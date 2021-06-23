Судова реформа: хто з депутатів намагається позбавити українців права на справедливість

Нещодавно голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо під час виступу в Києві на конференції, співорганізатором якої був Центр протидії корупції, згадав про законопроєкт №5068. Він спрямований на реформування Вищої ради правосуддя.

Законопроєкт №5068 передбачає створення незалежного органу – Етичної ради – трьох членів якої визначає Рада суддів, а трьох – міжнародні партнери України, які допомагають з судовою реформою та у боротьбі з корупцією.

Етична рада має перевіряти на доброчесність усіх кандидатів до ВРП та ініціювати звільнення тих, що не відповідають критеріям.

Венеційська комісія у висновку від 5 травня привітала залучення до Етичної ради міжнародних експертів, делегованих до Етичної ради міжнародними та іноземними організаціями, має бути вирішальний голос у прийнятті рішень.

Реформа ВРП є обов’язковою умовою отримання Україною чергового кредитного траншу МВФ, однак цього не буде, якщо депутати не врахують рекомендації Венеційської комісії під час розгляду законопроєкту в другому читанні.

Лише забезпечення вирішального голосу міжнародним експертам може привести нас до якісного оновлення ВРП. Без цього негідники залишаються на посадах, а заяви президента про справжню судову реформу виявляться брехнею.

Однак далеко не всі депутати голові боротися за справедливі суди. Найкраще про наміри народних обранців свідчать їхні поправки до законопроєкту №5068.

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Як Костін і Демченко намагаються викинути міжнародників з процесу

Слуга народу Андрій Костін, який очолює профільний комітет Ради, подав поправки, які руйнують всю реформу.

Костін пропонує перетворити Етичну раду з тимчасового інструмента на постійний орган, замінивши незалежних міжнародних експертів на адвокатів та прокурорів. Тих самих адвокатів, які у 2019 році з порушенням Конституції призначили до Вищої ради правосуддя найогидніших її представників, Павла Гречківського та Олексія Маловацького.

В такому разі можна взагалі не створювати Етичну раду, адже судді, адвокати і прокурори роками обирають членів ВРП і українці позбавлені справедливих суддів.

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Міжнародним експертам Костін пропонує місця лише у першому складі, тобто 3 роки, однак одразу ж додає: раптом що, їх можуть замінити адвокати та прокурори.

Лише три тижні тому Костін вилетів з конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки незалежні експерти, делеговані міжнародними організаціями, не підтримали його кандидатуру. Схоже, у такий спосіб депутат, схоже, намагається помститися міжнародникам.

Усунути міжнародників з процесу намагається інший Слуга народу Сергій Демченко, який за інформацією ЗМІ входить до орбіти Андрія Портнова.

Депутат пропонує, аби замість міжнародних партнерів трьох членів Етичної ради номінувала Верховна Рада, і усуває вимоги щодо наявності у них міжнародного досвіду. При цьому, висновки Етичної ради мають носити лише рекомендаційний характер. Міжнародним експертам Демченко пропонує відвести роль консультантів.

Важливо згадати, що Демченко вже не вперше допомагає суддівським кланам втримати контроль над системою. Влітку 2020 року він пропонував альтернативний до президентського законопроєкт щодо Вищої кваліфкомісії суддів, яким також намагався викинути міжнародних експертів з процесу. Також депутат на засіданні комітету голосував проти законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

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Як Батьківщина і ОПЗЖ хочуть нівелювати роботу міжнародників

Поправки народних депутатів від Батьківщини та ОПЗЖ об’єднує намагання послабити роль Етичної ради та викинути з неї міжнародних експертів.

Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Григорій Мамка, Антоніна Славицька та інші подали поправки, за якими членами Етичної ради не можуть бути міжнародні експерти, а висновки Етичної ради мають рекомендаційний характер.

Депутат від Батьківщини Сергій Власенко, який, є членом профільного комітету, подав чимало поправок, які обмежують повноваження Етичної ради та її можливість оцінити кандидатів до ВРП.

Приміром, Етична рада має оцінювати лише загальновідому інформацію про кандидатів та матиме на це лише 15 днів, а її висновки мають бути рекомендаційними.

Більше того, Етична рада добров’язана аргументувати свої висновки так, наче подає їх на розгляд суду у кримінальній справі. Депутат також пропонує замінити міжнародних експертів, що мають досвід боротьби з корупцією, на адвокатів.

Своїми поправками Власенко намагається врятувати і чинних членів ВРП – він пропонує вилучити із закону згадки про звільнення членів ВРП та повноваження, Етичної ради ініціювати це питання.

Спільні поправки подали депутатка Антоніна Славицька (ОПЗЖ), Олександр Ткаченко (Слуга народу) та Володимир Кабаченко (Батьківщина).

Тріо пропонує передбачити, що членами Етичної ради можуть бути лише громадяни України, а сама рада утворюється на рік, а не шість, як передбачено законопроєктом.

Ще одна поправка тріо передбачає, що членами ВРП не можуть стати судді, які протягом останніх трьох років притягувались до дисциплінарної відповідальності. Зважаючи на те, що ВРП зараз використовує дисциплінарні справи для переслідування незалежних суддів та не карає порушників, ця поправка унеможливить участь у конкурсі до ВРП небагатьох справді гідних кандидатів з суддівського середовища.

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У 2018 році саме через дисциплінарне покарання, яке потім було скасовано судом, відома в Україні суддя-викривачка Лариса Гольник не змогла взяти участь в конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Славицька, Ткаченко, Кабаченко і Власенко, також намагаються врятувати від звільнення членів ВРП. Вони подали поправки, які скасовують тимчасове відсторонення від посади тих членів ВРП, доброчесність яких поставила під сумнів Етична рада.

Крім цього, депутати пропонують заборонити Етичній раді оцінювати рішення членів ВРП.

За останні кілька років члени ВРП прийняли сотні сумнівних та свавільних рішень. Достатньо пригадати лише, як вони одноголосно відмовлялись відсторонити підозрюваних в тяжких злочинах суддів ОАСК. Тож очевидно, в такий спосіб депутати намагаються врятувати від звільнення більшість членів ВРП.

Примітно, що чимало поправок, поданих Славицькою, Ткаченком та Кабаченком, стосуються порядку розгляду дисциплінарних справ Вищою радою правосуддя та відбору дисциплінарних інспекторів. Чому це тріо намагається викинути міжнародних експертів з процесу, захистити членів ВРП та "врегулювати" розгляд дисциплінарних справ?

Можна припустити, що за усіма поправками депутатів Славицької, Ткаченка та Кабаченка стоїть не хто інший, як голова ОАСК Павло Вовк. Як засвідчили аудіозаписи, оприлюднені НАБУ, у Славицької з Вовком тісні стосунки, у парламенті 8 скликання вона була помічницею Сергія Ківалова та ймовірно допомагала Вовку організовувати призначення "потрібних" людей до ВРП та ВККС. Нардепи Ткаченко та Кабаченко також раніше вже допомагали Павлу Вовку, коли подали альтернативний законопроєкт до законопроєкту який передбачає скорочення юрисдикції ОАСК.

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Усі ці поправки націлені на те, аби унеможливити оновлення Вищої ради правосуддя. Підтримка бодай однієї чи кількох згаданих поправок поставить під загрозу не лише наші шанси нарешті провести справжню судову реформу, але й співпрацю з міжнародними партнерами.

Своє слово сказала також Венеційська комісія, на рекомендації якої орієнтуватимуться наші західні партнери, оцінюючи чи відповідає текст закону зобов’язанням.

За іронією, відповідальним за дотримання цих зобов’язань зараз є голова комітету Андрій Костін, який є одним із авторів шкідливих поправок. Від Костіна зараз великою мірою залежить, яким буде текст законопроєкту, що його депутатам запропонують проголосувати в другому читанні. Попередній досвід мав би навчити депутатів та президента, що надурити суспільство та західних партнерів не вдасться. От і побачимо.

Галина Чижик

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.





Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.