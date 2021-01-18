На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, стверджує Петро Порошенко.

Джерело: голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у facebook

Пряма мова: "Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!"

Деталі: За словами нардепа, Борисенко обійшов свого опонента від влади на півтори тисячі голосів. Ймовірно, мова йде про самовисуванця Владислава Байчаса. Раніше той балотувався від партії "Слуга народу".

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