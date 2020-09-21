FinCEN Files – вирок українським олігархам

Янукович, брати Клюєви, Курченко, Фірташ, Коломойський, Ахметов, Порошенко. Як думаєте, що об'єднує усі ці прізвища? Усі вони потрапили у поле зору FinCEN.

А що таке FinCEN? І чому вам варто стежити за проєктом FinCEN Files?

The Financial Crimes Enforcement Network або FinCEN – це бюро Департаменту фінансів США, яке збирає ваші "підозрілі фінансові транзакції" з багатьох причин. Одна із них – корупція, інша – фінансування тероризму, торгівля зброєю чи наркотиками... Список причин, через які ви можете потрапити у поле зору фінансової розвідки США, довгий.

FinCEN тривалий час був залучений до пошуку і повернення активів "сім'ї Януковича". Більшість знахідок передали в Україну. Як ними скористалися – риторичне запитання.

Коли FinCEN моніторив підозрілі транзакції (suspicious activities reports або SAR) Януковича і його найближчих соратників, то під руку потрапила "дрібна рибка", американський політтехнолог Пол Манафорт.

Репорт FinCEN на Манафорта чекав свого часу майже чотири роки аж до 2018, коли його передали до Департаменту юстицій у межах розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США 2016 року.

Більшість матеріалів FinCEN, які отримав DOJ на запит Мюллера, потрапили до журналістів BuzzFeed News і ICIJ. Це транзакції на два трильйони доларів із географією, співмірною із мапою світу.

Відмивання коштів – це злочин, який робить можливими інші злочини. Це може прискорити економічну нерівність, спустошити державні скарбниці, підірвати демократію та дестабілізувати нації – і банки відіграють тут ключову роль.

Проєкт FinCEN Files не лише вказав на фігурантів відмивання коштів, але й простежив роль державного нагляду, аудиторів та банків у приховуванні за кордоном грошей, викрадених з державних скарбниць, отриманих через продаж наркотиків чи незаконний видобуток золота.

У відповідь на виклики сучасного світу, де відмивання коштів і пов'язані із ним злочини набули міжнародного масштабу, FinCEN Files об'єднав під парасолею проєкту більше ста медіа та 400+ журналістів-розслідувачів у 88 країнах світу.

Хто із українців в полі зору FinCEN?

Обравши Україну на інтерактивній карті FinCEN Files, ви побачите 489 транзакцій, надісланих і отриманих через українські рахунки на загальну суму 500 мільйонів доларів.

Натиснувши "покажіть мені банки", можна побачити довгий список банків, через які пройшли усі ці підозрілі транзакції. Є серед них і Приватбанк, який ще донедавна був у власності Ігоря Коломойського, і вже збанкрутілий Надра банк Дмитра Фірташа, і Перший міжнародний банк Ріната Ахметова...

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Український олігарх Дмитро Фірташ та підконтрольні йому компанії просунули мільярди доларів через світову фінансову систему, великі американські та британські банки. Перші підозрілі операції Фірташа, які потрапили до FinCEN Files, датовані ще 2003 року.

У серпні 2008-го компанія Фірташа Bothli Trade AG надіслала 78 101$ на банківські рахунки Періясамі Сандералінгама, який і допоміг Фірташу підкупити індійських чиновників, згаданих у обвинуваченні уряду США.

У 2017 році JPMorgan Chase прозвітував FinCEN про 230 мільйонів доларів США підозрілих транзакцій компанії Андрія Клюєва NoviRex Sales LLP.

Саме NoviRex оплачувала політичні консультації для Партії регіонів від Пола Манафорта, колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа в США.

Частина переказів, пов'язаних з Манафортом, була замаскована під оплату комп'ютерного обладнання, йдеться у звіті банку.

Файли FinCEN також містять звіт представників правоохоронних органів України, де детально описана мережа офшорних компаній, пов'язаних з бізнес-операціями Клюєва, які розслідуються за підозрою у відмиванні та розкраданні бюджетних коштів.

Зокрема йдеться про придбання сім'єю Клюєвих президентської садиби "Межигір'я", де проживав Янукович.

З 2012 по 2017 рік Bank of New York Mellon звернув увагу правоохоронних органів США на 263 мільйонів доларів підозрілих транзакцій компаній, підконтрольних Ігорю Коломойському.

Зокрема йдеться про британську компанію Claresholm Marketing Ltd, яка посідала центральне місце в схемі відмивання грошей Коломойського із Приватбанку протягом 2006-2016 років. Ця схема детально описана у судовому позові Приватбанку на адресу українського олігарха у штаті Делавер, США.

Крім того, Deutsche Bank прозвітував FinCEN про фінансові операції Міжнародних авіаліній України на 215 мільйонів доларів. У четвертому звіті за 2016 рік банк зазначив, що збирається припинити свої відносини з авіакомпанією українського олігарха.

В одному зі своїх звітів про підозрілу діяльність банк зазначив, що Коломойський – PEP (politically exposed person), якого підозрювали у фінансових злочинах.

Не залишились непоміченими для американських правоохоронців не лише українські олігархи, але й вже колишні чиновники і навіть президенти. Більшість із них потрапили у поле зору FinCEN не просто так.

І це лише питання часу, коли саме Департамент юстицій пред'явить фігурантам репортів FinCEN обвинувачення, як це трапилося із Полом Манафортом.

Тетяна Козирєва, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.