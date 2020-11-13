Семочко відмовився від родини з громадянством РФ та виграв суд проти Bihus.info 

Суд задовольнив позов одіозного ексзамголови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка та зобов’язав журналістів, які розповіли про російське громадянство та численне майно родини, спростувати цю інформацію.

Джерело: Bihus.info

Деталі: У суді Семочко заявив, що не вважає осіб, про яких йшлося в розслідуванні, своїми родичами. Зокрема, мова йде про його дружину, пасинка, падчерку, затя та інших. У всіх є російські паспорти, видані на території окупованого Криму. Окрім того, "не родичі" розвідника володіють низкою об’єктів нерухомості в Козині, що під Києвом.

У суді справа була більше року, там допитували свідків, досліджували державні реєстри. Журналісти стверджують, що прямо на суді продемонстрували, як перевірити наявність російських паспортів в осіб, яких Семочко не вважає своїми родичами. Проте пізніше суддя звільнився, а справу передали іншому, Юрію Мазуру. Той за одне засідання постановив задовольнити вимоги скандального чиновника та зобов’язав розслідувачів спростувати низку цитат із сюжету та ефіру після нього.

Як зазначають в Bihus.info, докази щодо громадянства суд просто не прийняв, бо Семочко сказав, що не класифікує цих осіб як родичів в юридичному значенні Сімейного кодексу, тобто для родина для нього лише дружина і син, а інші – ні.

Важливо, що хоча Семочко і назвав дружиною родичкою, проте суд вирішив, що інформацію щодо її громадянства та майна також необхідно спростувати.

Окрім цього, у рішенні йдеться, що журналісти мають спростувати фрази, що не належать авторам сюжету, а є свідченнями сторонніх осіб, фрази, де мова не йде про Семочко, художні прийоми та оціночні судження, які грунтуються на офіційних документах.

Суд виніс це рішення ще 10 вересня, проте повний текст не надав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала його лише 16 жовтня. Після, у визначені законом терміни, було подано апеляцію. Проте на той момент суддя Мазур видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати. Цим, вважають журналісти, суддя грубо порушив права відповідачів. Наразі приватний виконавець заблокував рахунки каналу, ведучого програми Дениса Бігуса та авторки Лесі Іванової на основі цього листа.

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