Суд взяв під варту 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові
Київський районний суд Харкова взяв під варту без права на заставу 16-річного винуватця смертельної аварії в Харкові Миколу Харківського.
Джерело: засідання суду, "Суспільне.Харків"
Деталі: Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.
Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця.
Неповнолітній відмовляється від показів. У судовому засіданні він вибачився перед родиною загиблого та постраждалими.
Пряма мова Харківського: "Хочу попросити пробачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим. Людині, який їхав на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. І повністю шкодую, що так вийшло".
Деталі: Обвинувачення відзначило, що автівку 16-річному хлопцю придбали батьки. На них, за словами прокурора, складуть адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків.
Батько Харківського був присутній у судовій залі.
За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, автомобіль Інфініті рухався зі швидкістю 180 км за годину.
Ознак сп'яніння у неповнолітнього водія не виявили.
Адвокат хлопця відзначила, що поки не обговорювала питання оскарження запобіжного заходу. За її словами, вона отримує погрози через те, що виступає захисником Харківського у суді.
Захисниця сказала, що Харківський не пам'ятає обставин ДТП та чи був він за кермом. Сам підозрюваний заявив, що в автівки "відмовили гальма".
Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.
Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".
Передісторія:
- Аварія сталася близько 20:40 26 жовтня в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської у Харкві.
- 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.
- Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів Інфініті – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.
- Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного водія Шевроле Анастасія Носова звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП.
- Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.