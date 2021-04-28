Зе!Комсомол і молодіжна політика

У Радянському Союзі було молодіжне крило партії – комсомол. І зараз майже усі, кому більше 45 років можуть згадати, де носився значок з Леніним і як зав’язувалась піонерська краватка.

Але саме комсомольці і поховали СРСР. Саме вони злили "справу Леніна" –побудову комунізму. Вони швидко переорієнтувалися на бізнес.

За рахунок корпоративних зв’язків, (які вони "напили" на вечірках комсомольських конференцій) вони налагодили бізнес зв’язки, розірвані при проголошенні Незалежності. І побудували комунізм у власних сім’ях.

У них був свій, особливий корпоративний дух. Головний принцип – просуванням "своїх" на ключові посади.

Не будемо узагальнювати. Не усі були однаковими. Але тенденція зрозуміла.

Тенденція і принципи побудови "молодіжок" в Україні – залишилася у спадок від СРСР.

В Україні відбулися дві пов’язані події:

У березні на з’їзді Слуг народу було заявлено про створення Зе!молодіжки. 27 квітня прийнято закон 3718 "Про основні засади державної молодіжної політики"

Зроблю впевнене припущення, що "молодіжна" Слуг народу захоче осідлати молодіжну політику в Україні. І це загроза для країни.

Уже зараз завершується розбудова Зе!молодіжки на рівні областей. Далі осередки "найперспективнішої молодіжної громадської організації" мають дійти спочатку до великих міст, а потім до найменших ОТГ.

Все зрозуміло. Молодь поки що є цільовою групою, яка найменше ходить на вибори. Але, за останніми опитуваннями все ж є найвірнішою електоральною групою для Зеленського.

Прихильників чинного президента у групі 18-29 років більше, ніж у всіх інших вікових групах. Цей електорат треба зцементувати, а за можливістю розширити.

Знову впевнено припущу, що спроби будуть титанічними, а ефективність ніякою. Бо якщо ви будуєте за принципом комсомолу – виходить комсомол.

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В Україні уже було багато "молодіжок". І у НДП – часів пізнього Кучми, і у Соцпартії Мороза. І у Руху. І за класичною схемою "Молодь регіонів".

У всіх "молодіжках" концерти і підтримка заходів партії, красиві дівчата на реєстрації партконференцій і охайні хлопці з символікою партії.

А ліфт буде не для всіх, а для одиниць: це або родичі партійців, або ж розумні і багаті тати будуть просувати свої чада – іди, роби кар’єру – цікаво і ненапряжно.

А більшість молоді так і залишиться махати прапорами, поки не влаштуються в офіси своїх колишніх соратників, які обзаведуться бізнесом чи очолять частки батьківських бізнес-структур.

У комунікаційному трикутнику: молодь – "молодіжка" – партія. В безліфтовій партії комунікація буде відсутньою на рівні "молодь".

Хтось скаже, що це неправда, бо молодь можуть активно включати в списки партій на вибори до Верховної ради і особливо на місцях. "Ха" – скажуть експерти. Вибори за нинішніми "відкритими списками" – насправді неможливість "виплигнути" за виборчу квоту.

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Якщо у вас є мережа партійців-студентів, ви включаєте їх у список по округу. Вони, маючи популярність, приводять за руку свої академічні групи чи сусідів по гуртожитку. Вони йдуть і дружно дають голоси за своїх лідерів, але ті не проходять.

Тому, що виборча квота у 25% і її обійти неможливо, якщо ви звичайно не місцева зірка.

От якщо виборчу квоту зменшити до 10%, або хоча б 15% , то перескоки у списках були б можливими.

А так це "понти для приїжджих", як говорять в Одесі. І жодна політсила за зменшення виборчих квот не проголосує.

Ні, місця в списках для молодих людей будуть. Ми вже бачили у Раді синів Януковича і Порошенка. У Зеленського просто вони ще неповнолітні.

Добре, скаже хтось, а як же "Молодіжка" у якості кадрового резерву? Можна ж?

А як же тоді конкурси на державну службу?

Звичайно, там, де це можливо, а особливо у державних чи комунальних структурах, які відповідають за молодіжну (чи взагалі гуманітарну) політикубуде зроблено усе для заміщення кращих кадрів на посадах на свої кадри. Непрофесійні, зате вірні. Але про це нижче.

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Ще одним з інструментів побудови "молодіжок" є ідеологія. Ну є ж молодь, яка не за соціальні ліфти, а за ідею? Звичайно. І багато.

Але така молодь Слугами відсікається на старті.

Бо, лідер партії Олександр Корнієнко відзначив: "Молодіжне крило партії буде спільнотою активних і креативних людей, які поділяють ідеї та принципи президента Володимира Зеленського… Також серед завдань "молодіжки" – інформування молоді та комунікація".

От і все. Ні ідеї європейської України, не ідей: "Гідність вища за життя" чи "Свобода ціни не має". Я вже мовчу про "Україна понад усе".

Не за мотивами толерантності, рівності прав. Не на захист того ж запущеного Молодіжного кредитування, не за вступ в заклад вищої освіти без корупції.

Ні, потрібно лише поділяти принципи президента і нести їх у маси. Так, наче наш президент уже Махатма. От іще один принцип побудови комсомолу: культ особи і вождизм взагалі.

І цікаво лише, на яких "принципах президента" мають гуртуватися молоді люди? На намальованих у якихось Дадзибао Зеленського? Чи сформульованих у відосиках?

Бо ідеологічних принципів у нього немає.

Ідеологія кандидата Зеленського була розмита – на чому він і виграв.

Зеленський і Слуги не змогли сформувати ідеологію і за два роки діяльності. Але якщо будувати структуру на дійсних принципах Зеленського: "ліфти для своїх", махровий популізм, "дії для рейтингів, а не для стратегічних чи оперативних цілей" то це, звісно, можливо.

Проте це може скалічити і наступні покоління українців. Бо люди з совістю посоромляться іти в таку громадську організацію, а кар’єристи підуть.

А ще Корнієнко в інтерв’ю стосовно "молодіжки" заявив: одним із можливих напрямів діяльності молодіжної організації, може стати реалізація законопроекту "Про основні засади молодіжної політики".

Тобто, осідлати молодіжну політику.

А що ж у законі і які тут ризики? Сам закон – одна з найкращих законодавчих розробок в Україні. І у його підготовці, і прийнятті величезна робота нинішнього Міністерства молоді та спорту.

Тут, правда, варто зазначити, що основні новели цього закону у ранзі ідей розроблялися і готувалися ще навіть не при Петрі Поршенку, а ще при Вікторі Ющенку.

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В законі багато цікавого. Але основних новел три.

Перша, це створення Українського молодіжного фонду. Де під визначені державою пріоритети будуть надаватися гранти молодіжним та дитячим громадським організаціям. Це можливості і для реалізації політик, і для зростання нових лідерів.

Але якщо Слуги використають ще один свій підхід – "Все буде Зе!", і захочуть продавити свою наглядову раду, і свою команду у цей фонд? А далі – видавати трошки усім і багато собі.

І буде – як у нас. Створили у інституцію за європейським зразком. А воно не їде і обсаджене корумпованими ділками.

Те ж саме і з іншим нововведенням: створення Всеукраїнського молодіжного центру та регіональних.

Ага, і директора регіонального центру погоджує місцева молодіжна Слуг. І потім феєрична профанація всієї роботи.

Я не кажу, що так відбудеться всюди. Тому що для цього потрібна спайка обласних рад і обласних адміністрацій. Але де зможуть – вони робитимуть.

Третє важливе у законі: нічого для молоді без молоді. А це означає створення національної молодіжної ради, регіональних молодіжних рад. І так до кожної ОТГ.

Тут правда профанацію можна очікувати не тільки від Слуг. Тут за можливостями.

Але кожен міський голова чи навіть лідер маленької сільської ОТГ захоче створити молодіжну організацію під себе. Де в першому ряду усі свої, а той, хто просто переймається молодіжними проблемами – п’ятий справа у третьому ряду. З саме таким до нього відношенням.

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Я хотів би помилятися. Але аналіз історії і реалій свідчить про те, що загрози будуть.

Тому що молодіжна політика в Україні для усіх колишніх і нинішніх влад – це не про вирішення молодіжних проблем. Це не про зростання молоді. Це про впливи і рейтинги.

Але, залишаючись оптимістами, все ж будемо сподіватися, що влада не зможе прибрати усе до рук. Бо слідкуватимуть союзники.

І головне – у нас є зубата молодь, яка відстоюватиме своє право на участь і саморозвиток через здійснення політики і якісь ресурси для розвитку будуть.

І у молодіжних таборах, під час креативних тренінгів, чи у вишкільних наметових таборах для дітей наша молодь отримає необхідні навички, щоб бути успішними у цьому світі.

І достатньо патріотичними, щоб залишатись тут. Змінювати Україну і будувати її для себе.

А тим, хто вступає у Зе!молодіжку я хотів би порадити: Кар’єра і бажання відбутися – це нормально, і навіть вітається. Головне – не робити кар’єру за рахунок послаблення України.

Віктор Бобиренко, спеціально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.