Перші ластівки нового уряду: договорняки з політсилами

Схвалення ВРУ Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України та призначення Юрія Вітренка фактично міністром енергетики набуло неабиякого розголосу.

Шкарлет і Вітренко — це лише "перші ластівки", призначення яких є переконливим доказом того, що договорняки у владі процвітають.

Мітинг під Офісом Президента та оскарження "Голосом" і "ЄС" призначення нового міністра освіти відбуваються недарма. Люди відчувають загрозу, що тінню лягає на освітню галузь.

Те, що кандидатура Шкарлета взагалі розглядалася на міністерську посаду, дивує. І справа тут зовсім не в скандальному плагіаті у його наукових роботах, а в шлейфі Януковича, який навічно заплямував репутацію Шкарлета.

Усі чудово пам'ятають його балотування в Чернігівську облраду від "Партії регіонів" і отримання нагороди від одіозного п'ятого президента-втікача.

Тобто очевидно, що прихильність Шкарлета до політсили Януковича, хай навіть у минулому — це певний застережливий дзвіночок, а його призначення — класичний приклад "нового старого" обличчя при владі.

Хоча ще минулого року чинний гарант обіцяв народові "свіжу кров" у державних органах.

Показово, що надмірна активність за призначення Шкарлета надійшла саме від "родичів" регіоналів — "ОПЗЖ".

Бачачи його байдужість до західної "тусовки", вони вирішили підсилити його голосами, щоби надалі мати певний вплив на прийняття "ключових рішень" у галузі освіти: тендери, грошові потоки, призначення своїх осіб у регіонах.

Але подається це представниками "ОПЗЖ" як боротьба з уявним націоналізмом.

Доказом цього є риторика лідера "ОПЗЖ" Бойка, нібито Шкарлет не нав'язуватиме освіті агресивну, за його словами, політику націоналізму.

Якщо ж копнути глибше, то простежується прихильність Зеленського до персони Шкарлета. Ще з червня цього року він просив депутатів підтримати кандидатуру Сергія Миколайовича на посаду міністра освіти і науки.

Очевидно, що з весни-літа поточного року, коли почалося падіння рейтингу "слуг" і зростання рейтингу опозиції, Зеленський усвідомив, що в майбутньому доведеться домовлятися і створювати коаліцію з "ОПЗЖ".

А результати місцевих виборів, на яких "ОПЗЖ" зайняла одну з перших позицій, поставило остаточну крапку на цьому рішенні.

Призначення Шкарлета — це по суті реверанс для "ОПЗЖ".

Другим прикладом договорняків є нещодавнє призначення Вітренка заступником міністра енергетики та тимчасове виконання ним обов'язків міністра.

Спроба схвалення його віцепрем'єр-міністром енергетики була безуспішною. Основна причина для неголосування — це тісний зв'язок Вітренка з Коломойським, про що йдеться у ЗМІ.

Нагадаю: ще раніше олігарх украй позитивно відгукувався щодо Вітренка в прем'єрському кріслі. Це, звісно, не подобається іншим політсилам у ВР, які не хочуть віддавати енергетичну галузь групі впливу Коломойського.

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Звичайно, опоненти мотивують неприхильність до кандидатурт Вітренка скандалом із премією за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі.

Нібито премію він узяв держоблігаціями строком на 5 років, а отже, ці гроші він забере назад у держави, держбюджет якої і так страждає від економічної кризи. Грошей на адекватні зарплати не вистачає ані вчителям, ані лікарям.

Але ж ми чудово розуміємо — з чого б це держпризначенцям перейматися за долю вчителів та бюджетний стан країни. Уся річ, авжеж, — у розподілі важелів впливу в парламенті і Кабміні.

Попри те, що Зеленського не підтримала його фракція, він уміло завів Вітренка через Кабмін (адже Кабмін призначає виконувачів обов'язків міністрів).

До того ж призначення нових голів облдержадміністрацій у різних політсил — свідчення того, що ОП взяв чіткий курс на формування підтримки через роздачу посад.

Тож навесні очікуємо повне перезавантаження Кабміну з остаточною роздачею крісел.

Олег Петровець, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.