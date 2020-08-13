Механізм відкликання депутата за народною ініціативою: як це працює

Депутат має нести відповідальність перед виборцями, адже насамперед він представляє саме їхні інтереси. Нерідко обранці про це забувають, коли отримують владу. Що ж в такому випадку робити людям, які голосували за цього депутата?

Вони можуть позбавити його мандату, аби на його місце прийшов інший депутат, який буде працювати для людей. Для цього існує механізм відкликання депутата за народною ініціативою.

Тож розберемося, як це працює, за що депутата можуть позбавити мандату та чи є успішні приклади, коли цю процедуру довели до кінця.

Підставою для відкликання депутата може стати одна з наступних причин:

він чи вона порушує Конституцію та закони України;

пропустив/-ла більше половини пленарних засідань ради або постійних депутатських комісій;

без поважних причин не виконував/-ла свої депутатські обов'язки;

невиконання передвиборчої програми – також причина для відкликання;

депутат/-ка ігнорує свій обов'язок звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

Наприклад, у місті Вараш на Рівненщині за народною ініціативою в 2018 році ми позбавили мандатів одразу трьох депутатів місцевої ради, які, на думку виборців, не виконували належним чином свої повноваження. Зокрема тоді партія "Сила людей" сама ініціювала відкликання трьох своїх депутатів, аби на їхнє місце прийшли нові обличчя.

Була команда однодумців. Ці троє депутатів, яких відкликали, відкололися й не підтримували наші ідеї та починання. Один з цих депутатів, коли став секретарем міськради, взагалі увійшов в коаліцію з міським головою. У них була своя команда, яка просувала лише власні інтереси.

Тому їх виключили з партії за невиконання рішень керівних органів та порушення статуту. Нам було важливо їх відкликати, щоб зайшли три нові депутати.

Відкликання трьох депутатів дозволило потрапити до ради людям, які пізніше показали гарні результати роботи.

Наприклад, депутатка Вараської міської ради від "Сили людей" Марія Левченко почала опікуватися питанням охорони здоров'я в місті. Так, їй вдалося домогтися збільшення фінансування програми "Здоров'я" вдвічі. Якщо раніше на неї виділяли близько 1 млн грн, то зараз – понад 2,2 млн грн. Крім цього, було розширено перелік медикаментів, які закупляються коштом міського бюджету.

Також після заходу нових депутатів в раді з'явились голоси для прийняття рішення про утворення ОТГ шляхом приєднання села Заболоття. Прийняття цього доленосного рішення було раніше заблоковано через небажання міського голови Вараша та промерської частини депутатів об'єднуватись в ОТГ, що блокувало децентраліцію на Рівненщині.

Далі поясню механізм відкликання. Позбавити недобросовісного депутата мандату мають право тільки громадяни України, які є виборцями цієї місцевої ради.

Процедура відкликання за народною ініціативою проходить в декілька етапів:

Спочатку мають відбутися збори виборців, де ухвалюють рішення про початок процедури відкликання. На цьому етапі формується ініціативна група, яка в подальшому займатиметься збором підписів. Про початок та місце зборів варто повідомити в ЗМІ за два дні до події. Ініціативна група в триденний термін має повідомити територіальну виборчу комісію (ТВК) про проведення зборів і надати письмовий протокол цих зборів. Збір підписів за відкликання депутата. Кількість підписів визначається за формулою: сума голосів за всі партії, які подолали 5%-ий бар'єр, потрібно поділити на кількість депутатів у раді.

Поясню на прикладі тієї ж Вараської міської ради. На місцевих виборах 2015 року до ради пройшло 7 партій, за них проголосувало 10738 виборців, всього в раді 34 депутати: 10738 ділимо на 34 = 315. Саме така кількість виборців має підписатися за відкликання.

Наступний крок – перевірка підписів ТВК та прийняття нею рішення про подальшу долю народної ініціативи; Щойно ТВК підтверджує народну ініціативу, відповідне рішення надсилається партіям, які висунули на виборах депутатів, що відкликаються з ради; Далі слово за керівними органами партій; Якщо партія ухвалює позитивне рішення, ТВК оголошує прізвища депутатів, які замінять відкликаних. Вони беруться зі списку кандидатів у депутати, який сформувався на основі волевиявлення виборців на місцевих виборах в 2015 році. Тобто депутатами стануть ті, хто отримав більший відсоток на своїй виборчій дільниці.

Щоб відкликати трьох депутатів, знадобилося близько двох місяців. В ідеалі, якщо всі сторони знаходять порозуміння, ця процедура може тривати трохи більше одного місяця.

Тож підбиваючи підсумки, скажу, що механізм відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою, як ми бачимо на прикладі Вараша, працює. Звичайно, процедура далеко не ідеальна, адже без погодження керівництва партії ТВК не має права позбавити депутата мандату, цим самим ігноруючи інтереси людей, які обирали цього депутата.

Також "народною ініціативою" можуть скористатися й різні політсили, які банально хочуть позбутися незручного депутата.

Проте на противагу цьому скажу, що відкликання за народною ініціативою дає саме виборцям важелі тиску на депутатів, які на виборах обіцяли одне, а прийшовши до ради, почали робити зовсім інше, забувши про тих, завдяки кому вони отримали владу.

Гадаю, депутати першими мають розуміти, що вони повинні відстоювати права та інтереси громади, а не власні. Громадяни ж мають контролювати роботу обранців. Тільки таким чином можна побудувати правову Державу.

Сергій Денега, для УП

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