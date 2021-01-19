НАЗК: альтернативні підсумки річної роботи 

15 січня 2020 року НАЗК отримали нового керівника — прокурора Олександра Новікова. Прогресивна громадськість підтримала, влада підтримала, настав час звітувати.



Зробив це Олександр у формі відеозвернення, у якому розповідає, що все чудово: стратегію прийняли, перевірки здійснюють, протоколи виписують усім без розбору.

"Економіку зробимо сильнішою, країну змінимо кардинально", обіцяє нам Новіков. Де НАЗК, а де економіка, правда, не пояснив.

На його погляд, головний маркер успішної діяльності Агентства — це те саме рішення Конституційного Суду України. От прямо сиділи і думали, як би це їм зіпсувати успішну діяльність виключно Новікова.

В одну з НАЗК дудочку співає і Громадська рада при НАЗК (нарешті сформована у червні): "НАЗК молодці, Новіков класний". Три публічні заяви від Громради за весь період діяльності, у кожній з яких вони фактично дублюють позиції Агентства.

Чогось відмінного, суперечливого, критичного зауваження ми за 8 місяців роботи не побачили. Зокрема, жодних заяв щодо чисельних допитів Новікова та інших.

Вважаю, що громадська рада повинна бути суворим наглядачем і конструктивним критиком, а не таким собі співучасником діяльності державного органу.

Власне, ми взагалі не бачили від Громради якоїсь видатної діяльності: серйозного фахового обговорення проблем законодавства чи, наприклад, того самого рішення КСУ. Якщо таким не вважати, звісно ж, шоу з шибеницями біля дому Голови КСУ Тупицького.

Кілька цікавих фактів, про які Новіков також чи то забув, чи то не захотів згадувати. За грудень Новіков отримав майже пів мільйона гривень (зарплати і ще якихось там компенсацій).

На таку ж суму у грудні НАЗК програли спір у Господарському суді міста Києва: їх представники не явилися у судове засідання, отже, не підтримали позов — і провадження закрили. Вдруге уже не податися: пів мільйона бюджетних коштів втрачено.

Щодо "Ми складаємо адміністративні протоколи на усіх", тут не погодитися важко. Склали навіть на президента. Але є нюанс: на президента в принципі не можна скласти адміністративний протокол.

Більше того, ледь не напередодні усіх цих вихвалянь Новікова було винесено рішення суду в м. Хмельницький, який чорним по білому зазначив: "Провадження відносно В. О. Зеленського зупинити".

Про це одразу ж написали в усіх ЗМІ, і будь-який фаховий юрист прекрасно розумів, що притягнути президента до адміністративної відповідальності за таких обставин неможливо.

Проте знавець римського права Новіков не міг не урвати хвилинку слави, тож протокол таки склав і главі держави вручив, ще й особисто (!). Звісно, ця активність нічим окрім одноденного шуму в пресі не закінчилась.

Водночас керівник НАЗК не соромиться прямо вихвалятися, що звільнив третину працівників. Укупі з появою внутрішнього контролю, можна лише здогадуватися, у якій доброзичливій, майже сімейній атмосфері працює наразі колектив Нацагентства.

Тим цікавіше спостерігати за спробами окремих керівників НАЗК винайняти на ринку праці нових, обіцяючи золоті гори. Цитувати президента і прем'єра щодо "нестачі професійних кадрів" аж незручно, видно, Новікову видніше.

А от що Новіков, разом з його стилем управління, точно може пообіцяти усім своїм підлеглим — то це кримінальне переслідування. Сам Новіков на допити ходить досить-таки регулярно, намагаючись при цьому зберігати обличчя, звісно: мовляв, це все помста "силовиків" за мою ефективну діяльність.

Фігурантами кримінальних проваджень є і керівник апарату НАЗК Хохич, і очільники внутрішньої безпеки Дух і Норець.

А ще Новіков полюбляє обманювати. Підтверджень цьому щонайменше два, обидва пов'язані з гучною справою компанії "Алтаюр".

Так ось, у жовтневому інтерв'ю "Українській правді" Новіков заявив, що "Алтаюр" не просив повернути належне їм серверне обладнання".

Разом з тим, у судовому засіданні у Господарському суді міста Києва від 14 січня, що транслювалося в прямому ефірі з огляду на резонансність, представники НАЗК не заперечували, що такі прохання були. Отже, Новіков збрехав.

У цій справі за місяць-два очікується винесення Господарським судом рішення на користь "Алтаюр" та стягнення мільйонів так 20 з держави. Мабуть, коли Новіков говорив про "НАЗК зробить сильною економіку", то малась на увазі "програти в судах багато бюджетних грошей".

Більше того, Новікова і Хохича очікує кримінальне переслідування за статтею 364 ККУ за дачу неправдивих показів як свідками, про що було винесено відповідну ухвалу Печерським районним судом міста Києва.

На підході ще одне кримінальне провадження — за невиконання рішення КСУ, адже воно може не подобатися, але виконувати його треба. З цим, зрештою, погодилися усі найвищі посадовці, і тільки НАЗК запропонували небачений раніше в теорії права концепт "балансування нелегітимного рішення"

Надалі балансуванням таких дій Новікова і його команди займатиметься ДБР.

Одне з нововведень в Україні — захист викривачів силами НАЗК шляхом здійснення наступних повноважень: перевірка дотримання законодавства про захист викривачів, внесення приписів про усунення порушень трудових прав викривачів тощо.

Наприкінці грудня НАЗК бадьоро відзвітувало: "У ході роботи з викривачами корупції ми маємо успіхи по декількох справах, де НАЗК захищає конкретних людей. Зокрема, йдеться про справи судді та митника", — зазначає керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач.

Тобто за рік діяльності — аж двох викривачів захистили. Був іще третій, адвокат з Харкова, який під "викривальницькою" діяльністю мав на увазі співпрацю зі слідством і розголошення адвокатської таємниці всупереч інтересів клієнта.

За що й дістав справедливе покарання від регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА). Новікову же здалося неправильним, що адвокати самоврядують, і він виніс припис голові Всеукраїнської КДКА Вілкову з вказівками, що і як йому робити.

Звісно ж, це було безглуздо, адже повноваження НАЗК не можуть втручатися у адвокатське самоврядування. Видно, не так це просто зрозуміти колишньому прокуророві.

Комічним є епізод з блокуванням НАЗК державного фінансування партії "Голос", чому остання справедливо обурилася. Хоча лише весною депутати "Голосу", вони ж члени профільного комітету ВРУ з антикорупційної політики всіляко Новікова і НАЗК хвалили, закликали продовжувати свою ефективну роботу.

А тепер чомусь пишуть про "політичний тиск", ображаються. Непослідовні якісь. Утім, треба погодитися, що і НАЗК в цій історії не виглядають правими, адже навіть можливі неточності з поданням звітності не повинні нищити парламентаризм і демократію. Вони у нас і так молоді.

Ось таке альтернативне бачення року роботи НАЗК у новому форматі: одноособовий орган замість колегіального, з керівником-прокурором і експрацівниками НАБУ на чолі внутрішньої безпеки, цілим розсипом кримінальних проваджень та вкрай оригінальним концептом верховенства права.

У скільки платникам податків обійдеться бурхлива діяльність Новікова і його команди, побачимо уже дуже скоро. І чим закінчать вони самі з огляду на розсип кримінальних проваджень.

Сподіваюся, що президент України, уряд та народні депутати найближчим часом справді дадуть об'єктивну оцінку діяльності НАЗК та внесуть необхідні корективи.

Віталій Власюк, для УП

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