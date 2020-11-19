"Убери" — убивці чи нова економіка?

Чергова резонансна дорожньо-транспортна пригода, у якій водій брендованої "Убером" автівки скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Як наслідок, двоє загиблих і чергова хвиля обурених коментарів у соціальних мережах, що гіперболічно вимагають розстріляти всіх винних. З ким і що зробити і як дійсно вирішити проблему — про це нижче.

Найперше, що слід дуже чітко позначити: водії автівок, брендованих "Убер", "Уклон" чи "Болт", не є працівниками зазначених компаній. Натомість — вони такі ж користувачі зазначених додатків (програмним забезпеченням), як і пасажири.

Тобто словосполучення "водій "Убер" означає лише те, що даний водій скористався додатком від "Убер".

Друге й не менш важливе: в Україні наразі практично відсутній ринок таксі у безпосередньому значенні цього слова та в розумінні відповідного законодавства.

По суті, існує три опції: 1) водії та пасажири знаходять одне одного через так звані агрегати (зазвичай, це вже згадані "Убер", "Уклон" та "Болт"; 2) "бомбіли", що гуртуються в певних місцинах та 3) одиничні випадки саме таксистів, що отримали відповідну ліцензію.

Левову частку фактичних перевезень здійснюють саме водії з першого кошика.

Сучасне законодавство України приблизно ніяк не врегульовує ринок фактичних таксі. І власне агрегати — останні, кого можна у цьому звинувачувати.

Проєкти законів уже шостий рік з невідомих причин лежать у кабінетах, найімовірніше, Міністерства інфраструктури.

Очевидна паралель — це ситуація з самокатами та недолугі серпневі спроби КМДА їх "заборонити" — не називаючи при цьому жодної конкретної норми закону, начебто порушеної "самокатниками".

Хоча правильна реакція сучасної демократичної держави, яка поважає верховенство права — це швидко відреагувати на явище, що об’єктивно існує та впровадити нове, якісне законодавство.

Віримо, що це станеться, адже за якихось два місяці в самому лише Києві з’явилося ще дві компанії з шерінгу самокатів — після піонерів з "Болт".

Не слід називати таксистів поганими водіями, адже не існує очевидної кореляції між ними та поганими водіями. Найгіршими водіями, у широкому сенсі цього слова узагальнено можна вважати осіб похилого віку та осіб, які рідко виїжджають на дороги.

У "таксистів" банально більше досвіду й практики, чим пояснюється й більша кількість ДТП за їх участі: більше їздиш — вища ймовірність "стукнутися".

І так, пересічна жінка — краща водійка, ніж чоловік. А найкращий водій — це його відсутність, тобто безпілотники.

Розглядаючи ситуацію з ДТП: будь-які водії, з чиєї вини трапляється аварія, несуть відповідальність на загальних підставах у порядку, передбаченому в тому числі Кримінальним кодексом України.

При цьому, повторюся, не існує жодної правової прив’язки до агрегатів: останні не є роботодавцями, не забезпечують технічний огляд авто чи медичний — водіїв.

Утім, останнім давно ніхто не займається. Хочемо абсолютної певності у водіях — давайте замінимо їх на штучний інтелект (це станеться, і досить скоро).

Більше того, здійснення агрегатами страхування поїздок є, по суті, актом доброї волі з їхнього боку. Це — вияв клієнтоорієнтованості та щирого намагання забезпечувати комфорт та безпеку. З точки зору права, могли б і не страхувати.

Агрегати, власне кажучи, в умовах чинного законодавства можуть послуговуватися лише одним способом оцінки здібностей водіїв: зворотний зв’язок від пасажирів.

Розділяю обурення співгромадян щодо останнього трагічного випадку, коли водій "Убер" виявився порушником ПДР аж 27 разів. Проте не існує правового способу отримати таку інформацію: доступ до бази обмежений, автоматичного обміну з тими-таки агрегатами відсутній.

Насправді, чи не єдиний на сьогодні спосіб отримати таку інформацію легально потребує направлення до МВС адвокатського запиту, підкріпленого згодою водія на розголошення персональних даних, або ж на виконання ухвали суду. Очевидно, що жодна з опцій не є масовою та доступною.

Маю підстави стверджувати, що висловлю загальну позицію усіх агрегатів: вони готові до впровадження нових правил гри.

Вочевидь, вони найперше зацікавлені в тому, щоб не їхні бренди не ставали героями чергових "кримінальних хронік" та готові впроваджувати розумні новації. До зазначених могло би входити отримання релевантної інформації про водіїв, встановлення більш чітких правил взаємодії.

Нарешті, нагадаю, що забезпечення безпеки дорожнього руху є компетенцією насамперед Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Це питання до них, чому водій порушив правила 27 раз і продовжив керувати автівкою — до них і до Верховної Ради, яка повинна була б передбачити більш жорстку відповідальність для злісних порушників.

Тому пропоную громадськості в першу чергу питати саме з влади, коли нарешті станеться рішучий прорив та на дорогах гинутиме менше співгромадян.

Подані у цій статті погляди є суб’єктивними поглядами автора та не обов’язково відображають позицію компанії "Болт".

Віталій Власюк, для УП

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