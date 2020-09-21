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Студенти влаштували акцію біля університету Шевченка через "Слугу народу"

Понеділок, 21 вересня 2020, 11:20
Студенти влаштували акцію біля університету Шевченка через Слугу народу
"Інтерфакс-Україна"

Біля будівлі Червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка відбувається акція "Освіта без політики", яку влаштували студенти через проведену напередодні на території закладу партійну конференцію "Слуги народу".

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "У руках вони тримають плакати з написами: "Освіта без політики", "Червоний - колір сорому", "Університет не місце для зборів політичних партій", "Ні зеленому КНУ", "Шева не зелений", "Верховенство права?", "Студенти мовчати не будуть".

Деталі: Відзначається, що станом на 10:10 біля будівлі Червоного корпусу університету зібралося близько 50 людей.

Учасники акції засуджують дії адміністрації КНУ ім.Шевченка і вважають, що дозвіл проводити на території вишу політичний захід порушує закон "Про вищу освіту" і статут університету.

Студенти також вимагають відсторонити ректора університету Леоніда Губерського на час проведення розслідування.

Серед інших вимог:

  • у закладах освіти не повинно бути впливу та агітації з боку політичних партій;
  • Міністерство освіти має відреагувати на порушення, які сталися на території університету;
  • ВНЗ має надати документи, на підставі яких відбувся захід на його території;
  • адміністрація університету має гарантувати відсутність переслідувань студентів, які публічно висловили свою думку.

Що передувало: 20 вересня у внутрішньому дворі головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук представила список кандидатів від партії на виборах до Київради.

Також там виступав президент Володимир Зеленський.

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка вважає недопустимим проведення публічного заходу партії "Слуга народу" на території університету.

Відповідно до частини 3 статті 31 Закону України "Про освіту", політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладах освіти.

Ця діяльність також суперечить листу Міністерства освіти і науки України "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня 2020 року 1/9-525.

Українська правда

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Теми: Слуга народускандал
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