Сім'ї з дітьми під час карантину: найбільший удар – не від вірусу

11 березня уряд оголосив про закриття закладів шкільної та дошкільної освіти до кінця березня. З того часу карантинні заходи лише посилювались і наразі триватимуть до 24 квітня.

Такі обмеження мають значний вплив на сім'ї з дітьми, які не лише залишились без можливостей організованого догляду за дітьми, а й часто без роботи.

Наскільки вплинули такі заборони на добробут українських сімей? Для того, щоб відповісти на це питання, ми проаналізували дані опитування Info Sapiens.

Закриття шкіл і садочків створює для батьків, які працюють, подвійну проблему: їм потрібно одночасно доглядати за дітьми та працювати.

При цьому навіть якщо поруч є бабусі та дідусі, вони часто належать до груп ризику під час епідемії, і їм потрібна максимальна ізоляція від інших поколінь.

Якщо батьки працюють там, де дистанційна робота неможлива, то хтось із них має взяти відпустку за свій рахунок, і це призведе до збіднення родини.

Але навіть якщо можна перейти на дистанційну роботу, збереження доходу супроводжуватиметься виснаженням, особливо для сімей з маленькими дітьми.

Це знизить ефективність їхньої роботи, кількість відпрацьованих годин і може призвести до нервових зривів та збільшення домашнього насильства, зокрема й спрямованого на дітей.

Так, за даними опитування Info Sapiens, серед батьків неповнолітніх дітей, які працювали на початок карантину та продовжили працювати під час карантину, лише 59% були такими ж ефективними, як і до карантину, порівняно з 63% респондентів без дітей.

Зменшення ефективності, кількості відпрацьованих годин та вимушена тимчасова незайнятість – усе це впливає на добробут родин вже зараз.

Так, лише 42% респондентів, у яких є діти, отримали дохід за березень у повному обсязі (порівняно з 47% респондентів, у яких немає дітей).

10% респондентів з дітьми уже відчули на собі серйозні негативні наслідки карантину (порівняно з 5% респондентів, у яких немає дітей).

При цьому 44% респондентів з дітьми кажуть, що втратили частину доходів (порівняно з 34% респондентів без дітей), а 18% – повну втрату доходів (14% для сімей без дітей).

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Особливу загрозу ця ситуація становить для одиноких матерів та батьків. Під час карантину ці люди одночасно доглядають за дітьми та продовжують заробляти гроші на життя, не маючи можливості розраховувати на сторонню допомогу.

Хоча кількість одиноких батьків у вибірці в опитуванні Info Sapiens є доволі низькою (21 одинока мати та 7 одиноких батьків), що не дозволяє зробити глибокий аналіз, загалом дані вказують на те, що ця група є найвразливішою.

Вони більш схильні очікувати, що карантин матиме серйозні наслідки для їхньої роботи, та були біднішими за середньостатистичного українця ще до початку карантину, тому зараз потребують особливої допомоги від держави.

Що робити?

Верховна Рада уже прийняла низку заходів, спрямованих на боротьбу з негативним соціальним ефектом від коронакризи. Деякі з цих заходів, як, наприклад, виплати з часткового безробіття та через простій, швидші виплати з безробіття можуть допомогти як сім'ям без дітей, так і сім'ям з дітьми.

З іншого боку, сім'ям з дітьми, особливо з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, потрібна додаткова допомога. Наприклад, вони часто не мають змоги працювати дистанційно, при цьому доглядаючи за дітьми.

Тому справедливим з боку держави було б надавати таким батькам додаткову допомогу, наприклад, відпустку на час карантину, протягом якої їм буде виплачуватись 80% посадового окладу.

Карантин не може бути нескінченним, адже одночасно не працювати і отримувати компенсацію від держави тривалий час не можуть собі дозволити навіть у багатих країнах.

Відкриття дитячих садків та початкової школи з наступного тижня вже заплановано в першій хвилі зняття обмежень в Данії. Таку саму рекомендацію дали своєму уряду німецькі науковці.

Так, різке зростання кількості захворювань в Україні почалось пізніше, ніж в цих країнах, тому і скасовувати ці обмеження варто пізніше.

Але вже зараз потрібно планувати наступний етап стримування коронакризи, у якому дитячі садочки та школи мають бути відкритими.

Дарія Михайлишина, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.