Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Анастасія Магонова
CEO, власниця міжнародного PR-агентства Magonova & Partners та Kosatka.Media

Бізнес та держава: Як будувати конструктивний діалог

Понеділок, 24 травня 2021, 16:00

Ефективна спільна робота влади, бізнесу, експертів з економічних, корпоративних та соціальних реформ, підтримка підприємництва та підвищення інвестиційної привабливості України – таке завдання на порядку денному повинні мати як ділові асоціації, так і державні структури. 

У межах своєї роботи я спостерігаю, як бізнес-асоціації перестають говорити про загальне, а через конкретні приклади вносять пропозиції в держоргани, які дозволяють економічним суб'єктам відстоювати законні інтереси. 

А держоргани в свою чергу почали проводити конкурси на такі позиції як менеджер зі зв’язків з бізнесом, дизайнер-аналітик (який створює інформаційні дайджести в рамках обміну інформацією держави та бізнесу),  інвестиційний радник тощо. 

Пішла тенденція створення окремих офісів взаємодії з бізнесом та допомоги підприємцям – що лягає в основу багатьох комунікаційних політичних стратегій.  

При Державній фіскальній службі був створений Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Позитивний сигнал для ринку, якщо врахувати, що протягом двадцяти років правоохоронні органи асоціювалися лише з силовим свавіллям, але аж ніяк не з діалогом. 

Основне завдання Офісу – стати містком між легальним бізнесом та фіскальною службою заради спільної мети – боротьби з тіньовим ринком економіки. 

Яким чином Офіс ефективної взаємодії може бути корисним бізнесу? 

  • Одне з його завдань направлене на розвиток ініціатив та покращення співробітництва  між правоохоронною структурою та легальними підприємцями. 

    Наприклад, ви є членом якої-небудь бізнес-організації або союзу підприємців. Для того, щоб організувати зустріч з головою  ДФС більше не потрібно крутитися в бюрократичній агонії й відправляти листи в один кінець. Більш того, не потрібно шукати знайомих або кумів, щоб дізнатися про роботу Служби або пожалітися на корупцію. 

    Ви спокійно можете  зателефонувати на будь-який контактний номер Офісу або написати на пошту і з вами зв`яжуться протягом 72 годин.

  • Друге завдання Офісу – обмін інформацією.  У кожної великої компанії є своя служба безпеки, яка володіє аналітикою про стан тіньової економіки в їхньому секторі.

    Легальному бізнесу не є вигідним наявність чорного ринку, оскільки він демпінгує ціни, підриваючи тим самим основи добросовісної конкуренції на ринку.  

    Служби безпеки можуть ділитися інформацією з правоохоронними органами. ДФС же в свою чергу починає проводити процесуальні дії, а після надає аналітику про виконану роботу та реагує на корупцію в системі.

  • Третє завдання Офісу – стратегічна комунікація. Такий оперативний діалог обов`язково має лягти в концепцію нового органу Бюро Економічної Безпеки. Інакше ми ризикуємо отримати ще одних силовиків, які ведуть боротьбу з вітряними млинами, притискають бізнес і аж ніяк не допомагають економіці.

Читайте також: Труднощі перекладу з мови чиновників на мову бізнесу

Візьмемо інший приклад – Фонд державного майна (ФДМ), який раніше був скоріше годівницею для олігархату. 

"Пацани" ставили своїх "пацанів", щоб керувати та контролювати великі державні об`єкти, розподіляючи потоки в необхідні кишені та партії. З 2019 року головною метою структури стало залучення інвестицій в Україну. 

Бізнес-асоціації можуть звернутися в Фонд з метою отримання інформації про те, які об`єкти доступні для приватизації, в якому вони стані, запросити огляд об`єктів. 

Підприємець може навіть отримати консультацію щодо того, які правила інвестування та як взяти участь в тендерах Prozzoro. Чудова можливість для будь-якого бізнесмена, про яку мало хто знає.

Раніше для того, щоб придбати або орендувати будь-яке державне майно, вам необхідно було дістати радянського типу газету з мільйоном дрібних рядків. В них фігурували лише назви об`єктів, без будь-якої характеристики чи маркування. Зрозуміло, що у звичайних людей немає часу вести боротьбу з бюрократичним мотлохом, тому вартісні об'єкти корупційним шляхом віддавались практично за безцінь "своїм" людям. 

Реклама:

А ось сьогодні все набагато простіше. ФДМ створив сайт – такий собі державний OLX. Заходиш, вибираєш категорію, місто, бачиш об'єкт на фото, завантажуєш всю інформацію про нього, переходиш на сайт Prozzoro, береш участь в торгах і вуаля. Ви – щасливий власник державного майна. 

Бажаєте орендувати – не проблема, сайт працює за тією ж схемою. 

Як ми бачимо, ідеєю інвестицій та діалогів просякнутий весь інформаційний простір України останні 2 роки. Щоб вона запрацювала необхідна холодна голова політиків на всіх рівнях і, звісно що, час. 

Якщо раніше консультант з комунікацій в держорганах мав просто купити обкладинку в журналі поважним обличчям голови, то зараз робота комунікаційника ділиться на декілька напрямків: PR (Public Relations), GR (Government Relations), IR (Investor Relations) 

Анастасія Магонова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: бізнесвлада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Анастасія Магонова
Чого мене навчила Північ: 4 поради для бізнесу
23 липня 2020, 19:01
В'язницям – свободу! Для чого приватизовувати виправні заклади?
23 липня 2020, 19:01
Бізнес та держава: Як будувати конструктивний діалог
23 липня 2020, 19:01
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський