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Олександр Кудрявцев
адвокат, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева"

Розстановка сил в Генпрокуратурі. Чого очікувати від генпрокурора-науковця?

Середа, 23 вересня 2020, 17:00

Ніколи не цікавився кадровими питаннями і, так би мовити, розстановкою сил в Генеральній прокуратурі, аж поки не прочитав один цікавий документ. 

Мені на очі потрапив наказ № 417 "Про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора", який Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала 9 вересня 2020 року.

До слова, цей наказ мало чим відрізняється від двох попередніх, таких самих липневих наказів № 342 (29.07.2020 р.) та № 322 (14.07.2020 р.)

Як і раніше, Генеральний прокурор залишила за собою питання загального керівництва своїм Офісом:

  • співпраця з Верховною Радою, Кабміном, Президентом, РНБО, ВРП;
  • координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;
  • забезпечення взаємодії з міжнародними асоціаціями прокурорів та антикорупційних органів, Консультативною радою європейських прокурорів, Євроюстом, Інтерполом і Європолом і таке інше.

Тобто, суто представницькі функції.

У той же час, вузько професійні питання залишились у віданні заступників

  • організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях; 
  • нагляд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту; 
  • нагляд за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю; 
  • представництво інтересів держави в суді; 
  • підтримання публічного обвинувачення тощо.

На перший погляд, такий крок є виправданим, адже до 17 березня 2020 року Ірина Венедіктова в органах прокуратури взагалі не працювала. На відміну від її заступників, які пропрацювали у прокуратурах різних рівнів по 20 та більше років. Зокрема, Говда Р.М. – 17 років, Симоненко О.Ю. – 22 роки, Мамедов Г.А. – 24 роки і так далі.

І тому виникає питання, наскільки ефективною є така модель управління? Як Генеральному прокурору проконтролювати роботу своїх заступників? Як зрозуміти, правильно вчиняє твій зам чи ні? Чи є ефективною його діяльність? Як виявити помилки в цій діяльності, коли не знаєш її специфіки? Питань більше, ніж відповідей.

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Безумовно, що слабший прокурор, то краще адвокату. Однак для держави в цілому від слабкої прокуратури, мабуть, мало користі. 

І ефективність прокуратури не в останню чергу залежить від сильного і, головне, професійного керівництва. Але як бути, коли професійними прокурорами керує вчений (нагадаю, Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук, професор)?

Доведеться чекати на результат разом з усією країною.

Олександр Кудрявцев, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  



Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ВенедіктоваОфіс генпрокурора
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