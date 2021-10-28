Суд взяв під варту 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

Київський районний суд Харкова взяв під варту без права на заставу 16-річного винуватця смертельної аварії в Харкові Миколу Харківського.

Джерело: засідання суду, "Суспільне.Харків"

Деталі: Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця.

Неповнолітній відмовляється від показів. У судовому засіданні він вибачився перед родиною загиблого та постраждалими.

Пряма мова Харківського: "Хочу попросити пробачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим. Людині, який їхав на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. І повністю шкодую, що так вийшло".

Деталі: Обвинувачення відзначило, що автівку 16-річному хлопцю придбали батьки. На них, за словами прокурора, складуть адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків.

Батько Харківського був присутній у судовій залі.

За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, автомобіль Інфініті рухався зі швидкістю 180 км за годину.

Ознак сп'яніння у неповнолітнього водія не виявили.

Адвокат хлопця відзначила, що поки не обговорювала питання оскарження запобіжного заходу. За її словами, вона отримує погрози через те, що виступає захисником Харківського у суді.

Захисниця сказала, що Харківський не пам'ятає обставин ДТП та чи був він за кермом. Сам підозрюваний заявив, що в автівки "відмовили гальма".

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

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