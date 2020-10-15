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Зеленський озвучив друге питання "всенародного опитування": стосується Донбасу

Четвер, 15 жовтня 2020, 10:04
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування: стосується Донбасу

Друге питання, анонсованого президентом Володимиром Зеленським всенародного опитування, стосується створення на Донбасі вільної економічної зони. 

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського 

Дослівно: "Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"

Що було раніше: 14 жовтня Зеленський озвучив перше питання. Воно звучить так: Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

Що передувало: 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийопитуваннявибориДонбас
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