Гроші Манафорта і Могилевича: витік даних показав порушення найбільших банків світу

Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші.

Джерело: ВВС, The Guardian

Деталі: Документи також свідчать, що російські олігархи використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм перераховувати свої гроші на Захід.

Файли FinCEN – це більше 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік.

Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

Документи були злиті Buzzfeed News і передані групі ICIJ, яка об'єднує журналістів-розслідувачів з усього світу, і вона розповсюдила їх серед 108 новинних організацій у 88 країнах, включаючи програму BBC Panorama.

Зі злитих файлів FinCEN стало відомо, що:

Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством. Є свідчення, що один із найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на купівлю творів мистецтва.

у Лондоні, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити йому користуватися фінансовими послугами на Заході. Частина грошей пішла на купівлю творів мистецтва. За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританію називають "юрисдикцією підвищеного ризику", як і Кіпр, через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо більше 3000 британських компаній – більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.

не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій. Deutsche Bank передавав брудні гроші відмивачів грошей організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.

передавав брудні гроші відмивачів грошей організованій злочинності, терористам і наркоторговцям. Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму. Як пише The Guardian, у файлах SAR згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт , який співпрацював із експрезидентом України Віктором Януковичем і пізніше був засуджений за шахрайство і ухилення від сплати податків.

З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.

, який співпрацював із експрезидентом України Віктором Януковичем і пізніше був засуджений за шахрайство і ухилення від сплати податків. З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом. В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 мільярд доларів, які, як пізніше з'ясував банк, були пов'язані з Семеном Могилевичем, імовірним босом російської організованої злочинності, включеним до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Інші подробиці: FinCEN – це мережа розслідування фінансових злочинів США, відділ у Міністерстві фінансів США, що бореться з фінансовими злочинами.

Підозри з приводу транзакцій, здійснених у доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в недобросовісності, і направляються в органи влади.

Документи у файлах FinCEN охоплюють транзакції на суму близько 2 трлн доларів, і це лише мала частина відправлених SAR.

За законом, банки повинні стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщувати їх у порушення правил. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, чекаючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення готівки.

Як зазначає ВВС, останніми роками стався ряд великих витоків фінансової інформації. Однак файли FinCEN відрізняються тим, що це не просто документи однієї або двох компаній – вони надходять з декількох банків.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм по боротьбі з відмиванням грошей.

Великобританія також оприлюднила плани з реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб припинити шахрайство і відмивання грошей.