За результатами підрахунку голосів на виборах мера у Борисполі переміг представник "Європейської солідарності" і депутат міськради Володимир Борисенко – за нього віддали голоси 28,41% виборців.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на "Повідомлення про підсумки та результати голосування з виборів Бориспільського міського голови", надане ТВК

Деталі: Найближчий конкурент Борисенка, депутат від "Слуги народу" і чинний секретар Броварської міськради Владислав Байчас, який балотувався як самовисуванець, посів друге місце (20,61%).

Фото "Чесно"

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