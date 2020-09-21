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Студенти влаштували акцію біля університету Шевченка через "Слугу народу"

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:20
"Інтерфакс-Україна"

Біля будівлі Червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка відбувається акція "Освіта без політики", яку влаштували студенти через проведену напередодні на території закладу партійну конференцію "Слуги народу".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У руках вони тримають плакати з написами: "Освіта без політики", "Червоний - колір сорому", "Університет не місце для зборів політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть".

Деталі: Відзначається, що станом на 10:10 біля будівлі Червоного корпусу університету зібралося близько 50 людей.

Учасники акції засуджують дії адміністрації КНУ ім.Шевченка і вважають, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" і статут університету.

Студенти також вимагають відсторонити ректора університету Леоніда Губерського на час проведення розслідування.

Серед інших вимог:

  • у закладах освіти не повинно бути впливу та агітації з боку політичних партій;
  • Міністерство освіти має відреагувати на порушення, які сталися на території університету;
  • ВНЗ має надати документи, на підставі яких відбувся захід на його території;
  • адміністрація університету має гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Що передувало: 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук представила список кандидатів від партії на виборах до Київради.

Також там виступав президент Володимир Зеленський.

Українська правда
Теми: Слуга народускандал


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