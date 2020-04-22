У "Слузі народу" хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром

Колишнього керівника Одеської області, грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: У президентській партії "Слуга народну" кажуть, що зараз питання щодо Саакшвілі активно обговорюють у внутрішніх чатах фракції.

Інше джерело УП повідомило, що призначення Саакашвілі Верховна Рада може розглянути вже у п’ятницю.

Інформацію щодо кандидатури Саашкашвілі підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

У прес-службі Саакашвілі також підтвердили, що він отримав пропозицію стати віцепрем'єром. Від інших коментарів відмовилися.

Водночас, у порядку денному двох позачергових засідань парламенту на 24 квітня немає кадрових питань.

Пряма мова джерела: "Саакашвілі може бути віце з питань реформ. Ми зараз обговорюємо це питання, щоб розуміти настрої депутатів, бо їм же за це і голосувати".

Пряма мова іншого співрозмовника УП: "У нас буде засідання фракції перед засіданням ВРУ, туди, напевно, запросимо Саакашвілі – і депутати ставитимуть йому запитання".

Передісторія: