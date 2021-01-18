Вибори 17 січня: як змінилася ситуація на Київщині

Партія "Європейська солідарність" після перемоги на виборах мера Борисполя вийшла на 2 місце за кількістю міських голів у Київській області. Загалом в партії їх тепер 4 з 24.

Перше місце в області, як і раніше, займає "Слуга народу". Ця партія має 5 мерів міст. Третє місце посідає партія "За майбутнє", яка до виборів у Борисполі розділяла з ЄС друге місце.

Але на виборах 17 січня ані представники "Слуги народу", ані представники "За майбутнє" не вибороли посад міського голови.

У Броварах, де за мандат змагалися і "Слуги народу" і "Європейська солідарність", перемагає чинний мер-ексрегіонал Ігор Сапожко, який йшов під брендом своєї новоперейменованої партії "Команда Ігоря Сапожка — "Єдність".

Друге місце посів представник "Європейської солідарності". А кандидат від "Слуги народу", який ще восени мав шанси потрапити у другий тур, за результатами виборів у січні 2021 року посів лише 3 місце.

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Примітно, що у Борисполі представник "Слуг народу" не кандитувався. Депутат, який представляє цю партію, пішов на вибори як самовисуванець за політичної підтримки низки партій.

Це може свідчити про те, що бренд партії "Слуга народу" вже не додає шансів кандидату і може навпаки негативно позначитися на рейтингу.

Народна депутатка Анна Скороход, яка балотувалася в парламент від партії "Слуга народу" і зрештою стала позафракційною, вирішила спробувати свої сили на виборах у Борисполі. Балотувалася як самовисуванка і набрала менше 7%.

Те, що народні депутати йдуть у мери міст, уже стало звичним. Але з 16 нардепів, які змагалися за крісло мера, перемогти вдалося лише 3 і то там, де на посаді не було мера, якого громада обрала в 2015 році.

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Для народних депутатів виграти вибори міського голови — це стрибок у перспективу. Як показала практика, мери міст отримують доступ до бюджетних ресурсів, можуть формувати свої команди, які переростають в локальні та регіональні партії, які на наступних парламентських виборах теж можуть спробувати свої сили.

Але низка місцевих політиків надає перевагу створенню іменної партії виключно під місцеві вибори. Загалом на Київщині працює кілька іменних або локальних партій, це зокрема "Березанська громада", яка балотувалася лише в Березані, і де представник цієї партії виграв посаду мера.

Аналогічна ситуація — з партією "Біла Церква разом". Як і переіменування партій під вибори та створення іменних партій, локальні партії — теж один із показників слабкого партійного будівництва.

Ці іменні або регіональні партії приносять результати, по суті, на один виборчий сезон і далі такі політичні проєкти себе вичерпують. Так, партія ексмера Ірпеня Володимира Карплюка "Нові обличчя", яка в 2015 році мала 3 мерів на Київщині, тепер має лише одного.

І якщо раніше її кандидати в депутати балотувалися до облради та 16 міськрад, то наразі депутати до облради не балотувалися, йшли в 4 міськради області і подолали 5% бар'єр лише в 3 радах.

Нові партії, зокрема і ті, які стають парламентськими, замість розбудови своїх партійних осередків і роботи з регіональним лідерством, домовляються головно із чинними мерами міст, які мають бюджетні ресурси, впізнаваність і обираються, як правило повторно.

Але така стратегія партійного будівництва веде до того, що з кожними наступним виборами позиції партії стають слабшими і перемогу на парламентських виборах отримують нові політичні проєкти.

Ірина Федорів, для УП

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.