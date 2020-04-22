У "Слузі народу" хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром

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Середа, 22 квітня 2020, 12:56

Колишнього керівника Одеської області, грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Деталі: У президентській партії "Слуга народну" кажуть,  що зараз питання щодо Саакшвілі активно обговорюють у внутрішніх чатах фракції.

Інше джерело УП повідомило, що призначення Саакашвілі Верховна Рада може розглянути вже у п’ятницю.

Інформацію щодо кандидатури Саашкашвілі підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

У прес-службі Саакашвілі також підтвердили, що він отримав пропозицію стати віцепрем'єром. Від інших коментарів відмовилися.

Водночас, у порядку денному двох позачергових засідань парламенту на 24 квітня немає кадрових питань.

Пряма мова джерела: "Саакашвілі може бути віце з питань реформ. Ми зараз обговорюємо це питання, щоб розуміти настрої депутатів, бо їм же за це і голосувати".

Пряма мова іншого співрозмовника УП: "У нас буде засідання фракції перед засіданням ВРУ, туди, напевно, запросимо Саакашвілі – і депутати ставитимуть йому запитання".

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й екс-губернатору Одещини Міхеїлу Саакашвілі громадянство України. Зеленський згодом пояснив цей крок прагненням відновити справедливість, а не політичними планами.
  • 29 травня висланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
  • На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам став кандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
  • 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Українська правда
Теми: Саакашвілі Кабінет міністрів Слуга народу Верховна Рада


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