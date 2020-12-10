Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

Рік тому в Парижі відбулася зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки". Перша за три роки.

Щоб зробити висновок про те, чи є успішною дипломатична робота президента Володимира Зеленського та всієї нашої команди протягом року, можна поглянути на те, що було раніше і що маємо тепер.

Розумію, що сьогодні в українського суспільства є низка запитань щодо подальшого руху до миру на Донбасі.

Навколо мирного процесу існує чимало маніпуляцій, що їх свідомо чи ні запускають окремі політики. І деякі з них несуть персональну відповідальність за складні обставини, в яких ми діємо сьогодні.

Тому хочу нагадати, що було зроблено за рік, та окреслити принципову позицію влади.

Ми боремося за припинення війни, повернення наших людей і територій.

Рік тому стався перезапуск переговорів щодо припинення війни. На відміну від Мінських угод, під комюніке саміту в Парижі поставили підписи лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

Тоді Україна змогла досягти важливих домовленостей, зокрема, про обмін полоненими. І вже в грудні 2019-го та у квітні 2020-го року додому з окупованих територій повернулися 96 українців.

За цей рік ситуація на Донбасі принципово змінилася.

Коли в 2019 році президент Володимир Зеленський починав роботу з перезапуску переговорів, це була війна зі щоденними обстрілами з важкого озброєння, з постійними бойовими втратами у наших військах та загибеллю цивільних.

Завдяки саме цьому президенту маємо перший настільки довготривалий режим припинення вогню. Справді, тишу на Донбасі ще не можемо назвати стовідсотковою. Але немає і тих інтенсивних бойових дій, які ми бачили протягом попередніх років війни.

Нам вдалося врятувати реальні життя наших людей — як у Збройних Силах, так і життя мирних мешканців по обидва боки лінії фронту.

Тільки за перші сто днів дії режиму припинення вогню кількість обстрілів зменшилась у п’ять із половиною разів і суттєво змінився їх характер: більшість із них — це неприцільна провокативна стрілянина.

Такого спокою на майже всій протяжності фронту не було ніколи за всі попередні роки цієї війни.

Президент України та члени його команди постійно відвідують Донбас та спілкуються з місцевими жителями.

Ми також проїхали більше половини лінії зіткнення, ми постійно говоримо з нашими воїнами, ми знаємо їхні настрої. Президент постійно спілкується з армією напряму.

Українська влада від 2019 року не використовує війну на Донбасі як інструмент для внутрішньої політичної боротьби. Нам не потрібна погрозлива риторика, і ми не шукаємо агітаційної вигоди від страху та страждань людей.

Ми дійсно хочемо припинити цю війну. Щоб мир був справді довготривалим, і на наших умовах.

Ми перезавантажили роботу Тристоронньої контактної групи, додавши до складу делегації чинних урядовців та парламентарів, що робить наше представництво більш ефективним.

Ми повернули у світовий порядок денний питання звільнення українського Криму. Організовуємо діяльність Кримської платформи, яка зосередить державні зусилля і міжнародну співпрацю на виконанні завдання з повернення нашого півострова.

Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.

Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів.

Українці зможуть отримати безпосередньо на КПВВ адміністративні послуги, соціальну підтримку і навіть медичну допомогу.

Ми всі дуже вдячні народним депутатам, які, попри спротив однієї фракції, прийняли рішення щодо кардинального збільшення можливостей для українських абітурієнтів із тимчасово окупованої території вступати до українських вищих навчальних закладів.

Це далекоглядне та безумовно корисне рішення.

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов’язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.

Потрібно прискорити обмін утримуваними особами. Ще в липні українська делегація передала свої узгоджені списки для чергового обміну. Окрім цього, має бути виконана домовленість про допуск на тимчасово окуповані території представників Червоного Хреста.

Незважаючи на карантинні обмеження, Україна з початку літа забезпечувала роботу всіх пропускних пунктів, однак інша сторона переважно блокувала їх зі свого боку.

Як і було домовлено, Україна відкрила два нових КПВВ на Луганщині. І ми досі чекаємо на відкриття відповідних пунктів з іншої сторони.

Україна також наполягає на виконанні минулорічної домовленості лідерів чотирьох держав про повний допуск представників ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Мінські домовленості

Формат Тристоронньої контактної групи залишається незмінним: Росія, Україна, ОБСЄ.

Так, ми діємо в парадигмі Мінських угод, які були погоджені політиками, що сьогодні з особливим цинізмом маніпулюють темою переговорного процесу. Так, до Мінських угод є багато питань. Але це єдиний шлях, який сьогодні існує.

Ми повинні уникати дипломатичних помилок, яких припустилися ті, хто сьогодні голосно критикує. Йдеться, наприклад, про повернення кордону після виборів.

Наразі потрібно виробити спільний план на рівні політичних радників лідерів Нормандського формату та затвердити його вже на рівні керівників держав Нормандської четвірки.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО та формула Штайнмаєра

У Верховну Раду внесли законопроєкт про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України. Цей процес щорічного продовження відбувається ще з 2014-го.

Рішення потрібне, щоб наші представники на переговорах могли продовжити роботу.

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На виконання домовленостей минулорічного саміту в Парижі, українська сторона надала драфт законодавчих змін з імплементацією формули Штайнмаєра ще в липні. Наразі цей законопроєкт перебуває на обговоренні в політичній підгрупі ТКГ.

Україна продовжує наполягати на тому, що демократичні вибори місцевого самоврядування за стандартами ОБСЄ в ОРДЛО можливі лише після повної деокупації та забезпечення повноцінної діяльності органів влади України, політичних партій, ЗМІ та міжнародних спостерігачів на всій території Донбасу без жодних обмежень.

Чергова зустріч у Нормандському форматі

Потреба у проведенні чергової зустрічі лідерів держав Нормандської четвірки точно існує.

Домовленості в Парижі дали можливість звільнити значну частину полонених, а згодом був забезпечений і режим припинення вогню. Нормандська зустріч потрібна в тому числі й для того, щоб затвердити детальний план виконання Мінських угод.

Цей рік укотре продемонстрував, що Україна буде наполегливо працювати задля припинення війни та повернення миру на нашу землю.

Для цього команда президента Зеленського аргументовано відстоюватиме інтереси українських громадян та національні інтереси нашої держави.

І не вірте усіляким заявам у дусі "все пропало", або що хтось виходить із переговорного процесу, або ж що перемовини зайшли в глухий кут — ні, переговори продовжуються.

Так, це непрості перемовини, буває різне, але ми наполегливо просуваємося вперед. Коли зранку я отримую звіти про те, що за чергову добу втрати в українській армії відсутні, то розумію, що ми на вірному шляху.

І потрібно рухатись далі. Бути сильними, рішучими, відстоювати інтереси нашої країни.

Але не варто забувати, що шлях до миру — це рух двох сторін, і Росія має пройти свою частину цього шляху.

Андрій Єрмак, для УП



Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.