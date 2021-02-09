Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Олена Щербан
юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції

Янукович без варти: як "спадок" Генпрокуратури і формалізм ВАКС гальмують справу експрезидента-втікача

Вівторок, 09 лютого 2021, 12:00

У жовтні 2020 слідчий суддя Воронько В. Д., а в січні 2021 вже й Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (головуючий Никифоров А. С., судді Павлишин О. Ф, Чорна В. В.), не дозволили заочно взяти під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра у справі щодо незаконної приватизації "Межигір’я".

І хоча експрезидент уже засуджений за державну зраду, його численні корупційні злочини залишаються надзвичайним викликом для нинішньої правоохоронної і судової системи України. 

Ще у 2014 році мільйонні активи Януковича та його соратників опинилися під санкціями різних країн. Минуло майже 7 років, а в Україні так і не спромоглися довести справи про корупцію "сім’ї" навіть до суду.

Через це санкції щороку знімають з когось із соратників експрезидента. Чому так відбувається? Ми намагалися розібратися на прикладі справи Віктора Януковича щодо "Межигір’я". 

Це провадження, разом з іншими справами щодо соратників колишнього президента, понад рік тому передали до Національного антикорупційного бюро. Раніше більшість корупційних справ щодо "сім’ї" розслідували у тоді ще Генеральній прокуратурі.

А коли остання таки втратила функцію слідства остаточно — тисячі томів перекочували до НАБУ (за офіційними даними НАБУ, мова йде про 15000 томів документів). 

На жаль, роки розслідувань у Генпрокуратурі не мали жодних результатів. НАБУ і САП отримали у спадок від ГПУ томи переважно "сміттєвих" доказів і численні процесуальні помилки.

Якщо говорити простіше: більшість справ були банально злиті задовго до передачі в НАБУ.

Мабуть, перше, за що взялися нові прокурори та детективи у цих справах — це пошук у тисячах томів хоча б якихось епізодів та доказів, які дозволять обґрунтовано скерувати справи до суду та матимуть там перспективу.

Серед потенційно перспективних справ опинився і кейс щодо заволодіння Віктором Януковичем резиденцією "Межигір’я". Але на перешкоді стали банальні формальності.

Річ у тім, що слідство у справі поки що зупинене, а сам Янукович переховується з 2014 року. Саме тому критично важливим було вжити всіх можливих заходів, щоб заочно обрати йому як підозрюваному у цій справі запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

Прокурори вимагали для втікача найсуворішого — тримання під вартою. Але Антикорсуд відмовив. І найважливіше зараз — це зрозуміти мотиви відмови, адже виглядає це як повна безпорадність державного механізму правосуддя.

Однак почнемо з позитиву. І в першій, і в апеляційній інстанції ВАКС визнав, що підозра Януковичу обґрунтована. Це щонайменше свідчить про те, що у справі достатньо доказів для продовження слідства і в подальшому скерування до суду.

Але судам обох інстанцій не вистачило доказів того, щоб Януковича було оголошено у розшук. І тут судді вперлися у формальності.

Читайте також: Зрадник №1. Як судили Януковича

ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича

Так, Кримінальний процесуальний кодекс у статті 281 передбачає, що про розшук особи виноситься вмотивована постанова, а відомості про такий розшук мають вноситися до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У цій справі прокурор надав постанову про оголошення у міжнародний розшук, але не зміг внести ці відомості до реєстру. Причина — попередні прокурори із ГПУ вже відображали в реєстрі відомості про розшук, і тепер у прокурорів САП фізично немає можливості внести їх вдруге.

Це технічна формальність реєстру. Тож, як би не дико це звучало, але однією з перешкод для арешту експрезидента-втікача, якого підозрюють у розкраданні на мільярди, стала відсутність клітинки в реєстрі.

Друга причина відмови викликає багато запитань: суд вирішив, що прокурор не мав права клопотати про запобіжний захід, тому що розслідування зупинене. Він мав би відновити слідство, перш ніж звертатися до суду з клопотанням про варту.

Але підставою для зупинення слідства було оголошення Януковича в розшук. З одного боку, кодекс дійсно вимагає від прокурора та слідства здійснити усі можливі та необхідні слідчі та розшукові дії до зупинення справи.

Проте винятком є дії пов’язані із встановленням місцезнаходження особи. 

Тож прокурор аргументував клопотання тим, що просить не про здійснення саме слідчих дій, а про запобіжний захід, тобто про те, що дозволить ізолювати Януковича, якщо станеться диво і його вдасться затримати.

Цікаво, що інша колегія суддів ВАКС (Боднар, Панаїд та Панкулич) у справі агробарона Олега Бахматюка за точнісінько таких же обставин вирішила навпаки, що зупинення слідства ніяк не перешкоджає прокурору клопотати про запобіжний захід.

Реклама:

Судді відправили Бахматюка під варту заочно. Запитання: чому одні судді ВАКС виходять з реальності, а інші — з формальностей.

У судовому засіданні щодо Януковича прокурор детально пояснював, чому не може поновлювати слідство: роки розслідування цієї справи, в тому числі попередниками з ГПУ, забрали в НАБУ і САП безцінні строки.

І якщо слідство відновити, то будь-яке затягування із вартою в суді може призвести до збігу строків слідства. Судді також це розуміють, але чомусь перша інстанція розглядала клопотання про варту для Януковича 4 місяці, замість визначених 72 годин.

***

Що ми маємо в результаті? Підозрюваний у мільярдних розкраданнях президент-втікач Янукович не отримав заочної варти.

А на заваді стали заглиблення суддів Антикорупційного суду у формальності, часто продиктовані, як нам здається, власним тлумаченням судом законів. Подібні проблеми є і в справах розстрілів активістів Революції Гідності.

І поки судді ухвалюють такі "формальні" і часто далекі від закону рішення, а законодавець в особі депутатів не помічає необхідності виправити неоднозначне тлумачення законів, такі вороги України, як Янукович і його "сім’я" тихо сміються над неспроможністю і досі покарати їх за масштабну корупцію.

Олена Щербан, для УП

Колонка — матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ЯнуковичАнтикорупційний судНАБУГенпрокуратураМежигір’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Олена Щербан
Премії "Нафтогазу": які нові факти у справі відкрив розгляд у ВАКС
7 лютого 2023, 11:30
Новий законопроєкт щодо СБУ відкриває двері для ручної цензури та політичних переслідувань
5 жовтня 2022, 15:00
Як Антикорсуд злив мільярдну справу під час війни
8 вересня 2022, 15:00
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський