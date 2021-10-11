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Медведчуку вручили клопотання про арешт і заставу в мільярд

Понеділок, 11 жовтня 2021, 12:44
Медведчук. фото з Телеграму Кузьміна

Правоохоронці вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень підозрюваному в державній зраді главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, що перебуває під домашнім арештом.

Джерело: його соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Telegram і Facebook

Деталі: Кузьмін зокрема обурюється розміром визначеної застави: "власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?".

Обзиваючи владу "садистською", нардеп нагадує, що рішенням РНБО на Медведчука накладені санкції, йому заборонено здійснювати фінансові операції.

Пряма мова: "А тепер (влада) вимагає внести заставу, свідомо знаючи, що перерахувати він його не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО.

Запитайте хто-небудь у Зеленського, це та сама судова реформа, яку він обіцяв виборцям, чи буде ще щось гидкіше?".

Деталі: В Офісі генерального прокурора підтвердили УП вручення клопотання.

Що передувало: 8 жовтня за матеріалами Служби безпеки України народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.

Прокуратура просить у суду для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень.

Передісторія:

  • У вересні суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру у справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень.
  • 11 травня Венедіктова підписала Медведчуку підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
  • Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Українська правда
Теми: МедведчукОфіс генпрокурораСБУдержзрада


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