Що потрібно змінювати в роботі виборчих комісій?

10 червня обговорювали одну з дуже болючих проблем – принципи формування виборчих комісій. І тут дійсно є над чим працювати.

Наразі в парламенті працює робоча група, яка готує зміни до Виборчого кодексу.

Ці місцеві вибори довели, що, коли керівний склад виборчих комісій розподіляють "в ручному режимі" між парламентськими партіями, навіть тут чесний і рівномірний розподіл неможливий. Завжди є перекіс для певних суб’єктів виборчого процесу.

Відповідно, лише жеребкування може дати справедливий розподіл для керівного складу окружної чи територіальної виборчої комісії.

Коли формуються ОВК та ТВК, до їхнього складу потрапляють партії, які взагалі не балотуються в області. Ось список партій, які не балотувалися на Київщині і мали членів виборчих комісій.

Це стимулює утворення чорного ринку квот. Квота в комісії на виборах може коштувати до 15 тис. доларів.

Ті ж партії, які реально боролися за голоси виборців, могли взагалі не мати представників у виборчій комісії – і, відповідно, можливості контролювати процес підрахунку голосів.

Тож цілком справедливо формувати комісії з реальних суб’єктів виборчого процесу, і якщо партії "Рівне разом", "Наш дім Одеса" чи "Херсонці" не подають кандидатів на Київщині – значить, претендувати на розподіл місць у комісіях вони не мають права.

Квоти на місцевих виборах можна давати тим партіям, які на попередніх місцевих виборах у регіоні отримали мандати і ведуть роботу. Це відрізає "технічні" партії від торгів на чорному ринку квот.

Так, тут нові партії не зможуть отримати своїх представників, але запобіжник для чорного ринку того вартує.

Ще одне питання, яке має бути вирішене – позбавлення "парашутистів" з інших областей можливості приходити і "хімічити" на виборах у громаді, до якої вони не мають відношення.

Вся країна спостерігала за подіями в ОВК Франківщини, коли там був голова від "Голосу" – чорний реєстратор з Ірпеня. Що він робив на Франківщині і куди потім зникли бюлетені з мішків?

Далі "Голос" зробив заміну ще одного члена ОВК, і теж із Київщини. І це не поодинокі випадки, коли для того, щоб добитися потрібного політикам результату, заводять тих, кому не треба буде ходити вулицями цієї громади і хто за певні суми готовий закрити очі на те, що бюлетені залишилися без нагляду.

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Члени ОВК і ТВК, як і члени ДВК (дільничної виборчої комісії), мають бути місцевими. І, щоб не виникала спокуса дуже швидко прописати потрібних людей, мають проживати на цій території не менше року.

Є ще низка проблем, зокрема рівень підготовки членів комісій, гідна оплата праці (прямо пропорційна відпрацьованому часу) тощо. І всі вони потребують вирішення до наступних виборів. Рух ЧЕСНО підготував пропозиції щодо змін у Виборчому кодексі і надіслав їх народним депутатам.

Ірина Федорів

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