11 друзів Байдена та російсько-українська війна

Ще в грудні минулого року президент Дональд Трамп був лідером електоральних симпатій, випереджаючи свого головного демократичного суперника Джо Байдена на 3% в загальнонаціональному опитуванні.

В квітні цього року коронавірусна пандемія та реакція на неї адміністрації Трампа, схоже, позбавили його першості в цих перегонах. Так, тепер Байден випереджає Трампа на 6%. Якщо Байден збереже цю перевагу до дня виборів (3 листопада 2020), то він цілком може стати 46-м президентом США.

Після 8 квітня, коли останній суперник Байдена серед демократів Берні Сандерс зняв свою кандидатуру, Джо Байден попередньо став головним кандидатом від демократичної політичної сили на посаду президента США.

Незважаючи на те, що кандидата від демократів остаточно затвердять лише в середині серпня 2020-го (під час Демократичної національної конвенції), нині питання про кандидата від демократичної партії здається вирішеним.

Саме тому виникає інтрига, хто ж буде другом Байдена на цих виборах – другом в сенсі "running mate", себто кандидатом на посаду віцепрезидента США.

Чому це важливо?

Особи майбутніх президента та віцепрезидента США є важливими для нас в аспекті їх ставлення до України, Росії та російсько-української війни. Віцепрезидент може чинити немалий вплив на прийняття рішень президентом США.

В зв’язку з цим часто задля балансу віцепрезидентом обирають особу іншого (ідеологічного, етнічного чи географічного) походження, ніж сам президент.

У випадку, якщо демократи виграють вибори, позиція майбутнього президента щодо Російсько-української війни є чіткою та зрозумілою. США має активно протистояти зазіханням Росії на основи демократії, що у випадках Грузії та України дійшло до збройного конфлікту.

Втім, позиція майбутнього віцепрезидента є невідомою, допоки відсутня офіційна інформація про потенційних кандидатів і критерії їх вибору.

Хто може стати віцепрезидентом?

Згідно з Конституцією США, віцепрезидентом (як і президентом) може стати лише особа, яка відповідає таким трьом вимогам: 1) є громадянином США від народження; 2) має не менше 35 років; 3) проживає в США протягом хоча б 14 років.

Втім, у випадку з Байденом можливі наступні додаткові вимоги. Перш за все, людина на цій посаді має бути готовою стати президентом США з першого ж дня роботи. Отже, ця особа має бути кваліфікована, і це – не єдина причина такої вимоги.

Джо Байдену зараз 77 років, а на момент інавгурації майбутнього президента (20 січня 2021) йому виповниться 78 років. У випадку своєї перемоги він стане найстарішим президентом США першого строку, який коли-небудь обирався.

Саме тому майбутній віцепрезидент/ка має бути не лише висококваліфікованим професіоналом, але й молодшим/ою за Байдена, адже у випадку проблем зі здоров'ям президента віцепрезидент є першим у лінії правонаступництва.

По-друге, 15 березня Джо Байден зобов’язався обрати жінку на посаду віцепрезидента. Цю обіцянку пояснюють бажанням Байдена виокремити себе на фоні Трампа, який непопулярний серед жінок-виборців.

І хоча значення такого ходу зараз може бути нівельоване на тлі скандалу щодо можливого сексуального домагання до Тари Рід з боку Байдена, у випадку виконання Байденової обіцянки майбутня кандидатка від демократів стане третьою кандидаткою на цей пост та навіть першою віцепрезиденткою, якщо демократи виграють ці вибори.

До гендерного критерію може також додатися етнічний, адже багато радників Байдена підштовхують його вибрати жінку з національних меншин США. Так, соратник Байдена Джим Клайберн публічно заявив, що надає перевагу афроамериканській жінці.

Свою роль може зіграти й географічний критерій, адже в багатьох існує переконання, що вибір партією представниці певного штату допоможе здобути перевагу в цьому штаті ("home state advantage").

Незважаючи на те, що даних на підтримку цієї думки замало, вибір представниці так званого штату-гойдалки ("swing state"), який коливається між демократами та республіканцями, не буде чимось екстраординарним, адже саме від цих штатів часто залежить результат президентських виборів.

Це передусім Мічиган, Пенсильванія, Вісконсин, Флорида. Останнім часом цей список прагнуть розширити штатами Аризона, Північна Кароліна, Нью-Гемпшир, Міннесота та Невада.

Перші два штати з цього переліку були середньозахідною частиною "синьої стіни" демократів – умовний термін на позначення тих штатів та округу Колумбія, де демократи послідовно здобували перемогу на президентських виборах між 1992 і 2012 роками.

Loading...

Трамп зруйнував цю "стіну", коли здобув перемогу на Середньому Заході США в 2016-му, тому цілком зрозумілим є бажання вибрати кандидатку з непевного штату та особливо з Середнього Заходу.

Список друзів Байдена та їхні позиції щодо російсько-української війни

Список усіх можливих друзів Байдена досить великий, починаючи від Берні Сандерса та закінчуючи Мішель Обамою. Але сам Байден нещодавно сказав, що сподівається скоротити список до близько 11 претендентів.

Точний зміст цього шорт-листу, можливо, невідомий навіть Байдену особисто, але останніми днями низка американських медіа вже зробила ряд припущень.

Так, Vox і The Washingthon Post навели майже однакові списки 11 кандидаток, ґрунтуючись на зв’язках власне Байдена та його близьких союзників і радників. Розглянемо кожну з кандидаток в аспекті їхнього ставлення до російсько-української війни (нумерація ґрунтується на статті видання Vox).

Камала Гаріс, 55 років

Сенаторка зі штату Каліфорнія від демократів і кандидатка в президенти в 2020 році. Представниця так званого "синього" чи впевнено демократичного штату (штат, більшість населення якого підтримує Демократичну партію).

Донька емігрантів з Ямайки та Індії. Фаворитка цього списку та, за визначенням The Washingthon Post, найбільш логічний вибір для Байдена.

Відносини Камали Гаріс і Росії є напруженими. Зокрема, сенаторка звинуватила Росію в нагнітанні расового напруження в США під час втручання в президентські вибори 2016 року, а в серпні 2019, після конфронтації на дебатах з дружньою до Росії кандидаткою в президенти Тулсі Ґабард, стала жертвою ботоподібної атаки #KamalaHarrisDestroyed у соціальних медіа, яку оточення Гаріс пов'язувало з пропагандистською машиною Росії.

І хоча публічні заяви політикині щодо російсько-української війни відсутні, ці два відомі широкому загалу епізоди роблять дружні відносини потенційної віцепрезидентки та російського керівництва малоймовірними.

Емі Клобучар, 59 років

Сенаторка зі штату Міннесота від демократів і кандидатка в президенти в 2020 році. Представниця штату-гойдалки Середнього Заходу США. Клобучар є ідеологічно близькою до Байдена, а також може принести йому перемогу в Міннесоті.

Емі Клобучар також критична в своєму ставленні до Росії. Так, через російське втручання у вибори 2016 року сенаторка звинуватила Росію в агресії проти американської демократії. Окрім того, відвідавши Донбас у складі американської делегації в грудні 2016 року, сенаторка на власному досвіді знайома з обставинами російсько-української війни.

Клобучар публічно заявляла, що Україна потребує підтримки США, аби захиститись від Росії. Саме тому сумнівів щодо суворого ставлення можливої віцепрезидентки Клобучар до Росії бути не може.

Ґретчен Вітмер, 48 років

Губернаторка штату Мічиган від демократів. Представниця штату-гойдалки Середнього Заходу США. Вітмер представляє проблемний для демократів штат, тому її вибір може допомогти Байдену здобути там перемогу.

Втім, вибір кандидатури Вітмер на цю посаду є малоймовірним. Невідомо, чи демократи захочуть пожертвувати лояльною губернаторкою в проблемному штаті. Та й сама Вітмер не вважає, що вона стане віцепрезиденткою.

Губернаторка нечасто висловлює свою думку щодо зовнішньої політики. В разі таких заяв з її боку позиція Вітмер солідарна з багатьма іншими демократами та республіканцями щодо того, що США не є і ніколи не будуть такою країною, як Росія за Путіна.

Елізабет Уоррен, 70 років

Сенаторка зі штату Масачусетс від демократів і кандидатка в президенти в 2020 році. Представниця "синього" штату Північного Сходу США.

Вибір принципової демократки Уоррен може допомогти Байдену об'єднати різні ідеологічні крила демократичної партії. Втім, в електоральному плані її вибір не є настільки виправданим, як вибір представниці етнічної меншини чи поміркованої представниці Середнього Заходу.

Елізабет Уоррен виступає суворим критиком президента Трампа, особливо в аспекті Трампової позиції щодо Росії. Сенаторка також критикувала те, як президент Трамп "незаконно утримував допомогу Україні".

Темі Болдвін, 58 років

Сенаторка зі штату Вісконсин від демократів. Представниця штату-гойдалки Середнього Заходу США. Темі Болдвін увійшла в історію в 2012 році, коли стала першою сенаторкою з відкрито гомосексуальною орієнтацією.

Вона закріпила свій успіх у 2018 році, коли переобралася до сенату, незважаючи на великий супротив з боку республіканців. Вона може мобілізувати Вісконсин на користь Байдена, але її вибір є ризикованим, адже немає гарантій, що виборці непевного штату ще раз оберуть демократа до сенату.

Перш за все, можлива віцепрезидентка Болдвін не може бути лояльною до Росії хоча б через той факт, що перша є відкритою представницею ЛГБТ-спільноти, а Росія відома своєю гомофобією не лише на побутовому, але й на владному рівні.

Сенаторка публічно звинувачувала Росію та особисто Путіна в атаці на американську демократію. Окрім того, сенаторка законодавчо підтримувала допомогу Україні, але в той же час заявляла про неприпустимість втручання в американські вибори "з боку України, Китаю чи будь-якої іншої країни".

Теммі Дакворт, 52 роки

Сенаторка зі штату Іллінойс від демократів. Представниця "синього" штату Середнього Заходу США. Народжена в Таїланді, Теммі Дакворт є ветеранкою війни в Іраці, а також першою сенаторкою, яка народила під час перебування на посаді.

Сенаторка Дакворт критикувала президента Трампа за надмірну люб'язність до Росії, а також засуджувала зазіхання Росії на сувернітет Української держави.

Стейсі Ейбрамс, 46 років

Членкиня Палати представників штату Джорджія від демократів у 2007-2017 роках. Представниця республіканського штату Півдня США.

Ейбрамс ледь не виграла губернаторські вибори Джорджії у 2018 році та є дуже популярною серед афроамериканських жінок виборців, хоча їй бракує досвіду роботи на вищих посадах.

Політикиня не висловлюється на широкий загал щодо зовнішньої політики США, але є публічним критиком Трампа, зокрема й щодо Росії.

Кетрін Кортез Масто, 56 років

Сенаторка зі штату Невада від демократів. Представниця штату-гойдалки Заходу США. Масто стала першою сенаторкою-латиноамериканкою. Її вибір може допомогти Байдену отримати прихильність з боку латиноамериканських виборців Західних штатів.

Ця сенаторка не висловлювала свою думку щодо питань зовнішньої політики, але також є публічним критиком Трампа. Зокрема через те, що той пробачає Путіну його напад на американську свободу та демократію.

Мішель Луян Гришам, 60 років

Губернаторка штату Нью-Мексико від демократів. Представниця демократичного штату Заходу США. Мішель Луян Гришам є першою латиноамериканкою-демократом серед американських губернаторів.

Здобувши перемогу на губернаторських виборах у 2018 році, Гришам завершила 8 років республіканського контролю в цьому штаті. Як і сенаторка Масто, Гришам може допомогти Байдену мобілізувати латиноамериканських виборців.

Губернаторка відкрито не висловлювала свою позицію щодо зовнішньої політики США, втім є критичною щодо президента Трампа та його політики. Зокрема, політикиня звинувачувала Трампа в порушенні прав мігрантів. Таким чином, навряд чи можлива віцепрезидентка Гришам буде розділяти поблажливе ставлення президента Трампа до Росії.

Кейша Ланс Ботомс, 50 років

Міська голова Атланти, столиці штату Джорджія, від демократів. Представниця республіканського штату Півдня США.

Ботомс однією з перших підтримала Байдена в його прагненні перемогти Трампа у 2020 році. Союзник Байдена Джим Клайберн, що надає перевагу афро-американській віцепрезидентці, вважає, що міська голова Атланти є чудовою кандидаткою.

Як і губернаторка Нью-Мексико, міська голова Атланти не висловлювала публічно свою думку щодо зовнішньої політики США, але є суворим критиком політики Трампа щодо біженців та мігрантів.

Сьюзен Райс, 55 років

Радниця президента США з національної безпеки в 2013-2017 роках, демократка. Походить із впевнено демократичного округу Колумбія.

Сьюзен Райс, високопоставлена чиновниця адміністрацій Клінтона й Обами, є найбільш нестандартним вибором. Втім, вибір Райс є ризикованим. В 2012 році, після нападу ісламських бойовиків на американську дипломатичну місію в Бенгазі (Лівія), її звинувачували в навмисному введенні американської громадськості в оману щодо природи нападу.

Хоча згодом це було спростовано, це не означає, що республіканці не спробують нагадати виборцям про Бенгазі, якщо Байден зробить вибір на користь Райс.

Сьюзен Райс, як і багато інших демократів, звинувачує президента Трампа в тому, що той опікується не з приводу російської агресії проти України чи важливості підтримки американських та європейських санкцій, а лише власними примхами.

Вал Демінгс, 63 роки

Представниця 10 округу штату Флорида від демократів – штату-гойдалки Півдня США. До того, як стати членкинею Конгресу, Демінг була першою жінкою-головою поліції в Орландо, Флорида.

Як політикиня Демінгс стала відомою після того, як спікерка палати Ненсі Пелосі обрала саме її, аби представити справу імпічменту проти президента Трампа в Сенаті США.

Вал Демінгс публічно називала Україну союзницею США, що перебуває під прямою атакою путінської Росії. Також конгресвумен звинувачувала президента Трампа в зловживанні владою через затримку політичної та військової підтримки Україні з метою отримання політичної вигоди.

Підсумки

Ніхто з вище названих кандидатур не гірше самого президента Трампа. Ба більше: будь-хто з цих кандидаток була б кращим президентом, ніж Трамп. Тому незалежно від того, кого Байден вибере собі в партнери, зовнішня політика США щодо України та російсько-української війни не має змінитися в гіршу сторону.

Так, серед політикинь є і небагатослівні щодо України, і ті, хто активно висловлюють підтримку. Втім, небагатослівність тут можна пояснити не відсутністю інтересу до України, а тим, що в сфері відповідальності, скажімо, губернаторки американського штату зовнішня політика держави є далеко не пріоритетним напрямом діяльності.

Якщо обирати серед кандидаток саме ту, яка найбільш обізнана з Україною, то, звісно, це має бути Емі Клобучар, але насправді будь-який вибір з названих не несе прямої загрози для України.

Інше питання полягає в тому, наскільки виправдано обирати кандидатуру віцепрезидента чи віцепрезидентки не лише за критерієм політичного досвіду чи ідеологічної близькості, але й за гендерним, етнічним чи географічним критеріями лише заради отримання тимчасової електоральної переваги.

Вероніка Вельч, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.