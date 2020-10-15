Зеленський використовує опитування, яке мають провести 25 жовтня, для агітації за "Слугу народу"

Володимир Зеленський у своїх зверненнях, де озвучує запитання, які будуть винесені на ініційоване ним загальнонаціональне опитування, використовує гасла виборчої кампанії партії "Слуга народу".

Відео, оприлюднене на офіційній сторінці президента України у Facebook, це підтверджує. Виголошення другого запитання закінчується словами: "Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти". Це вже третє відео на сторінці президента, де Володимир Зеленський промовляє ці гасла.

Попередні два ролики було розміщено, коли він анонсував загальнонаціональне опитування в день виборів, 25 жовтня, а також учора, 14 жовтня, коли назвав перше запитання, яке буде винесене на обговорення.

Гасло "Україна – це ти" партія "Слуга народу" застосовує у своїй зовнішній рекламі ще від початку серпня на території всієї країни. Локально для кожного міста були створені регіональні різновиди реклами з гаслами: "Черкаси – це ти", "Суми – це ти" тощо.

Зовнішня реклама партії "Слуга народу". Київ, 12 серпня 2020 року. Фото: Ігор Фещенко

Гасло "Буде так, як вирішиш ти" політсила почала використовувати вже в жовтні, також у національному масштабі.

Київ, 10 жовтня 2020 року. Фото: Ігор Фещенко

Водночас в іншій агітації партія "Слуга народу" та окремі її представники у своїх гаслах згадують президента.

Київ, жовтень 2020 року. Фото: Ігор Фещенко

Київ, жовтень 2020 року. Фото: Ігор Фещенко

Львів, вересень 2020 року. Фото: Ігор Фещенко На білборді – кандидат на посаду мера Львова від "Слуги народу" Тарас Кльофа. Таку саму рекламу розмістив ще до реєстрації голова Львівської ОДА Максим Козицький, який очолив список "Слуги народу" до Львівської обласної ради.

Таке взаємне згадування президентом гасел партії, а партією – президента, імовірно, має на меті підвищити рейтинг "Слуги народу" напередодні виборів, призначених на 25 жовтня. Згідно з результатами нещодавніх соцопитувань, рейтинг Зеленського вдвічі перевищує агрегований рейтинг "Слуги народу" на місцевих виборах.

Саме загальнонаціональне опитування, ініційоване Володимиром Зеленським, спричинило безліч суперечок про те, яким буде його статус, хто його проведе та які запитання будуть в "опитувальниках". Та, схоже, самоціллю може бути не стільки відповідь українців на ці запитання, як привернення й утримання уваги до особи президента Зеленського та до місцевих виборів.

Разом з анонсом опитування й розтягнутим у часі оголошенням запитань українські ЗМІ впродовж тижня будуть зосереджені саме на ініціативі глави держави. А той у свою чергу використовує під час озвучення запитань гасла кампанії "Слуги народу".

Водночас опитування може додатково заохотити громадян до участі у виборах 25 жовтня, а формулювання запитань може мобілізувати саме ті категорії виборців, у яких підтримка тієї чи іншої партії буде вищою, ніж підтримка інших політсил.

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Використання партійних гасел президентом Зеленським можна розцінювати як агітацію, адже, згідно зі статтею 51 Виборчого кодексу України, до передвиборчої агітації належать і гасла політичної партії чи кандидата.

Як громадянин України Володимир Зеленський може підтримувати ту чи іншу партію – такі дії чітко не регламентуються законами. Однак використання владних повноважень і ресурсів Офісу Президента для агітації в робочий час із погляду законодавства є сумнівним.

Нагадаємо, раніше Зеленський поєднував робочі поїздки з презентаціями локальних команд "Слуги народу". Зокрема, Рух ЧЕСНО писав про такі представлення в Херсоні та Дніпрі.

У Києві партія "Слуга народу" відзначилася тим, що на території Київського національного університету ім. Тараса Шевченка провела політичний захід. Через порушення Закону України "Про освіту" студенти вийшли на акцію протесту "Освіта без політики".

Ігор Фещенко, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.









Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.