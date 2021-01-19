ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у заочному триманні під вартою президента-втікача Віктора Януковича.

Джерело: Центр протидії корупції з посиланням на рішення колегії суддів Андрія Никифорова, Олега Павлишина та Валерії Чорної

Деталі: Йдеться про справу щодо незаконного заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".



Повідомляється, що аргументація суддів незрозуміла, оскільки ще немає повного рішення суду.

У ЦПК нагадали, що раніше слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько також відмовив у заочному арешті Януковича.

Він аргументував це тим, що слідство зупинене через розшук експрезидента, а в такому разі застосувати запобіжний захід нібито не можна.

Також Воронько зазначив, що Януковича не можна вважати оголошеним в міжнародний розшук.

Передісторія: