Розслідування та кваліфікація справ про ДТП. Приклад автопригоди у Харкові

Увечері 26.10.2021 на перехресті вул. Одеської та пр-ту Гагаріна у м. Харкові відбулась транспортна пригода за участі двох автомобілів, одним з яких керував 16-річний хлопець.

Першочергово встановлено, що причиною ДТП стало грубе порушення правил дорожнього руху з боку неповнолітнього, який на великі швидкості, ігноруючи забороняючий сигнал світлофору, виїхав на перехрестя.

Вказані дії призвели до зіткнення автомобілів, у результаті якого загинула одна людина та троє отримали тяжкі травми.

Майже одразу після ДТП неповнолітнього було затримано та повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального Кодексу України.

Свідоме нехтування важливими суспільними цінностями особами відповідальними за причини транспортної пригоди закономірно викликало негативний резонанс та набуло широкого розголосу.

У багатьох ЗМІ опублікували відео на якому зафіксовано момент ДТП, відомості про підозрюваного та його родину, а також безліч припущень з приводу подальшого розвитку подій зокрема і щодо можливості ухилення від відповідальності причетних осіб.

Ми хочемо змінити суспільну думку, аби вплинути на свідомість ймовірних майбутніх правопорушників. І довести, що такі порушення не можуть бути залишені поза увагою, а винуватці точно будуть покарані.

Саме з цих міркувань юридичною компанією "Міллер" у співпраці з колегами з компанії ACF Partners родині загиблого у цій справі надається правова допомога на умовах "pro bono" .

Тож розберемо, що важливо встановити та підтвердити у ході слідства та хто і за що може понести відповідальність.

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Що обов'язково треба слідству довести?

Хто перебував за кермом автомобіля у момент ДТП

Необхідність встановлення такої обставини пояснюється поняттям кримінальної відповідальності, що носить виключно особистий, персоніфікований характер. За злочин може відповідати лише та особа, яка його вчинила.

На практиці існує достатньо велика кількість способів отримання та джерел інформації з яких можна встановити вказану обставину.

Першочергове значення має робота слідчого на місці транспортної пригоди. Вивчення місця ДТП, з метою виявлення та фіксації залишених слідів інколи може мати визначальне значення для встановлення особи водія.

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Серед прикладів можна навести виявлені залишки біологічних зразків (сліди крові, слини, волосся, відбитки пальців тощо), особисті речі особи (документи, гаманець, мобільний телефон), елементи одягу. Вказані сліди можуть як прямо вказувати на особу, так і бути використані під час проведення експертиз у подальшому.

Наступним джерелом для встановлення відомостей про особу водія є показання свідків та потерпілих. Вказаними особами можуть бути безпосередні учасники транспортної пригоди, очевидці події, також ті особи які спостерігали наслідки ДТП. Для деталізації та перевірки відомостей слідчим можуть бути проведені слідчі експерименти за участі вказаних осіб.

В умовах сьогодення достатньо розповсюдженим джерелом отримання відомостей є фото- та відеоматеріали. Такі матеріали можуть бути отримані від учасників, свідків та очевидців події, з відеореєстраторів, засобів відеофіксації на ділянках дороги де трапилось ДТП.

Зазвичай похідними джерелами виступають експертизи, що призначаються у кримінальному провадженні. Серед таких, які можуть допомогти у встановленні особи водія, є експертизи у ході яких здійснюється дослідження та співставлення біоматеріалів отриманих з місця пригоди та під час проведення інших слідчих дій.

Поряд з цим широко використовуються складні комплексні дослідження у ході яких використовується моделювання можливості отримання травм особами при контактуванні з окремими елементами транспортного засобу в момент ДТП.

Вказані дослідження дозволяють перевірити показання осіб надані у ході розслідування, встановити місце розташування особи в момент ДТП (зокрема в салоні авто), встановити послідовність отримання травм.

Наведений перелік джерел доказів зазвичай використовуються у комплексі під час проведення розслідувань кримінальних проваджень даної категорії.

Чи мав водій ознаки алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння

Встановлення цієї обставини має значення для визначення кваліфікації правопорушення та вказує на підвищену небезпеку дій особи, що сідає за кермо транспортного засобу у такому стані.

Процедуру проведення огляду водіїв транспортних засобів визначено "Інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції".

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Відповідно до визначеного порядку у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп’яніння учасників цієї пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я.

Предметом дослідження можуть бути слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Для дослідження може використовуватися кров, якщо в обстежуваної особи неможливо взяти зразки зазначені вище.

Якщо особа внаслідок ДТП перебуває у несвідомому стані або з тяжкими травмами, дослідження на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин у закладах охорони здоров’я, куди він доставлений проводиться обов’язково.

За результатами проведеного дослідження складається акт медичного огляду, на підставі якого складається висновок щодо результатів медичного огляду.

Для встановлення та перевірки вказаних обставин під час слідства можуть бути призначені додаткові токсикологічні дослідження у формі експертиз.

В якому технічному стані перебував транспортний засіб

Встановлення технічного стану транспортного засобу має вагоме значення для дослідження обставин транспортної пригоди.

Встановлені несправності автомобіля можуть бути прямою причиною виникнення ДТП та вказувати на наявні порушення правил експлуатації транспортного засобу з боку водія.

Перевірка вказаних обставин у ході проведення слідства відбувається шляхом призначення та проведення експертного дослідження технічного стану транспортних засобів.

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Головними завданнями такої експертизи є встановлення несправностей, які загрожували безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до ДТП – чи внаслідок неї або після неї), можливості виявлення несправності водієм, а також визначення механізму впливу несправності на виникнення та розвиток пригоди.

Варто зауважити, що наведений перелік обставин, що підлягають встановленню під час слідства не є вичерпним. Специфіка розслідування кримінальних проваджень пов’язаних з порушення правил безпеки дорожнього руху зазвичай потребує проведення великої кількості складних експертиз та потребує спеціальних технічних знань.



Яка відповідальність передбачена та хто буде її нести?

Відповідь на це питання прямо залежить від обставин за яких неповнолітня особа отримала доступ до транспортного засобу та чому безперешкодно здійснювала керування ним.

Встановлення цих обставин може свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях інших осіб, що на пряму пов’язані з наслідками транспортної пригоди учасником якої став неповнолітній.

Тож давайте спробуємо зафіксувати за що особи можуть понести відповідальність.

Відповідальність за ДТП

Дії особи, що керувала транспортним засобом та допустила порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тяжке травмування ще трьох людей кваліфікуються за ч.2 ст. 286 КК України та є тяжким злочином.

Враховуючи вік особи, яка є неповнолітньою, максимальний строк покарання (з урахуванням положень ст. 102 КК України) є 7 років позбавлення волі.

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Під час проведення розслідування встановлено, що особа якій було повідомлено про підозру є раніше судимою та вчинила злочин під час іспитового строку.

За правилами призначення покарань це означає, що у разі доведеності вини особи за вчинений злочин суд має частково або повністю приєднати частину покарання за попереднім вироком.

Керування без посвідчення водія

Крім того, керування транспортним засобом особою, що не має посвідчення водія містить ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 126 КУпАП.

Покарання за вказаною статтею визначене у вигляді штрафу на суму 3400 гривень.

Якщо встановлено, що таке правопорушення вчинене повторно протягом року то розмір штрафу становитиме 40 800 гривень з оплатним вилученням транспортного засобу або без такого.

Відповідальність батьків

У разі підтвердження вини неповнолітнього у ДТП батьки особи поряд з цивільною відповідальністю пов’язаною з відшкодуванням шкоди можуть понести кримінальну за ст. 166 КК України.

Відповідальність за вказаною статтею передбачена за злісне невиконання обов’язків батьками по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Законом визначено обов’язок батьків дбати про дитину, про її виховання, навчання та розвиток. У разі встановлення зв’язку між ухилення батьків від виховання дитини та з наслідками (у цьому випадку, вчинення дитиною злочину в результаті якого загинула людина та ще троє тяжко травмовані) мова може йти про вчинення кримінального правопорушення за вказаною вище статтею.

Найбільш тяжким видом покарання за вказаною статтею є позбавлення волі строком до 3 років.

Відповідальність за надання можливості неповнолітньому керувати авто

Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має на це права (у даному випадку не має посвідчення водія), якщо це спричинило тяжкі травми або смерть людини, є окремим правопорушенням за яке передбачено кримінальну відповідальність за ст. 287 КК України.

У вказаному випадку серед осіб які можуть бути притягнуті до відповідальність за цією статтею є власник автомобіля або інша особа яка користувалась ним з інших підстав та допустила до керування неповнолітню особу.

Найбільш тяжке покаранням за цією статтею визначене у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

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Варто зважати, що можлива ситуація за якої буде встановлено, що дозволу на користування автомобілем особа, яка керувала ним у момент ДТП не отримувала. Тобто самовільно взяла автомобіль без дозволу власника.

У такому випадку мова може йти про вчинення особою злочину, передбаченого ст. 289 КК України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Максимальний розмір покарання у такому випадку буде залежати від наявності кваліфікуючих ознак злочину (першочергово може залежати від вартості авто, яким особа заволоділа).

Покарання за ч.2 ст. 289 КК України визначене у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років, а за ч.3 цієї статті від 8 до 12 років.

Висновок

Навіть, якщо усім навколо очевидно, що конкретна особа вчинила конкретний злочин – це ще не все. За принципом презумпції невинуватості – особа вважається винною тільки після отримання обвинувального вироку суду.



А вирок, в свою чергу, це логічний результат якісного збору доказів під час досудового розслідування.

Ця якість є пріоритетом та повинна починатись від огляду місця події та закінчуватись відкриттям матеріалів сторонам.

Іншими словами, буде якісне слідство – буде вирок. І саме невідворотність покарання повинна стати стримуючим фактором при запобіганні для цинічної та протиправної поведінки, як для конкретного злочинця, так і для інших.



Інакше такі ситуації будуть повторюватись.

Артем Облетов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.