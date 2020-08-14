Саакашвілі – майбутній прем'єр-міністр уряду без Авакова?

28 липня Міхеіл Саакашвілі презентував нове бачення судової реформи.

Після невеликого затишшя стало остаточно очевидно, що цей політик має амбітні довгострокові плани щодо ключової посади при владі. Але чому активність посилилася саме напередодні місцевих виборів?

Ще у квітні 2020 року з'явилася інформація щодо можливого призначення Саакашвілі віце-прем'єром уряду України з питань реформ. Уже тоді було очевидно, що Зеленський недарма обрав Міхеіла як своєрідний "рятівний човен" для своєї команди.

Маючи успішний досвід імплементації реформ у Грузії, Саакашвілі може довести, що подібні зміни цілком реальні й в Україні. І незважаючи на неоднозначне ставлення деяких політсил до його персони, він все одно має доволі високий рівень підтримки серед українців.

А головне – йому довіряє президент. І обов'язково використає позитивний досвід Саакашвілі в контексті передвиборчого піару своєї команди.

Плани Зе щодо Міхо

За останні декілька місяців рейтинг Зеленського зазнав істотних змін. Уперше за всю каденцію президента рейтинг недовіри перевищив рейтинг довіри.

Причини були різні: і протести опозиції, і промахи команди, і провокації з боку інших політсил. Тому наразі вкрай важливим для команди Зе є підвищення народної довіри до свого лідера напередодні місцевих виборів. Адже саме він є головним "обличчям" "слуг" і фактично буде відбивати конкурентні удари по своїй команді під час передвиборчої кампанії.

"Рятівним колом" і головним помічником у цьому для президентської команди може стати саме Саакашвілі. Президент бачить у ньому потенціал щодо повернення довіри виборців до "слуг". Тим паче Саакашвілі вже має статус успішного реформатора.

Люди почали розчаровуватися в команді Зе через те, що їхнє життя не змінюється. Верховна Рада нібито перебуває в турборежимі, а реальних реформ, які могли би позитивно вплинути на життя людей, не імплементовано.

Люди довіряють Зеленському як особистості (не краде, не сидить "на схемах" тощо), однак падіння рейтингу пов'язано з командою, оточенням президента.

Ба більше, співпраця влади зі старими "схемщиками" з кожним днем вбиває рейтинг команди Зе. Тому єдиним виходом є переграти ситуацію і повернути довіру виборців за допомогою зміни Кабміну та нового, комплексного, короткострокового в реалізації плану реформ.

Якщо це вдасться Зеленському, люди знову зможуть йому повірити. Саме це й потрібно нинішній владі.

Отже, формула перемоги на місцевих виборах "слуг" проста: нові люди + нова програма реформ = підвищення електоральної підтримки команди президента.

Без сумнівів, це може стати успішною кампанією з відбілювання репутації "слуг" напередодні місцевих виборів. І для цього потрібен досвідчений драйвер-реформатор. Саме тому Саакашвілі має вкрай високі шанси вже восени стати новим прем'єр-міністром України, сформувати новий уряд і призначити "своїх" людей.

Якби не одне "але".

Саакашвілі VS Аваков

Згадаймо ще про одного не менш амбітного політика, який посідає крісло в урядовій команді – Арсена Авакова.

У Авакова з Міхо давня ворожнеча, яка може стати головною перешкодою в реалізації планів Зеленського щодо Саакашвілі. Адже ці два авторитетні "важковики" через неприязнь не можуть співіснувати в одному уряді.

Боротьба цих двох "титанів" не закінчилася сваркою, яку бачила вся країна на засіданні Ради реформ. Вона продовжується й досі, тільки не публічно.

Перший раунд цієї битви – спроба призначення Саакашвілі віце-прем'єром в уряді Шмигаля, що закінчилася фіаско. І, напевно, не без допомоги міністра МВС.

Після того реалізація плану Зеленського щодо Саакашвілі зазнала трансформацій.

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Прагнучи призначити Міхеіла прем'єр-міністром, Зеленський навіть пішов на створення для нього окремої посади в Раді реформ. Це відбулося неспроста. Адже за новими домовленостями, саме Секретаріат Ради реформ якраз став тим майданчиком, де Саакашвілі формує новий склад свого Кабміну та напрацьовує нову програму реформ для осіннього заходу в уряд.

Паралельно, а це є другим раундом "боротьби", Зеленському вкрай важливо "підірвати" авторитет Авакова перед народом і звільнити шлях для Міхо, який врятує президентську команду.

Численні прояви недієвості правоохоронної системи і здебільшого брак адекватної реакції на це Зеленського: зґвалтування поліцією, побиття журналістів, вибухи біля метро, захоплення заручників, підпал будинку Шабуніна – усе це "камінь в город" очільника МВС.

Дані події почали відбуватися неочікувано і в широких масштабах, що може свідчити про сплановану акцію з дискредитації міністра МВС. І, що найцікавіше, у більшості випадків Зеленський мовчить, чим ще більше підтверджує дану теорію.

Якщо Аваков невдовзі піде з посади, звільниться шлях для Саакашвілі. Зеленський призначить його прем'єр-міністром, що очікувано підвищить рейтинг "слуг" перед виборами.

Вірогідність конфліктів в уряді очікувано знизиться, а отже, з'являться можливості для подальшої плідної роботи майбутнього прем'єр-міністра Саакашвілі і президента Зеленського.

Очевидно, що Зе вже обрав бік в цьому двоборстві. І якщо плани цих двох політиків будуть успішно реалізовані, це обов'язково підвищить рівень електоральної довіри до команди президента на місцевих виборах. Значить, й утримати їм лідерство на більшості територій буде легше.

Олег Петровець, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.







Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.