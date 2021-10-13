Ведмежі послуги. Справа про вугілля з окупованого Донбасу

Маю констатувати, що про сумнозвісне кримінальне провадження, в рамках якого підозрюваним став народний депутат України, ми почуємо ще не раз.

По-перше, Офіс Генпрокурора оскаржить запобіжний захід, обраний напередодні Печерським районним судом.

Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у 1 мільярд гривень.

Тут йде мова про підозру у тяжких злочинах: держзраді та сприянні терористам.

На кону – величезні ризики щодо можливого переховування нардепа та його впливу на співучасників та свідків. До того ж не забуваємо про його зв’язки з представниками РФ та терористичних організацій.

По-друге, я хочу розповісти, чим саме зараз зайняті слідчі та прокурори в цій скандальній справі і в якому напрямі ми рухаємося далі. Такий багатий масив електронних даних – справжня оперативна удача.



Інші обставини, які досліджуються під час розслідування справи відносно народного депутата та вугільного бізнесмена щодо організації незаконних поставок вугілля з "ЛНР" та "ДНР"

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні правоохоронцями досліджуються більше 10 тисяч записів телефонних розмов. Це не лише перемовини підозрюваних, а і представників Російської Федерації, членів терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", посадових осіб української влади, а також низки інших фізичних осіб.

Наприклад, вивчаються розмови колишніх співробітників дипломатичних місій поряд з бесідами дюжини "чиновників", що представляють інтереси "ЛНР" та "ДНР".

На цих записах вбачається, що нинішній народний депутат обговорює з керівниками державних органів РФ питання надання преференцій щодо поставок вугілля з Росії саме за посередництва тих компаній, де він є бенефіціаром або причетний до їх діяльності.

Це винагорода йому особисто за організацію поставок вугілля до України з терористичних організацій.

Також, підозрюваний обговорює з керівниками державних органів РФ питання використання залежності України від поставок вугілля з територій, які контролюються так званими "ЛНР" та "ДНР" як засобу тиску для відновлення енергопостачання до окупованого Криму наприкінці 2015 року.

Несподівано з’ясувалось, що до питань постачання вугілля і організації процесу в цілому були причетні і співробітники з числа керівництва Адміністрації Президента України станом на той період.

Слідство і прокурори мають дані, законно отримані в ході проведення слідчих дій, про те, що керівництво Адміністрації Президента не тільки обговорювало під час телефонних перемовин абсолютно конкретні факти реалізації злочинного плану, але й видавало досить чіткі доручення ряду офіційних посадових осіб в українських органах влади.

Співставивши цю інформацію з фактичними обставинами справи, стає очевидно, що і українська верхівка влади грала ключову роль в цьому театрі воєнних дій.

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Для розслідування всіх подій важливі також особи керівників двох недіючих підприємств, які були використані в злочинній схемі поставок вугілля енергогенеруючим підприємствам України і були формально перереєстровані на території Києва.

Встановлено, що керівником ДП "Шахта імені К.І. Кисельова" призначено представника "ДНР" – громадянина, який був наближеним до одного з підозрюваних, оскільки раніше працював у структурах, пов’язаних із ним.

В свою чергу, бойовиками терористичної організації "ЛНР" на посаду керівника ДП "Луганськвугілля" було запропоновано призначити громадянина, який через декілька днів після підписання договорів від 16.12.2014 та 15.01.2015 обійняв посаду заступника міністра цієї терористичної організації.

Враховуючи давність подій, які досліджуються, прокурорами проводиться системна і кропітка робота по вивченню більше 400 томів матеріалів кримінальних проваджень у яких перевірялись факти причетності фігурантів кримінального провадження до вчинення низки інших злочинів.

Зокрема, наразі триває вивчення більше 50 томів кримінального провадження відносно згаданого "заступника міністра" "ЛНР", яке декілька років тому скеровано до суду.

В них є матеріали негласних (слідчих) розшукових дій, які проводились відносно представників терористичних організацій і де зафіксовано розмови, що мають значення і для цього кримінального провадження.



Наприклад, такі записи:

розмова, в якій фігурант справи наголошує на необхідності "обналу" грошей, які будуть отримані від України на рахунки ДП "Луганськвугілля";

обговорення фігурантами справи – "посадовцями" вугільної галузі "ЛНР" питання сплати СБУшникам по 148 гривень за кожну тонну вугілля, а також скільки ще грошей "Центренерго" направить на їхні рахунки і скільки треба вимагати далі;

обговорення фігурантами справи між собою того, як в перший раз гроші за вугілля заходили від України готівкою;

розмова двох фігурантів справи, один з яких діє за дорученням підозрюваного бізнесмена, де йдеться про переведення у готівку коштів, отриманих від України на рахунки ДП "Луганськвугілля" та плати за проїзд вагонів правоохоронцям України. Учасник перемовин хизується, що грошей у них лежить скільки, що і "обналичивать не надо";

бесіда фігурантів справи, відповідно до якої всі питання по "Центренерго" закриває підозрюваний бізнесмен. Співрозмовники розповідають про події перереєстрації ДП "Луганськвугілля" в грудні 2014 року на території України;

розмова фігурантів справи, в якій вони обговорюють, що всі дії терористів узгоджуються з Москвою, згадують про Владислава Суркова як арбітра у спорах, які виникають;

розмова фігуранта справи – "заступника міністра" "ЛНР" з так званим "міністром" "ДНР" про те, що він ніколи не платив податків в Україні і про схему переводу коштів, отриманих від нашої держави в січні 2015 року.

"Замміністра" вихваляється "колезі" 4 кримінальними провадженнями, розпочатими стосовно нього в Україні. Якраз матеріали, в тому числі, цих справ ми наразі і вивчаємо в ході нинішнього слідства.

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Таким чином, у кримінальному провадженні триває об’ємна і системна робота щодо здобуття нових доказів для притягнення до відповідальності всіх співучасників цих злочинів.



Нас чекають цікаві події.

Ірина Венедіктова

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.