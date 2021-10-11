Медведчуку вручили клопотання про арешт і заставу в мільярд
Правоохоронці вручили клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень підозрюваному в державній зраді главі політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку, що перебуває під домашнім арештом.
Джерело: його соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін в Telegram і Facebook
Деталі: Кузьмін зокрема обурюється розміром визначеної застави: "власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?".
Обзиваючи владу "садистською", нардеп нагадує, що рішенням РНБО на Медведчука накладені санкції, йому заборонено здійснювати фінансові операції.
Пряма мова: "А тепер (влада) вимагає внести заставу, свідомо знаючи, що перерахувати він його не зможе, навіть якщо і збере потрібну суму: банк просто не прийме платіж через заборону РНБО.
Запитайте хто-небудь у Зеленського, це та сама судова реформа, яку він обіцяв виборцям, чи буде ще щось гидкіше?".
Деталі: В Офісі генерального прокурора підтвердили УП вручення клопотання.
Що передувало: 8 жовтня за матеріалами Служби безпеки України народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.
Прокуратура просить у суду для Медведчука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу в 1 мільярд гривень.
Передісторія:
- У вересні суд арештував бізнесмена Сергія Кузяру у справі про незаконні поставки вугілля з окупованих територій на 1,5 мільярда гривень.
- 11 травня Венедіктова підписала Медведчуку підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
- Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.