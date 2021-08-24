Ми заслужили на Кримську платформу. Ми запалили ці зірки

Ці зірки потрібні всьому справедливому і цивілізованому світові.

Незалежній Україні – 30 років і в цей день мені хочеться побажати державі миру і цілісності, добробуту та процвітання, а всім нам, громадянам, – сил на їх досягнення. Величезне бажання всієї української родини – повернути додому наш потужний Донбас і мальовничий Крим.

Що приємно, це бажання у нас збігається із 46 делегаціями з усього світу, які напередодні взяли участь в установчому саміті Кримської платформи.

Я хочу подякувати всім нашим партнерам за реальну допомогу.

Я добре розумію, що найчастіше партнерствувати з Україною і опинитися в опозиції до РФ – реально складно. І не тільки складно, але й невигідно: РФ – це великі ринки збуту для цілого ряду країн. Та й питання геополітичного характеру також не слід забувати.

Однак в ту секунду, коли РФ вносить в міжнародний порядок денний питання суверенності інших держав, наші партнери готові поступитися своїми інтересами в ім'я справедливості. Ми це дуже цінуємо і обов'язково відплатимо такою ж монетою.

Те, чим займається РФ сьогодні – це звичайний рекет і бандитизм, далекі від сучасних методів ведення політичної або дипломатичної війни.

Що означає взяти в заручники українських громадян в Криму і на Донбасі? Значить – скоїти злочин.

Мусимо констатувати, що одна із основних проблем окупації Криму в тому, що анексували півострів у 2014 році, а на такому масштабному рівні обговорюємо ми можливі шляхи вирішення цієї проблеми в серпні 2021 року.

Той факт, що Російській Федерації вдалося довгий час змушувати і нас, і наших міжнародних партнерів, діяти в робочих кабінетах, телестудіях, судах і всі наші зусилля не наблизили нас до практичного результату – це і є справжня біда.

Деокупація Криму тепер – 100% на міжнародному порядку денному.

Наші партнери щиро засуджують дії агресора, підтримують нас на гуманітарних, дипломатичних і юридичних фронтах.

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Якраз для прориву в юридичній площині, в унісон з державою, Офіс Генерального прокурора також створив інтернаціональний майданчик – Міжнародну раду експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту.

Ми залучаємо іноземних і міжнародних фахівців, національних експертів з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, а також представників неурядових правозахисних організацій. Там перейматимемо досвід розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, кращі практики і напрацювання.

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Крім цього, ми також прагнемо зробити координацію розслідування цих злочинів більш ефективною. Саме тому нещодавно за нашою ініціативою прийнято рішення про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту в Нацполіції та СБУ. Їх моделлю стануть "Департамент війни" Офісу Генпрокурора та аналогічні спецуправління в Донецькій та Луганській прокуратурах.

Таким чином ми створимо дієві команди, що будуть глибоко володіти всім спектром інструментів реагування на подібні правопорушення. Для цього будемо навчати фахівців специфіці такої роботи.

Ми зробимо все від нас залежне, щоб ті, хто вкрав Крим і знущається над ним і його мешканцями постали перед судом!

Із тисяч кримінальних проваджень, що стосуються злочинів проти Криму і кримчан, збройної агресії Російської Федерації, захоплення державної влади, повалення конституційного ладу та суверенітету України на території півострова лише 350 обвинувальних актів скеровані до суду.

Завдяки інституту заочного засудження ухвалено чотири десятки вироків. Будьмо відвертими, пишатися нічим, але і об’єктивними – розслідування тривають без доступу до території вчинення правопорушень.

Серед осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності: судді конституційного суду Російської Федерації, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил РФ, представники командного складу Чорноморського Флоту, радник президента Путіна, який забезпечував та організовував сепаратистські референдуми на території Криму, та інші.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю кримським журналістам сказав, що треба бити у дзвони. Для Офісу Генерального прокурора такий дзвін – Міжнародний кримінальний суд.

Ми відправили до Гааги вже 12 аналітичних повідомлень з доказами порушень міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією у Криму і регулярно інформуємо про нові злочини, вчинені окупантами.

Серед злочинів про які Україна повідомила в міжнародну судову інстанцію:

незаконне використання цивільного населення як "живого щита";

депортація та примусове переміщення цивільного населення та осіб, які тримаються у місцях позбавлення волі;

великомасштабне знищення, руйнування та привласнення майна і власності;

примушування населення півострову Крим до служби у Російських Збройних Силах;

пропаганда військової служби серед дітей; переслідування журналістів.

Повідомлення про привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, культурного надбання української нації в Криму ми відправили тиждень тому.

Росія змінює демографічну ситуацію в Криму – звідти депортують і виживають українців та татар, активістів і журналістів.

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Населенню створюються дискримінаційні умови проживання, триває примусова паспортизація, незаконно створені органи приймають рішення про видворення або заборону в’їзду.

При цьому громадян Російської Федерації, навпаки, переселяють на територію півострова. Мета одна – вичистити півострів від тих, хто прагне повернути Крим в Україну.

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В глобальному масштабі – це найгірший прояв процесу колонізації.

РФ спершу вкрала територію, тепер стирає там національну пам’ять і змінює ідентичність. В Криму зараз страшно бути татарином, експропріюються і знищуються культурні надбання і пам’ятки. Це, певно, один із найтяжчих злочинів, з яким ми стикаємось.

Комплексна робота з документування міжнародних злочинів, вчинених на території України, вже дає свій результат.

Торік Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду прийняв важливе рішення щодо завершення попереднього вивчення ситуації в Україні.

Офіс Прокурора МКС має підстави вважати, що в контексті окупації території півострову Крим були здійснені воєнні злочини:

умисне вбивство;

тортури;

посягання на людську гідність;

незаконне позбавлення волі;

примус охоронюваних осіб до служби в збройних силах ворожої держави;

умисне позбавлення охоронюваних осіб прав на справедливе і нормальне судочинство;

переміщення окремих частин населення з окупованої території за її межі (щодо переміщення осіб, яких тримають під вартою в межах кримінального судочинства та ув'язнених);

захоплення майна ворога, коли таке захоплення не обумовлене військовою необхідністю (стосовно приватної власності і культурних цінностей).

Крім того, за результатами розгляду інформації, Офісом Прокурора МКС здобуто підстави кваліфікувати такі можливі злочини проти людяності:

вбивство;

депортація або насильницьке переміщення населення (щодо переміщення осіб, яких тримають під вартою в межах кримінального судочинства та ув'язнених);

ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

тортури;

переслідування будь-якої ідентифікованої групи осіб або спільноти з політичних мотивів;

насильницьке зникнення людей.

Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду чітко кваліфікував ситуацію довкола Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як окупацію з боку Російської Федерації та визнав наявність міжнародного збройного конфлікту між РФ та Україною.

Очікуємо наступний крок вже від новообраного прокурора МКС щодо звернення до досудової палати Міжнародного кримінального суду про початок повноцінного розслідування.

Але чекати чогось як рівноправний партнер від Міжнародного кримінального суду (МКС), доки ми не ратифікували його Римський статут – не зовсім справедливо.

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Так, Україна визнала юрисдикцію МКС щодо збройного конфлікту. Однак, не будучи державою-учасницею Римського статуту, наша держава, насамперед, не виконує свої зобов’язання передбачені Угодою про асоціацію з ЄС. Крім цього, це ускладнює виконання запитів суду та процес забезпечення інтересів потерпілих.

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Без ратифікації Римського статуту Україна втрачає можливість участі в засіданнях Асамблеї держав-учасниць, висунення своєї кандидатури судді чи Прокурора, надання пропозицій змін до Статуту та інших внутрішніх документів суду.

Громадянське суспільство і експерти, приміром, ініціюють доповнення Римського статуту нормою, яка б передбачала відповідальність за заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу під час збройного конфлікту.

Це аналог статті "екоцид" в Кримінальному кодексі України. Такої норми наразі немає, тим часом Російська Федерація знищує наш унікальний півострів-курорт та його довкілля.

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Як приклад, нещодавній потоп в Бахчисараї чи плани РФ видобувати прісну воду в морському шельфі, що може завдати непоправної шкоди. Крім цього, катастрофічними будуть і наслідки перетворення Криму на військову базу.

Мілітаризація – це не лише безумовна загроза безпеці кримчан і України в цілому, а й надзвичайний екологічний ризик.

Нам потрібна підтримка світу – ми її отримали, нам потрібні дієві правові інструменти – мусимо вдосконалювати законодавство і ратифікувати Римський статут.

А головне – маємо працювати, працювати, працювати, щоб кожен, хто посягнув на українське чи наших громадян знав, щоб отримає по заслузі.

Окупація українських територій – це вирок Кремлю і від нас всіх залежить, як скоро він вступить у силу.

Ірина Венедіктова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.