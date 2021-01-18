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Вибори у Борисполі виграв представник ЄС

Понеділок, 18 січня 2021, 00:13
Вибори у Борисполі виграв представник ЄС

За результатами підрахунку голосів на виборах мера у Борисполі переміг представник "Європейської солідарності" і депутат міськради Володимир Борисенко – за нього віддали голоси 28,41% виборців.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на "Повідомлення про підсумки та результати голосування з виборів Бориспільського міського голови", надане ТВК

Деталі: Найближчий конкурент Борисенка, депутат від "Слуги народу" і чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас, який балотувався як самовисуванець, посів друге місце (20,61%).    

 
Фото "Чесно"

Нагадаємо: 

  • У неділю, 17 січня, повторні вибори міських голів проходили у Броварах, Борисполі та Новгороді-Сіверському.
  • За даними руху "Чесно", у Борисполі явка виборців станом на 20 годину в Борисполі склала 30,15%
  • Повторне голосування у місті було призначено через смерть чинного міського голови, який помер невдовзі після перемоги на виборах.

Українська правда

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Теми: вибориЄвропейська солідарність
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