Як фальсифікують справу проти керівника детективів НАБУ, який документував друга Зеленського – Міндіча

Масові незаконні обшуки в детективів НАБУ, ініційовані владою в липні як привід для законодавчого знищення САП і НАБУ, продемонстрували – президент і його Офіс не зупиняться ні перед чим, аби підірвати незалежні розслідування топкорупції у владі.

Якщо повноваження САП відновили на рівні закону після фатальної спроби знищення, то щодо тиску на людей, які розслідували резонансні справи НАБУ – все значно гірше. Адже два детективи НАБУ досі перебувають в СІЗО. Три інші детективи – отримали підозри за давнішні ДТП та також знаходяться під запобіжними заходами.

Додатково СБУ та ДБР вилучили десятки телефонів та комп’ютерів детективів і тепер намагатимуться використовувати всю отриману інформацію для зриву розслідувань, тиску на детективів та навіть вербування останніх.

Справи щодо детективів показують, що головний розрахунок СБУ та Генпрокурора Кравченка був на те, аби просто зайти на обшук та знайти хоч якийсь компромат в гаджетах на набушників, а далі вже розбиратися. Саме тому первинні звинувачення та приводи для обшуків банально зліплені з того, що трапилося під руку.

Яскравим прикладом цього є справа Руслана Магамедрасулова – одного з керівників детективів, якого разом з батьком тримають в СІЗО фактично як заручників.

Заголовки, з якими Служба офіційно комунікує цю справу, просто вражають – СБУ публічно оголосила про "викриття ведення бізнесу в рф".

На черговому відео, яке Служба оприлюднила в п’ятницю 22 серпня буцімто з новими доказами, речник СБУ Артем Дегтяренко каже про "організацію торгівлі з рф". На інтернет-ресурсах взагалі гуляють заголовки про нібито державну зраду.

Але в реальності у матеріалах справи, які подані СБУ та прокурорами в суд, немає ніяких доказів торгівлі з рф та і звинувачень таких в тексті підозри немає. Елементарний аналіз доступних джерел показує, що і не може бути таких обвинувачень.

Насправді Руслану Магамедрасулову інкримінується "вчинення кримінальних правопорушень, передбачених такими нормами Кримінального кодексу України:

частиною 1 статті 14 (готування до злочину), частиною 2 статті 28 (вчинене групою осіб за попередньою змовою) та частиною 1 статті 111-2 (пособництво державі-агресору у вигляді дорбровільної передачі матеріальних цінностей)".

Тобто мова йде не про реальну торгівлю чи якийсь конкретний продаж, а про буцімто тільки готування до нього. Тож представники СБУ банально брешуть про суть справи та використовують її виключно для дискредитації як самого детектива, так і НАБУ в цілому.

Більше того, в контексті такої кваліфікації, а саме "готування до цього злочину" постає цікаве питання: якщо Магамедрасулов дійсно готувався продати коноплю в Дагестан, то чому СБУ не прослідкувала за цим злочином до кінця і не задокументувала цей продаж?

Відповідь вже наводилася вище. Тому що злочину немає як такого, а обшуки треба було провести синхронно з іншими і терміново. Проголосувати сумнозвісний закон в Раді та взяти в заручники важливого співробітника Бюро.

Чим же підтверджує СБУ та Генпрокурор вчинення цього "злочину"? Насправді ключовий доказ – це оприлюднена в день реалізації самим же СБУ розмова з невідомим абонентом. Звучить вона так:

(Руслан) "смотри есть какой вопрос. У отца там есть семена конопли, мне говорят что они очень востребованы государственной программой Дагестан, случайно у тебя нет с ними коммуникации случайно, не хотят они купить? Все законно. Это просто государственная программа у них. На уровне государства есть программа. Там у них были проблемы с хлопком, приезжали какие-то узбеки и не комммуницыровали с другими общались. У нас просто есть хорошие семена, официальные, все законно на продажу с документами. У меня есть этот да, сертификат. Я сейчас тебе коммерческое предложение скину, с утра давай скину коммерческое предложение. Сейчас никто не хочет, да если бы там в 15-м, 14-м году да, понятное дело эта ситуация была бы идеальна. Сейчас никто не хочет. Ну в целом цена хорошая но никто деньги не вкладывает просто так. Потерпи чуть-чуть все равно не горит, потерпи. Давай мой вопрос закроем. Договорились. (розмову завершено)".

Автентичність цієї цитати та її оцінка слідстовом викликає сумнів з кількох причин:

На оприлюднених СБУ на офіційному сайті уривках аудіозаписів сторонні слухачі чують слово "Узбекистан" замість "Дагестан". Важливо, що це ключове слово, яке повністю змінює контекст та зміст сказаного і фактично нівелює суть інкримінованого правопорушення.

Очищений від шумів аудіозапис так само підтверджує протилежну версію про "Узбекистан" замість "Дагестану". ЦПК його вже раніше оприлюднював.

Але головне те, що СБУ в своїй офіційній комунікації посилається на те, що буцімто в рф існує спеціальна державна програма щодо коноплі. Проте вже в самому скріні на офіційному відео СБУ йдеться не про якусь специфічну програму по коноплі, а про постанову уряду рф від 26 листопада 2020 року № 1932, яка вносить зміни до додатків № 7 і № 8 "Державної програми розвитку сільського господарства і регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини та продовольства".

Простий пошук цього документу через VPN показує, що він зовсім не про технічну коноплю. Тобто ці зміни фактично уточнюють правила надання субсидій суб’єктам російської федерації (наприклад, Ростовській області чи тому ж Дагестану), розмір якої рахується за певною складною формулою залежно від долі цього суб’єкта у виробництві різноманітних видів сільськогосподарської продукції і залежить, наприклад, від планів посіву. Посів може бути лише на території рф. Слідство взагалі не задається питанням, як коноплю з українськими сертифікатами якості мали би сіяти і завозити в рф.

Натомість, звичайний Google-пошук дозволяє знайти підтвердження, що саме в Узбекистані з березня 2020 року легалізували вирощування промислової коноплі та прийняли спеціальну постанову Кабінету Міністрів Узбекистану № 770 від 7 грудня 2020 року. Цей документ встановлює заходи щодо врегулювання діяльності у сфері самої культури коноплі для промислового використання, яка не пов’язана з виготовленням наркотичних чи психотропних речовин.

В підсумку, програми рф фактично не існує, натомість, в Узбекистані є специфічне законодавство з підтримки вирощування технічної коноплі. Але йдемо далі.

У п’ятницю 22 серпня СБУ оприлюднює буцімто "нові докази" у справі, де є висновок судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи щодо вказаного протоколу НСРД. Але така експертиза взагалі не може встановлювати належність голосу певній особі, як і не може встановити відповідність аудіоряду тексту, який наводить Служба. Тобто проведена і оприлюднена СБУ експертиза взагалі не може встановити, чи належить голос підозрюваному і чи дійсно звучить "Дагестан" чи все таки "Узбекистан". Це може встановити тільки фоноскопічна експертиза. Натомість лінгвістична експертиза може встановлювати лише смислове навантаження, стилістичне забарвлення та характер інформації. А також може встановити, який посил чи заклик несе конкретне слово, виявити, наприклад, наклеп, заклик, погрозу у словах певного спікера.

Це може встановити тільки фоноскопічна експертиза. Натомість лінгвістична експертиза може встановлювати лише смислове навантаження, стилістичне забарвлення та характер інформації. А також може встановити, який посил чи заклик несе конкретне слово, виявити, наприклад, наклеп, заклик, погрозу у словах певного спікера. Але для того, щоб провести незалежну фоноскопічну експертизу, стороні захисту потрібен оригінал відповідного аудіо та відео. Натомість, останній СБУ наразі не надає.

Якщо уважно прослухати саму цитату, то далі звучить згадка про "узбеків", що також ставить під сумнів, що слово "Дагестан" могло звучати на записі.

Окрім того, аналіз самої цитати не дає можливості взагалі зрозуміти контекст розмови та зв’язок автора цитати із співрозмовником. Адже, поміж іншим, відповідно до самої цитати "мне говорят что они очень востребованы государственной програмой Дагестан, случайно у тебя нет с ними коммуникации случайно, не хотят они купить?". Автор цитати говорить про "Дагестан (Узбекистан)" в третій особі, тобто не може говорити з прямим контактом з цієї країни.

Таким чином, головний доказ спростовується банальним логічним аналізом та висновками щодо матеріалів.

Переписка батька

Серед доказів, які СБУ опублікувала стосовно батька та його комунікації, присутнє буцімто його листування в месенджері Telegram з нібито представником компанії з Дагестану (Павел Агро Прайм). Водночас:

Листування з вказаним абонентом не є систематичним, а єдиним випадком протягом лише кількох днів в липні цього року (починається за 10 днів до проведених обшуків в співробітників НАБУ).

В повідомленнях дивним чином згадується "розмова від лютого 2025 року з Русланом", що занадто дивно для побутового чи навіть бізнес листування, оскільки дуже важко пригадати конкретну розмову, яка мала місце чи могла мати місце кілька місяців тому (з 10 лютого до 10 липня пройшло 5 місяців!!!). Вказане може свідчити взагалі про фальсифікацію такого листування в Telegram та штучну згадку про лютневу розмову для того аби прив’язати переписку до розмови.

Комерційну пропозицію в Telegram батькові надсилає сам співрозмовник і … вона українською мовою… В Дагестан – для "російської програми".

Більше того, якщо уважно придивитися до скріну оприлюдненого СБУ, то помітно, що скрін зроблений в момент, коли файл навіть не завантажився.

Що це може означати? Не секрет, що зламати Телеграм сьогодні – це 5-хвилинна справа навіть для рядових шахраїв. Не кажучи вже про співробітників СБУ і незахищений телефон 65 річної людини. Схоже, саме цим інструментом останні вирішили "намалювати" ще один важливий доказ.

Але головне, що перелічене – ще зовсім не кінець всіх фальсифікацій, які зробило СБУ і підписав особисто Генпрокурор Кравченко. Підозра Руслану Магамедрасулову підписана саме ним. Ми обов’язково розкажемо про всі маніпуляції в другій частині тексту.

Проте найгірше те, що детектив НАБУ разом з батьком досі перебуває в СІЗО. Сьогодні о 12.40 запобіжний захід для нього можуть змінити судді Київської апеляції, проте СБУ продовжує чинити тиск і на суддів.

В Службі хочуть залишити заручників та отримати час на нові фальсифікації. Це шлях для дискредитації подальших викриттів ТОП корупції найближчого оточення президента.

Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції

