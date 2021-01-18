Порошенко заявив про перемогу свого кандидата на виборах мера у Борисполі
Понеділок, 18 січня 2021, 01:13
На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, стверджує Петро Порошенко.
Джерело: голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у facebook
Пряма мова: "Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!"
Деталі: За словами нардепа, Борисенко обійшов свого опонента від влади на півтори тисячі голосів. Ймовірно, мова йде про самовисуванця Владислава Байчаса. Раніше той балотувався від партії "Слуга народу".
Нагадаємо:
- У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
- За даними руху "Чесно", у Борисполі явка виборців станом на 20 годину в Борисполі склала 30,15%
- Повторне голосування у місті було призначено через смерть чинного міського голови, який помер невдовзі після перемоги на виборах.
Українська правда