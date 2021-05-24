Бізнес та держава: Як будувати конструктивний діалог

Ефективна спільна робота влади, бізнесу, експертів з економічних, корпоративних та соціальних реформ, підтримка підприємництва та підвищення інвестиційної привабливості України – таке завдання на порядку денному повинні мати як ділові асоціації, так і державні структури.

У межах своєї роботи я спостерігаю, як бізнес-асоціації перестають говорити про загальне, а через конкретні приклади вносять пропозиції в держоргани, які дозволяють економічним суб'єктам відстоювати законні інтереси.

А держоргани в свою чергу почали проводити конкурси на такі позиції як менеджер зі зв’язків з бізнесом, дизайнер-аналітик (який створює інформаційні дайджести в рамках обміну інформацією держави та бізнесу), інвестиційний радник тощо.

Пішла тенденція створення окремих офісів взаємодії з бізнесом та допомоги підприємцям – що лягає в основу багатьох комунікаційних політичних стратегій.

При Державній фіскальній службі був створений Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Позитивний сигнал для ринку, якщо врахувати, що протягом двадцяти років правоохоронні органи асоціювалися лише з силовим свавіллям, але аж ніяк не з діалогом.

Основне завдання Офісу – стати містком між легальним бізнесом та фіскальною службою заради спільної мети – боротьби з тіньовим ринком економіки.

Яким чином Офіс ефективної взаємодії може бути корисним бізнесу?

Одне з його завдань направлене на розвиток ініціатив та покращення співробітництва між правоохоронною структурою та легальними підприємцями.



Наприклад, ви є членом якої-небудь бізнес-організації або союзу підприємців. Для того, щоб організувати зустріч з головою ДФС більше не потрібно крутитися в бюрократичній агонії й відправляти листи в один кінець. Більш того, не потрібно шукати знайомих або кумів, щоб дізнатися про роботу Служби або пожалітися на корупцію.



Ви спокійно можете зателефонувати на будь-який контактний номер Офісу або написати на пошту і з вами зв`яжуться протягом 72 годин.





Наприклад, ви є членом якої-небудь бізнес-організації або союзу підприємців. Для того, щоб організувати зустріч з головою ДФС більше не потрібно крутитися в бюрократичній агонії й відправляти листи в один кінець. Більш того, не потрібно шукати знайомих або кумів, щоб дізнатися про роботу Служби або пожалітися на корупцію. Ви спокійно можете зателефонувати на будь-який контактний номер Офісу або написати на пошту і з вами зв`яжуться протягом 72 годин. Друге завдання Офісу – обмін інформацією. У кожної великої компанії є своя служба безпеки, яка володіє аналітикою про стан тіньової економіки в їхньому секторі.



Легальному бізнесу не є вигідним наявність чорного ринку, оскільки він демпінгує ціни, підриваючи тим самим основи добросовісної конкуренції на ринку.



Служби безпеки можуть ділитися інформацією з правоохоронними органами. ДФС же в свою чергу починає проводити процесуальні дії, а після надає аналітику про виконану роботу та реагує на корупцію в системі.





Легальному бізнесу не є вигідним наявність чорного ринку, оскільки він демпінгує ціни, підриваючи тим самим основи добросовісної конкуренції на ринку. Служби безпеки можуть ділитися інформацією з правоохоронними органами. ДФС же в свою чергу починає проводити процесуальні дії, а після надає аналітику про виконану роботу та реагує на корупцію в системі. Третє завдання Офісу – стратегічна комунікація. Такий оперативний діалог обов`язково має лягти в концепцію нового органу Бюро Економічної Безпеки. Інакше ми ризикуємо отримати ще одних силовиків, які ведуть боротьбу з вітряними млинами, притискають бізнес і аж ніяк не допомагають економіці.

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Візьмемо інший приклад – Фонд державного майна (ФДМ), який раніше був скоріше годівницею для олігархату.

"Пацани" ставили своїх "пацанів", щоб керувати та контролювати великі державні об`єкти, розподіляючи потоки в необхідні кишені та партії. З 2019 року головною метою структури стало залучення інвестицій в Україну.

Бізнес-асоціації можуть звернутися в Фонд з метою отримання інформації про те, які об`єкти доступні для приватизації, в якому вони стані, запросити огляд об`єктів.

Підприємець може навіть отримати консультацію щодо того, які правила інвестування та як взяти участь в тендерах Prozzoro. Чудова можливість для будь-якого бізнесмена, про яку мало хто знає.

Раніше для того, щоб придбати або орендувати будь-яке державне майно, вам необхідно було дістати радянського типу газету з мільйоном дрібних рядків. В них фігурували лише назви об`єктів, без будь-якої характеристики чи маркування. Зрозуміло, що у звичайних людей немає часу вести боротьбу з бюрократичним мотлохом, тому вартісні об'єкти корупційним шляхом віддавались практично за безцінь "своїм" людям.

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А ось сьогодні все набагато простіше. ФДМ створив сайт – такий собі державний OLX. Заходиш, вибираєш категорію, місто, бачиш об'єкт на фото, завантажуєш всю інформацію про нього, переходиш на сайт Prozzoro, береш участь в торгах і вуаля. Ви – щасливий власник державного майна.

Бажаєте орендувати – не проблема, сайт працює за тією ж схемою.

Як ми бачимо, ідеєю інвестицій та діалогів просякнутий весь інформаційний простір України останні 2 роки. Щоб вона запрацювала необхідна холодна голова політиків на всіх рівнях і, звісно що, час.

Якщо раніше консультант з комунікацій в держорганах мав просто купити обкладинку в журналі поважним обличчям голови, то зараз робота комунікаційника ділиться на декілька напрямків: PR (Public Relations), GR (Government Relations), IR (Investor Relations)

Анастасія Магонова

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.