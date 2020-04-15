Facebook-группа "Изоизоляция": стихийный ответ общества на биополитику власти

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Среда, 15 апреля 2020, 09:00
Сергей МедведевСергей Медведев
историк, профессор ВШЭ (Москва)

Со смешанным чувством любопытства, восхищения, иногда – стыда и изредка – отвращения листаю проект Изоизоляция

Есть шедевры, есть откровенная пошлость, много эксгибиционизма, много забавной бытовухи – Сикстинская Мадонна стоит на облаках из рулонов туалетной бумаги, Витязь на распутье вглядывается в содержимое холодильника. 

Но что интереснее всего для меня – это новая стихийная форма сетевой телесности: подставляя свои тела, часто обнаженные, часто некрасивые, в известные сюжеты, люди перестают стыдиться тела, происходит массовое, коллективное раскрепощение, которое парадоксальным образом стало возможно благодаря изоляции.

Мне кажется, это стихийный ответ общества на биополитику власти, которая стала сейчас основной формой политического. 

Запертые, поднадзорные, наблюдаемые граждане были вырваны из социума – и неожиданно оказались наедине со своим телом, как в медицинском (поиск у себя симптомов), так и в чисто бытовом смысле: взор индивида обратился извне вовнутрь, на свою, и близких людей, телесность. 

И это не только форма терапии во время эпидемии, но и форма освобождения от биовласти, заявление права на свое тело, каким бы смешным или ненормативным оно ни казалось, тотальный боди-позитив. 

Пройдут недели или месяцы, карантин закончится, люди наденут одежды, маски (не медицинские, а социальные), маркеры статуса и выйдут в общество с его экономикой символа и симуляции. И с удивлением вспомнят, как наряжались в античные тоги из тюлевой занавески и позировали полуголыми на смартфоны своих внуков. 

Но с ними останется этот бесценный опыт "голой жизни" и познания собственной телесности как последнего убежища частной автономии перед лицом всевидящего Левиафана.

Сергій Мєдвєдєв

Оригінальний текст взято з Facebook-сторінки Сергія Мєдвєдєва

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Темы: карантин коронавирус общество


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