ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.
Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на рішення колегії суддів Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної
Деталі: Йдеться про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".
Повідомляється, що аргументація суддів незрозуміла, оскільки ще немає повного рішення суду.
У ЦПК нагадали, що раніше слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько також відмовив у заочному арешті Януковича.
Він аргументував це тим, що слідство зупинене через розшук експрезидента, а в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна.
Також Воронько зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.
Передісторія:
- Генпрокуратура з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозру повідомили, зокрема, експрезиденту Віктору Януковичу.
- У липні 2015 року майно резиденції "Межигір’я" заарештували.
- У 2017 році земельні ділянки "Межигір'я" передали державі. Суд тоді визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція вибула у 2007 році з державної власності.
- Після втечі у 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.