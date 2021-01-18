Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко заявив про перемогу свого кандидата на виборах мера у Борисполі

Понеділок, 18 січня 2021, 01:13

На виборах міського голови Борисполя переміг кандидат від "Європейської солідарності" Володимир Борисенко, стверджує Петро Порошенко.

Джерело: голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у facebook

Пряма мова: "Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!"

Деталі: За словами нардепа, Борисенко обійшов свого опонента від влади на півтори тисячі голосів. Ймовірно, мова йде про самовисуванця Владислава Байчаса. Раніше той балотувався від партії "Слуга народу".  

Нагадаємо: 

  • У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
  • За даними руху "Чесно", у Борисполі явка виборців станом на 20 годину в Борисполі склала 30,15%
  • Повторне голосування у місті було призначено через смерть чинного міського голови, який помер невдовзі після перемоги на виборах.

Українська правда
Теми: вибориЄвропейська солідарність


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

фото, відеоВ Одесі горить готель, є загиблий і постраждалі

Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

відеоНавального затримали в аеропорту

відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

відеоІз затонулого судна врятували 5 українців: імена

Усі новини...
вибори
ЦВК назвала явку у трьох містах
Вибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи
У Броварах затримали киян, які проголосували на виборах
Останні новини
02:01
ФотоПосол в Туреччині відвідав врятованих із затонулого судна моряків 
01:13
Порошенко заявив про перемогу свого кандидата на виборах мера у Борисполі
00:26
Українська делегація в ПАРЄ хоче порушити питання щодо Навального
23:41
Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального
22:27
ЦВК назвала явку у трьох містах
21:54
оновленоВибори на Київщині: складено 34 адмінпротоколи
21:32
Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов
21:04
Amnesty International визнала Навального в'язнем сумління
20:50
Новини економіки: "Північний потік-2" втрачає партнерів, регуляція цін на газ
20:28
Російська влада пояснила затримання Навального: був у розшуку
Усі новини...