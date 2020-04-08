"Як гартувалась сталь": історія розбудови Вищого антикорупційного суду

11 квітня 2019 року судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) під час урочистих заходів щодо призначення їх на посади склали присягу судді.

Вперше в історії України до формування судової інституції були залучені поважні іноземні експерти, які у випадку обґрунтованих сумнівів у доброчесності чи професійності кандидатів могли застосувати право вето.

Так за результатами спеціальних спільних засідань Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісія суддів України (ВККС) 39 кандидатів припинили участь у конкурсі.

В результаті проведеного відбору ми отримали якісно нову інституцію, завданням якої є здійснення правосуддя у справах щодо топкорупції та захист особи, суспільства та держави від корупційних і пов'язаних із ними злочинів.

Як же відбувався процес розбудови та становлення Суду? Якими є основні результати та досягнення ВАКС як інституції? Які головні проблеми очікують на Суд у найближчому майбутньому?

Розбудова та становлення Суду

З дня проведення першого судового засідання у ВАКС минуло вже більше семи місяців, а фактично від часу реєстрації Суду як юридичної особи минуло більше року. У цей період відбувалося формування ВАКС як інституції, а для суддів були створені необхідні умови та гарантії для роботи.

Апарат зміг організувати проведення ремонту у трьох приміщеннях, які тимчасово виділені для Суду. Усі судді ВАКС забезпечені окремими кабінетами та робочими місцями.

Проведено більшість конкурсів на вакантні посади, штат заповнено на 85 %. Усі 19 залів судових засідань ВАКС оснащені технічними засобами для проведення відеоконференцій та програмами для здійснення аудіо- та відеофіксації.

Більшість залів судових засідань може одночасно розмістити від 10 до 40 осіб, а найбільший зал судових засідань розрахований на 120 осіб, що є важливим з огляду на наявність підвищеного суспільного інтересу до окремих справ ВАКС.

Також підготовлено внутрішню нормативну базу для роботи та затверджено більше 150 наказів (посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис тощо).

Судді провели десять загальних зборів, рішення яких оприлюднені на офіційній сторінці Суду.

На 2020 рік заплановано проведення внутрішнього аудиту, метою якого є формулювання об'єктивних висновків та рекомендацій, що допоможуть у створенні системи внутрішнього контролю та удосконаленні системи управління.

Робота канцелярії суду здійснюється згідно з усіма вимогами, передбаченими положеннями та інструкціями з діловодства. Випадків неможливості проведення автоматизованого розподілу судових справ та здійснення їх розподілу поза автоматизованою системою не виявлено.

Велася робота і у напрямку матеріально-технічного забезпечення. Наразі у власності ВАКС перебуває 6 легкових автомобілів (три Toyota Саmrу, дві Toyota Corolla та один мікроавтобус Citroen SpaceTourer) та 34 об'єкти нерухомості (5 однокімнатних квартир, 13 двокімнатних, 14 трикімнатних та 2 чотирикімнатні).

Усі судді ВАКС, які потребували службового житла у Києві, були ним забезпечені. На купівлю квартир витрачено 84,13 млн грн. При цьому Законом України "Про Вищий антикорупційний суд" чітко передбачено, що житло перебуває у державній власності, а його виключення зі складу службового не допускається.

Створено механізми для запобігання корупції серед працівників ВАКС. Дуже важливим є те, що за час роботи спеціально уповноважений підрозділ Суду не отримував жодного повідомлення про порушення працівниками вимог антикорупційного законодавства.

Хоча у ВАКС для цих цілей створені різноманітні канали, яким усі бажаючі можуть повідомити про відомі їм факти (можливість надіслати повідомлення, у тому числі анонімно, на дві електронні пошти, звернутися у паперовому вигляді поштою або зателефонувати на окремо виділений телефонний номер).

Станом на 31 січня 2020 року до Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС було подано 18 дисциплінарних скарг. За результатами їх розгляду рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності не приймалося.

Усі 38 суддів ВАКС вчасно подали декларації доброчесності та родинних зв'язків, які відкриті для загального доступу на офіційному веб-сайті ВККС.

Водночас занепокоєння викликає той факт, що донька одного із суддів Апеляційної палати з вересня 2019 року обіймає посаду помічника іншого судді ВАКС (помічники належать до посад патронатної служби, не проходять відкритих конкурсів та призначаються на підставі письмового подання судді). Такі випадки однозначно негативно впливають на репутацію та довіру суспільства до Суду.

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Окремої уваги заслуговує питання безпеки. Наприкінці листопада 2019 року ВАКС перейшов під нагляд Служби судової охорони, яка здійснює як охорону та пропуск відвідувачів до приміщень суду, так і забезпечує особисту безпеку суддів та членів їхніх сімей. Однак наразі із другим аспектом є певні проблеми, про що йтиметься далі.

Не можна також не згадати те, що у ВАКС впроваджуються інноваційні заходи, наприклад у приміщенні суду встановлено usb-розетки для зручності відвідувачів, здійснюється сортування побутових відходів, ведеться власний телеграм-канал @hcacofficial, у якому анонсуються заплановані слухання по резонансних справах.

На період карантину проводиться посилена дезінфекція залів судових засідань та приміщень загального користування.

Судді ВАКС особисто записують відео із роз'ясненнями найпоширеніших питань кримінального права та процесу, а судді-спікери систематично пояснюють мотиви прийняття рішень у резонансних справах.

Окремої уваги заслуговують регулярні навчальні заходи, які відбуваються у ВАКС, як-то проведення українських раундів найбільшого у світі студентського судового змагання з міжнародного публічного права ім. Філіпа Джессапа (Jessup Ukraine) чи екскурсії школярів до Суду, під час яких вони отримують знання про підсудність ВАКС, зміст корупції, її різновиди та відповідальність за вчинення корупційних злочинів.

Проблеми

Чи не найбільшою проблемою, яка все частіше призводить до критики ВАКС, є відсутність вироків. Ухвалення за сім місяців роботи лише трьох вироків, два з яких було винесено на підставі угод про визнання винуватості, справедливо та об'єктивно не можна назвати хорошим показником.

Водночас варто пам'ятати, що окрім розумності строків судового розгляду, кримінальне провадження повинне відповідати принципам забезпечення права на захист, змагальності сторін, свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Крім цього, надзвичайно важливо, щоб судове рішення було законним, обґрунтованим і вмотивованим. Тому спішити з їх ухваленням суддям дійсно не потрібно.

А от де ВАКС варто поспішити, так це з розглядом восьми кримінальних проваджень щодо декларування недостовірної інформації, строки давності у яких закінчуються навесні 2020 року, і цілком ймовірно, що справи будуть закриті (повністю або в частині), а обвинувачені – звільнені від відповідальності.

Суддям варто пріоритизувати свої справи, зосередивши увагу на тих, де закінчуються строки притягнення до відповідальності.

Свої корективи на темпи судового розгляду вніс коронавірус COVID-19. Так, за два тижні загальнонаціонального карантину із 123 призначених засідань, не відбулася майже половина: 30 – за заявами сторін та ще 31 – через їх неявку.

19 березня 2020 року на зборах суддів прийнято рішення рекомендувати колегіям та суддям зменшити кількість судових засідань, що призначаються протягом робочого дня.

Крім цього, у зв'язку з ліквідацією економічних наслідків від карантину, Кабмін також запропонував скоротити фінансування судової системи майже на 200 млн грн. При цьому чи не найбільше це "скорочення" може відчути бюджет ВАКС.

Його пропонують скоротити майже на 22% або понад 82,2 млн. грн. І це при тому, що другий бюджетний рік поспіль обсяг затвердженого бюджету ВАКС є меншим, ніж обсяг бюджетного запиту: у 2019 році він був на 46,3 млн. грн, а у 2020 році – на 65 млн. грн меншим, ніж необхідна сума згідно з бюджетним запитом.

Однією із головних нерозв'язаних проблем залишається відсутність постійного приміщення чи коштів на побудову нового або реконструкцію виділеного приміщення.

У листопаді 2018 року КМУ визначив для ВАКС три будівлі, однак до сьогодні вони не перебувають у користуванні ВАКС.Тільки одна із них є вільною, відповідає всім санітарним правилам та будівельним нормам і дає можливість проводити відповідні проектно-архітектурні роботи у разі наявності фінансування.

Тут можуть розміститися всі судді Апеляційної палати та працівники управління, яке забезпечує її роботу. Водночас передача Суду двох інших будівель наразі не є можливою через арешт частини приміщень, відсутність коштів на їх ремонт тощо.

На шляху ВАКС до власного приміщення знаходиться заборона для Суду бути управителем об'єктів державної власності. Для виправлення цієї ситуації необхідно вносити зміни до Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Наразі ВАКС розміщено у місті Києві в трьох будівлях за адресами: вул. Хрещатик, 42а (слідчі судді), пров. Хрестовий, 4 (судді апеляції) та просп. Перемоги, 41 (судді, які здійснюють розгляд справ у першій інстанції). Ці приміщення визначалися як тимчасові та перебувають у користуванні ВАКС на підставі строкових договорів оренди.

За словами голови Суду дві перші будівлі не відповідають вимогам ст.10 закону "Про Вищий антикорупційний суд" та ДБН.

Окрім всього іншого, фактично не виконуються сьогодні й гарантії забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей. Також існує проблема з оснащенням особистого чи службового житла суддів ВАКС охоронною сигналізацією та тривожними кнопками.

До проблем можна також віднести відсутність затвердженої стратегії роботи Суду на найближчі 3-5 років, а також те, що ВАКС не підключений до системи "Електронний суд".

Як про проблему, що невдовзі має всі шанси на вирішення, варто згадати про необхідність впровадження спільної із НАБУ та САП системи електронного обліку кримінальних проваджень (e-Сase management system), яка повинна значно спростити документообіг та суттєво зменшити кількість паперових матеріалів, які надходять до ВАКС.

Повертаючись до питань здійснення правосуддя, то тут проблемою є завершення річного строку повноважень слідчих суддів. Загроза полягає в тому, що відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" слідчі судді обираються строком на один рік без права переобрання два роки поспіль.

У зв'язку з цим у вересні 2020 року щонайменше для трьох колегій ВАКС значно ускладниться можливість ефективного слухання тих справ, що вже перебувають у них на розгляді. Фактично члени колегій змушені будуть здійснювати лише функції слідчого судді.

Натомість колишні слідчі судді не будуть мати значної кількості справ, а в окремих випадках це взагалі може призвести до неможливості утворення колегій у ВАКС. Усе це свідчить про серйозну проблему, що вже зовсім скоро може заблокувати роботу ВАКС.

На темпи судового розгляду також впливає зловживання учасниками окремих справ своїми процесуальними правами. Частина призначених засідань не відбувається з причин неприбуття адвокатів та/або обвинувачених. Хоча також мав місце випадок, коли засідання було відкладено більше, ніж на місяць через неналежний рівень підготовки прокурорів до судового розгляду.

На відміну від цивільного, адміністративного та господарського процесів, які містять однакові за змістом положення щодо неприпустимості зловживання процесуальними правами, у КПК відповідних положень немає (крім декларативної згадки про неприпустимість повторного відводу і затягування вступної промови).

Важливим питанням, від якого насправді може залежати результат роботи усіх антикорупційних органів, є необхідність створення незалежної Антикорупційної палати у складі Верховного Суду, що була б сформована за правилами відбору суддів ВАКС і яка була б судом касаційної інстанції для корупційних і пов'язаних із ними злочинів.

Крім цього, існують проблеми, пов'язані із відсутністю законодавчої процедури визначення пріоритетності розгляду справ, можливістю багаторазового відкладення підготовчого судового засідання, тривалими відпустками окремих суддів, затримками з пересиланням справ за підсудністю, технічними збоями під час проведення засідань у режимі відеоконференцій тощо.

Загалом вирішення кожної із окреслених вище проблем підвищить ефективність роботи ВАКС та наблизить нас усіх до відновлення справедливості та реальної невідворотності покарання за корупційні та пов'язані з корупцією злочини.

Підсумок

Можна сказати, що початковий етап становлення ВАКС як незалежної інституції в судовій системі України завершено. Судді, працівники апарату, інші державні органи провели необхідну роботу для того, щоб Суд був спроможний виконувати свої завдання.

Водночас проблеми, звісно, як були, так і залишаються. Тому дуже важливим є їх поступове вирішення та підвищення інституційної та організаційної спроможності Суду. А це в свою чергу повинно допомогти суддям ВАКС якнайефективніше реалізувати свої завдання по здійсненню правосуддя та прискорити темпи судового розгляду.

Зрештою суспільство вже дуже втомилося від постійного очікування реальної справедливості у справах "топкорупції".

Рекомендації експертів Центру політико-правових реформ та Секретаріату Ради громадського контролю при НАБУ, спрямовані на усунення цих та інших проблем, подані у двох резюме до звітів за результатами моніторингу здійснення правосуддя ВАКС та моніторингу процесу інституційної та організаційної розбудови Суду.



Вадим Валько, спеціально для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.