Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром

Середа, 22 квітня 2020, 12:56
У Слузі народу хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром

Колишнього керівника Одеської області, грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: У президентській партії "Слуга народну" кажуть,  що зараз питання щодо Саакшвілі активно обговорюють у внутрішніх чатах фракції.

Інше джерело УП повідомило, що призначення Саакашвілі Верховна Рада може розглянути вже у п’ятницю.

Інформацію щодо кандидатури Саашкашвілі підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

У прес-службі Саакашвілі також підтвердили, що він отримав пропозицію стати віцепрем'єром. Від інших коментарів там відмовилися.

Водночас, у порядку денному двох позачергових засідань парламенту на 24 квітня немає кадрових питань.

Пряма мова джерела: "Саакашвілі може бути віце з питань реформ. Ми зараз обговорюємо це питання, щоб розуміти настрої депутатів, бо їм же за це і голосувати".

Пряма мова іншого співрозмовника УП: "У нас буде засідання фракції перед засіданням ВРУ, туди, напевно, запросимо Саакашвілі – і депутати ставитимуть йому запитання".

Інші подробиці: Згодом Саакашвілі заявив, що готовий працювати в уряді Дениса Шмигаля і представити в Верховній Раді свої пропозиції щодо необхідних змін у рамках урядової програми.

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й екс-губернатору Одещини Міхеїлу Саакашвілі громадянство України. Зеленський пояснив це прагненням до справедливості, а не політичними планами.
  • 29 травня висланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
  • На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам став кандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
  • 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліКабінет міністрівСлуга народуВерховна Радакадри
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...
Реклама: