Спростувати неможливе: розбір рішення суду по Семочку і арешт як тиск на редакцію

В жовтні 2020-го журналісти Bihus.Info отримали рішення суду у справі проти ексзаступника голови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

У рішенні суддя став на бік ексчиновника, який, щоб викрутитись, відрікся від родичів.

Суддя за одне засідання задовольнив абсолютно абсурдні вимоги Семочка щодо спростування, а на додачу - допоміг заарештувати рахунки телеканалу "24" та журналістів Bihus.Info, порушивши їхнє право на апеляційне оскарження.

Що не так із самим рішенням і чому cуд затягував з його відправкою?

Хто такий Сергій Семочко і чому він пішов до суду?

Семочко - той самий ексзаступник Голови Служби зовнішньої розвідки, в дружини, пасинка, падчерки і зятя (а заразом і ще кількох родичів) журналісти знайшли російські паспорти, видані на території анексованого Криму, а також низку елітних об’єктів нерухомості в Козині під Києвом.

Також журналісти повідомляли про зв’язок Семочка з тиском СБУ на фармбізнес, який, за словами постачальників, призвів до зупинки поставок і близько 200 смертей пацієнтів.



Згодом Семочко звернувся до суду із позовом про захист честі і гідності.

Справу розглядали близько року: в суді допитували свідків, робили огляд державних реєстрів, зокрема прямо на суді журналісти продемонстрували, як перевірити наявність паспортів у родичів Семочка в офіційному реєстрі РФ.

Однак влітку 2020 суддя звільнився і справу передали іншому – Юрію Мазуру. Той замість слухати справу спочатку – за одне засідання прийняв рішення задовольнити вимоги Семочка: визнав недостовірною та зобов’язав спростувати низку цитат із сюжету та окремого ефіру після нього.

Якими були аргументи Семочка?

Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу, тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту – ні.

Тобто, інформація щодо їхнього громадянства і майна не була спростована, але суд спростував усі дані щодо них тільки тому, що Семочко не вважає їх родичами.

При цьому, також виходить, що "за компанію" суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав.

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Що вимагається спростувати?

Головна проблема з рішенням суду - суддя погодився з вимогою спростувати такі речі, які в юридичній площині взагалі не можуть підлягати спростуванню, бо є оціночними судженнями/твердженнями інших людей/мають підтвердження в офіційних реєстрах/ або взагалі не стосуються Семочка.

Розберемо кілька тверджень з сюжету, які вимагає спростувати Семочко (а з ним погоджується суд):

1. - "Два роки тому у закупівлю цих препаратів втрутилась СБУ. Втрутилась так, що зупинила її на кілька місяців. Усе відбувалось під гаслом боротьби за чесну конкуренцію, а закінчилось дефіцитом препаратів і смертями пацієнтів".

- "Для посилення психологічного ефекту з’явилися й кримінальні провадження про змову на тендерах, мовляв, медичні чиновники змовилися з постачальником тих препаратів, якими лікувалися найбільше хворих

…і листами, і провадженнями СБУ боролася не за тендери, а за хабарі, бо справи зявилися після того, як фірма відмовилася платити спецслужбі відкати.

…Не секрет, що роками фармбізнес в Україні "бюджет" і "косив" від податків за допомогою офшорних схем, а СБУ, яка ці схеми знала і бачила, роками "доїла" фармбізнес – заробляла на тому, що ці схеми не чіпала"

"… им очень важно было показать другим дистрибьютерам, что не платить нельзя"

"…вместо того чтобы пресекать эти схемы, они их курируют"

"… і займалася цим … саме економічна контррозвідка СБУ, котру 2 роки очолював Семочко"

Чому це не підлягає спростуванню?

а) щодо процедури оскарження. Практично в усіх цитатах мова йде про СБУ, не про Семочко. Тож вимагати їх спростування Семочко не має права.



б) щодо недостовірності. Є лист МОЗ, який роз’яснює: міняти препарат для діалізу на препарат іншого виробника - небезпечно для пацієнтів.

Є листи за підписом Семочка, де йдеться про необхідність конкурентних торгів, а значить купувати, те що вигідніше (дешевше), а не те, що призначено лікарями.

Є покази свідка про те, як після цих листів постачальник зупинив поставку засобів для Діалізу на його фірму (ТОВ Діавіта), яка є єдиним постачальником засобів цього виробника в України.



Тобто бурхлива активність СБУ в сфері закупівлі препаратів для діалізу зводилась до того, що вони нібито боролись з антиконкурентними діями, але водночас це ставило під ризик життя хворих на ниркову недостатність.



А антиконкурентними діями СБУ вважало якраз вимоги закуповувати той препарат, який не можна було міняти.



в) щодо взагалі того, що можна оскаржувати. Вказані висловлювання журналістів - це оціночні судження, зроблені на основі документів, показів свідків та публікацій інших ЗМІ.

Згідно з позицією Європейського суду, вимогу доводити достовірність оціночних суджень неможливо виконати, вона порушує свободу думки.



г) щодо спростування слів свідка - ну, тут важко щось додати, адже журналісти не можуть спростувати слова іншої людини.

2. " …Ми знайшли обґрунтовані докази того, що родичі новоспеченого розвідника мають громадянство Росії…."

Чому це не підлягає спростуванню?

Фотокопії паспортів циивільної дружини Семочка, її сина й доньки від першого шлюбу та зятя - надавались суду. Більше того, в суді автор розслідування Леся Іванова показувала як перевірити справжність цих паспортів на сайті Податкової служби РФ.



Бонус! Факт наявності рос громадянства у дружини Семочка і її доньки підтверджений в судових ухвалах. Цитата: "згідно з інформуванням ДКР СБ України від 26.10.2018 № 2/3/4-34352нт, цивільна дружина Семочка Сергія Олексійовича та її донька, мають громадянство Російської Федерації"

3. "Родина першого замголови розвідки вільно катається "тусити", саме "тусити" в анексований Крим, отримує російські паспорти, бізнес там реєструє"

Чому це не підлягає спростуванню?

Про паспорти - вже розібрались, про "катається" - можна побачити в Інстаграмах фігурантів, а щодо бізнесу - згідно з держреєстром РФ пасинок та чоловік падчерки Семочка мають бізнес в окупованому Криму. Цей же реєстр підтверджує наявність російського громадянства.

4. "СБУшник, родичі якого обвішані будинками по два мільйони доларів, після того як він імпорт ліків покурував"

Чому це не підлягає спростуванню?

По-перше, "покурував" і "обвішані" - оціночні судження, які, як пам’ятаємо, не підлягають спростуванню.



По-друге, донька цивільної дружини Семочка має 2 будинки в Козині (Конча-Заспа) на 671 та 366 квадратів. Її мама - дружина Семочка - ще один на 332. Це дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Якщо порівняти з цінами в цьому котеджному містечку - отримуємо загальну вартість за 3 будинки - близько 8 мільйонів доларів.

5. "Розвідник, в родині якого паспортів з "куркою" більше, ніж паспортів з тризубом"

Чому це не підлягає спростуванню?

І знову оціночні судження. Це як ніби ви пожартували, що нардеп Яценко на 70% складається з віскі, а вас вимагають це спростувати.

6. "Он у нас демон существует в двух ипостасях, да, в одной он многолетний сотрудник службы безопасности с висящей на родственниках недвигой на что-то там около восьми миллионов долларов и влезший в невероятное количество коммерческих тем, а во второй – это второй по должности разведчик в стране с двойным гражданством у восьми родственников, с перелетами этих родственников чартерным вертолетиком и регулярными посещениями оккупированных территорий".

Чому це не підлягає спростуванню?

Як би це не здавалось дивним, але якщо називати людину демоном - це не підлягає спростуванню. Наприклад, у Верховному суді є кейси, коли Шарія дозволили називати "кремлівським агентом", а одного з СБУшників "упирем".

І про арешт рахунків журналістів

Повний текст рішення суд тривалий час не надавав відповідачам і не публікував. При тому, що відповідач має право на апеляційне оскарження впродовж 30 днів саме з моменту складання повного тексту рішення, про що суддя не міг не знати.

Авторка сюжету Леся Іванова отримала повне рішення від суду 16 жовтня, після чого у відведені законом строки подала апеляцію.

Однак виявилося, що на той момент суддя Мазур ВЖЕ 15.10.2020 видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати.

На основі листа суду приватний виконавець арештував рахунки – каналу "24", Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій. Про те, що суддя видав ці приписи, журналісти та представники телеканалу дізналися вже після того, як їм арештували рахунки.

Наразі справа в апеляції, до рішення апеляції виконання припису зупинене, але арешти лишаються.

Євген Воробйов, для УП

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