Як збудувати лікарню протягом 10 днів? Уроки Китаю для держав і бізнесу

Як збудувати лікарню за 10 днів? Уроки Китаю для держав і бізнесу

230 переглядів
Понеділок, 20 квітня 2020, 09:00
Олексій Громико
викладач програм із бізнес-освіти Київської школи економіки

Китай вразив світ, втіливши великий інфраструктурний проєкт – побудову двох лікарень протягом 10 днів.

Оскільки в умовах України подібний успіх видається дивом, виникає запитання: а як таке взагалі можливо?

Насправді китайський досвід можна використати не лише в державних проєктах, а й у великих і маленьких компаніях, змушених пристосовуватись до кризових умов.

Урок 1. Збереження досвіду і швидкий початок

Китайці зберегли свій досвід ситуації 2003 року, коли у них вже була епідемія коронавірусу під назвою SARS. Смертність від нього була значно вищою, ніж від COVID-19. 

Тоді, 17 років тому, вони спланували побудувати лікарню в Пекіні й зробили це. Щоправда, це відбулось не за 10 діб, адже ще не було таких технологій, як зараз, і застосовували ручну працю.

Саме використання попереднього досвіду і наявність уже готового проєкту дозволили так швидко побудувати дві лікарні зараз, у 2020-му.

Усі кризи, як і всі зміни, починаються однаково. Спочатку ми кажемо "ні, це не про нас", а лиш потім починається прийняття.

Виносити уроки з кризи COVID-19 треба вже зараз. Наприклад, щоп'ятниці чітко фіксувати рішення та плани дій, прийняті протягом тижня, щоб зберегти і повернутись до них, коли прийде нова турбулентність. Мій прогноз – це станеться через 5-6 років, бо спіраль криз завжди повторюється.

Можливо, хтось з вас запитає: "Навіщо мені витрачати час зараз на вирішення майбутніх криз?" 

Читайте також:

Китайський досвід. Чи може авторитаризм бути краще за демократію

Якщо поглянути на статистику смертності від COVID-19, то вона складає близько 1-5% від захворілих. Тобто абсолютна більшість з нас цю пандемію переживе.

Якщо після неї хочеться жити краще, я рекомендую інвестувати 30 хвилин на тиждень, щоб наступного разу при прийнятті рішень бути обережнішими та рішучішими.

Урок 2. Швидкі рішення

У Китаї спроможність ухвалювати рішення швидко забезпечила дуже сильна вертикаль авторитарної влади.

Водночас звичайні демократії, ті ж Іспанія та Італія, робили вкрай повільні рухи. Вони почали ухвалювати важкі, але потрібні рішення із затримкою у 2-3 тижні.

Якщо ж говорити про бізнес, то тут зазвичай є координаційний комітет або власник, або генеральний директор, який в складних ситуаціях має повноваження затверджувати (можливо, одноосібно) виділення додаткових ресурсів на зміну процесів у компанії.

Тому висновок: в умовах кризи потрібно централізувати владу, щоб вона могла діяти швидко.

Loading...

Китаю це дозволило акумулювати ресурси і лише за добу підготувати необхідні для будівництва документи.

Урок 3. Швидке виконання

Для побудови лікарень китайці використовували технологію під назвою "prefab" – збірні конструкції.

Це коли створені на виробництві готові блоки використовують, як конструктор "lego". Тобто ці блоки привозять на будівельний майданчик, а після цього відбувається конструювання їх у споруду.

Це дуже економить час. Тобто поки створювали фундамент, на спеціалізованому виробництві створювали всі ці конструкції, які після цього дуже швидко, як "lego", зібрали.

Це важливо, тому що в умовах кризи проєкти навіть на 2-3 місяці нікому не потрібні. Зараз потрібні проєкти на 2-3 дні, максимум 2-3 тижні. Це максимальний горизонт планування в нинішньому стані, адже ми не знаємо, що буде через 3 тижні.

Лише короткострокові проєкти можуть відразу показати, чи було це влучне рішення, чи ні.

Урок 4. Активна і гнучка позиція

Зазвичай криза – це важке випробування для всіх гравців на ринку. Якщо займати активну позицію, комунікувати з ринком, то, цілком імовірно, ваші клієнти, постачальники або навіть конкуренти в нових умовах підуть на спільні проєкти, що вимагають більших зусиль, ніж зазвичай.

Треба йти на компроміси, пропонувати іншу ціну, об'єм, терміни, формати взаємодії, адже ситуація вимагає нестандартних дій.

Наприклад, у Китаї постачальники стільникового зв'язку збудували мережу 5G поруч з лікарнею лише за півтора дня. Найбільша складність реалізації проєкту полягала не в людях або підрядниках (вони зробили надзусилля), а у неспроможності інфраструктури забезпечити його всіма ресурсами.

Звертайтесь до своїх колег, постачальників, звертайтесь до галузевих експертів і так, можливо, знайдете рішення, які допоможуть вам. Або навіть допоможуть всьому суспільству.

Урок 5. Спільна мета

Людей, які безперервно працювали на будівельному майданчику 10 діб, запитали: "Як ви витримуєте все це?". Відповідь дуже проста: "Криза прийшла в мій дім, тому я маю відповісти". 

Це означає, що зараз мотивація полягає не лише в грошах, але й у самій необхідності подолати глобальний виклик. 

Якщо людина відчуває це, то зробити свій внесок в подолання кризи – це зробити внесок в розвиток суспільства. А це набагато більша цінність, ніж працювати за зарплатню. Це змінює сенси. 

Якщо компанія зможе донести, що певний проєкт націлений не лише на подолання власних економічних проблем, а й на подолання кризи в місті, області або навіть країні, це дозволить залучити людей та створити значно більше ентузіазму до виконання цього проєкту.

Це також допоможе вийти з того стану, в якому нині перебуває українська економіка загалом.

Олексій Громико, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Теми: Covid-2019 коронавірус криза бізнес


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Іспанії – найнижча за місяць кількість загиблих за добу 19 квітня 2020, 14:44
19 квітня. No time to die: 600 тисяч одужавших,  Росія в трійці за темпами росту, Трамп звинувачує Китай 19 квітня 2020, 13:12
18 квітня. No time to die: Африка під загрозою, Велика Британія без відпусток влітку, заражений "Шарль де Голль"  18 квітня 2020, 13:10

Колонки

Олексій Громико Як збудувати лікарню протягом 10 днів? Уроки Китаю для держав і бізнесу
Усі кризи, як і всі зміни, починаються однаково. Спочатку ми кажемо "ні, це не про нас", а лиш потім починається прийняття. Виносити уроки з кризи COVID-19 треба вже зараз.
Ірина Федорів Як відбудуться вибори на Київщині: моделювання сценаріїв
Якщо на попередніх місцевих виборах мешканці Київської області обирали понад 10 тисяч депутатів, то тепер їх, як підрахував Рух ЧЕСНО, буде близько 2300. Відтак на прийдешніх виборах неабияк зросте конкуренція між місцевими політиками.
Оксана Лозинська Хто такий коуч та як визначається його ефективність: досвід викладача вишу з Нідерландів
Коуч спрямовує студентів у їхньому процесі самонавчання: вчить, як вчитися самостійно та як давати собі ради у різних робочих ситуаціях.
Богдан Вихор Чи годувати диких тварин і як пожежі вплинуть на плани WWF у Чорнобилі?
Пожежі в зоні відчуження мали розсіяний характер. Горіло в багатьох місцях, проте площами, які вдалося приборкати, і вже через місяць згарища забуяють густою травою. Підгодівля тварин у цьому випадку точно не є необхідною.
Роман Ілик Закон як дишло – куди повернеш, туди і вийшло, або Коли немає пріоритетів в стратегії охорони здоров'я
Автор урядової програми "Доступні ліки" – про те, що відбувається навколо формування державної фармполітики забезпечення населення лікарськими засобами у зв'язку із COVID-19.
Вадим Матковський ВВП енергетичного марнотратства: чи врятує економіку термомодернізація будинків
Масштабна термомодернізація будівель може стати дієвим інструментом для подолання економічних викликів та рушієм для зростання економіки України.
Катерина Борисенко Торф: чому він горить та його справжня ціна
Торфовища визнано найефективнішими наземними екосистемами для зберігання вуглецю – вони накопичують і зберігають атмосферний вуглець тисячі років.