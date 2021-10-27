Як змінився парламент за останні 10 років

Десять років тому, наприкінці жовтня 12 громадських організацій зібралися, щоб створити систему фільтрів для кандидатів у народні депутати. Критерії, які розробили громадські організації, підтримало суспільство. Так виник Рух ЧЕСНО.

За 10 років Руху вдалося провести низку незворотних змін, які позитивно вплинули на парламентаризм в Україні.

Декларування

Десять років тому кандидати у народні депутати подавали в обов’язковому порядку декларації у паперовому форматі. Ці декларації розміщували на сайті ЦВК.

Після обрання далеко не всі політики були дисципліновані і подавали паперові декларації до Апарату ВРУ.

Наприклад, у 2013 році в газеті "Голос України" можна було побачити декларацію лише кожного четвертого депутата. На сайті парламенту декларацій на той час було менш як два десятки.

Тоді Рух ЧЕСНО проводив кампанію серед депутатів VII скликання самостійно оприлюднювати декларації, наприклад, на персональних сторінках депутатів на сайті ВРУ.

Декларації лише третини народних депутатів України опублікували у відведений законом термін, з них 37 депутатів надали копії своїх декларацій Руху ЧЕСНО.

Так, наприклад, у 2014 році виглядав профіль нардепа Вадима Новинського, який містив декларації

У 2014 році Рух ЧЕСНО запустив базу паперових декларацій нардепів, яка наразі інтегрована у "Декларації" на сайті Bihus.info. А незабаром ми проаналізували перші е-декларації нардепів VIII скликання за 2015 рік, які вони подали після запуску офіційної платформи НАЗК.

За десять років безперечним здобутком є те, що тепер декларації не лише народних депутатів, але й депутатів місцевих рад доступні для всіх громадян.

Громадські організації, ЗМІ та виборці можуть виявляти незаконне збагачення.

Незаконне сумісництво

Зараз видається неможливим, щоб якийсь політик був одночасно і народним депутатом, і міністром. Або, скажімо, був в. о. голови Офісу Президента і нардепом, чи спікером парламенту і за сумісництвом в.о Президента України.

Але ще десять років тому це було можливим. І не тому, що це дозволяло законодавство, а тому, що тоді політики мали нижчий рівень політичної культури.

Конституція України (стаття 78) забороняє таке сумісництво. І з самого початку заснування Рух ЧЕСНО вів боротьбу за дотримання конституційної норми.

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Після Революції Гідності політики під тиском суспільства відмовились від практики сумісництва депутатського мандату з роботою в інших державних органах, особливо в Уряді.

Ось на відео учасник Руху ЧЕСНО Сергій Андрушко допитується у Турчинова, коли сумісники складуть повноваження.

Після Революції Гідності незаконне сумісництво більше не виникало.

На додаток, законотворці заборонили головам ОДА поєднувати посаду з депутатством в облраді.

Боротьба з кнопкодавством

Конституцію порушували не лише нардепи-сумісники.

Основний Закон у сесійній залі регулярно порушували кнопкодави – ті народні депутати, які голосували і за себе, і за інших колег.

Рух ЧЕСНО створив унікальну базу кнопкодавів, у якій публікували зафіксовані правопорушення, та вів список депутатів, які порушили процедуру голосування.

За роки моніторингу та три скликання парламенту ЧЕСНО зафіксував 2153 факти та впіймав 318 депутатів.

У ВРУ дев’ятого скликання кнопкодавство криміналізували, але Рух ЧЕСНО наголошував, що покарання за кнопкодавство – не системна зміна. Натомість технологічне рішення стало б постійним запобіжником, яке унеможливлює неособисте голосування як явище.

Коли криміналізація почала діяти, зафіксували факти порушення процедури голосування мажоритарників із групи "Довіра" – Владіслава Поляка, а згодом і Андрія Іванчука. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження. По факту кнопкодавства Поляка вже триває судовий розгляд.

У березні 2021 року у Верховній Раді нарешті увімкнули сенсорну кнопку для голосування депутатів. На цьому наполягав Рух ЧЕСНО.

Згодом Дмитро Разумков заявив, що чекає в Раді нової системи для голосування за відбитком пальця.

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Як карають прогульників?

Уже кілька скликань ВРУ Рух ЧЕСНО моніторить відвідуваність парламенту депутатами і за цим показником робить щомісячні дайджести прогульників. Проте, як показала практика, нардепи обходили формальні вимоги і маніпулювали із даними не лише електронної реєстрації у сесійній залі, а й письмової.

Картку могли вставити у слот колеги по фракції/групі, а в кулуарах відсутніх нардепів могли реєструвати помічники. Тому Рух ЧЕСНО враховував не лише факт наявності картки нардепа у слоті чи письмову реєстрацію, а й показник участі в голосуванні.

А вже першого листопада 2019 року набрали чинності зміни до законодавства. Згідно з ними, письмову реєстрацію депутата скасували, а ввели критерій участі нардепа у голосуваннях.

Народного обранця позбавляли коштів на виконання депутатських повноважень (так звана "друга депутатська зарплата"), якщо той без поважних причин не брав участі у понад 30% голосувань упродовж календарного місяця.

"Сумна економія" за перший місяць нових правил становила майже три мільйони гривень. За цей місяць, відповідно до розпорядження голови Верховної Ради, 78 народним депутатам припинили відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними депутатських повноважень.

Рух ЧЕСНО наголошує, що неучасть депутата у роботі парламенту без поважних причин свідчить про невиконання обов’язків, покладених на нього виборцями. З огляду на це позитивний, на перший погляд, ефект від "заощадження коштів" на прогульниках не повинен підміняти реальну мету — мінімізувати прогульництво серед народних обранців.

Крім того, Рух ЧЕСНО від початку моніторингу роботи Верховної Ради фіксував "тушок" – нардепів, які переходили між фракціями і групами.

Ми також виступаємо за підзвітність політиків, тому закликаємо керівництво ВРУ затвердити єдиний стандарт звітів про роботу депутатів і виконання передвиборчих програм та запровадити практику регулярного публічного звітування (кожні пів року), як того вимагає законодавство.

Після Революції Гідності Рух ЧЕСНО входив до міжнародної ініціативи "Відкритий парламент" з реалізації Декларації відкритості парламенту. Ще тоді розробили План дій, який передбачав публікацію у профілях депутатів на сайті ВРУ не лише запитів, а й депутатських звернень та відповідей на них (пункт 1.3). Але їх чомусь досі немає у відкритому доступі і саме вони неодноразово були причиною низки гучних антикорупційних розслідувань.

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Рух ЧЕСНО також вимагає збереження у профілі нардепа на сайті ВРУ інформації про усіх його помічників протягом скликання, а не лише тих, які працюють з ним на цей момент.

Це дає можливість не лише прослідкувати політичну траєкторію політика, але й виявити неформальні зв’язки між групами, виокремити потенційні конфлікти інтересів, "кумівство" або лобізм.

Водночас наголошуємо, що, відповідно до відповіді Апарату ВРУ, особові справи помічників-консультантів на громадських засадах народних депутатів України Верховної Ради України IV, V та VI скликань знищено в установленому порядку відповідно до Номенклатури справ Верховної Ради України, як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення.

Ми виступаємо за те, аби на сайті ВРУ оприлюднили увесь перелік міжфракційних депутатських об'єднань (МФО) та їхній керівний склад, а у профілях депутатів стояла відповідна позначка про участь у таких МФО.

Окрім профілів депутатів, Рух ЧЕСНО вимагає зробити максимально відкритими засідання усіх комітетів Верховної Ради, адже вони не завжди публікують повну інформацію й не висвітлюють належно свою діяльність.

Після закриття засідань Кабміну та запровадження карантину у державі керівництво Верховної Ради також ввело низку обмежень.

Перед новим політичним сезоном у Раді чекали на їхнє скасування, натомість почули про нове зонування та ліміти у кулуарах. Бачимо загрозливу тенденцію, коли ключові державні органи, які є уособленням гілок влади, закриваються від журналістів та ЗМІ, хоча постійно заявляють про відкритість перед суспільством.

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Щодо правил, за якими обирають народних депутатів, то їх також змінили.

Завдяки безстроковим акціям Руху ЧЕСНО (ГО "Центр UA"), які згуртували і громадські організації, і партії, вдалося запустити виборчу реформу. Наступний склад парламенту українці мають обирати за відкритими списками.

Це означає, що виборці, а не партійні з’їзди, мають вирішувати, хто потрапить до парламенту. І це не єдині незворотні зміни, які вдалося громадському сектору запустити у виборчій системі.

Для того, щоб Рух ЧЕСНО зміг посилено моніторити роботу парламенту, просимо свідомих громадян підтримати фінансово роботу громадської організації.

Олександр Саліженко

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.