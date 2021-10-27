Смертельна ДТП у Харкові: Infiniti нісся на червоне світло 100 км/год

У Харкові, на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської, ввечері 26 жовтня сталася смертельна аварія: зіткнулися Infiniti, Chevrolet і Skoda.

Джерело: Суспільне, відділ комунікації поліції Харківської області

Пряма мова заступника начальника ГУ поліції Харківщини Сергія Чижа: "Встановлено, що автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, що стояв, марки Skoda.

Водій автомобіля марки Chevrolet загинув на місці.

Водій і пасажири автомобіля Infiniti доставлені до місцевої лікарні".

"Чотири особи доставлені до лікарні. На даний час лікарями їм надається медична допомога. Стан стабільний".

"На даний час швидкість Infiniti встановлюється, але попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими – більше ніж 100 км/год".

"Так, є така інформація, що в автомобілі марки Infiniti знаходилися також неповнолітні".

Деталі: Скільки років було водію Chevrolet та який вік водія Infiniti, Чиж не уточнив. Відомо, що серед травмованих є неповнолітні.

Хто був за кермом Infiniti, чи справді він неповнолітній, ще розбираються, зазначив Чиж.

За даними поліції, за кермом обох авто були чоловіки, а серед пасажирів Infiniti – чоловік та жінка.

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