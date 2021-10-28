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Суд взяв під варту 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові

Четвер, 28 жовтня 2021, 11:33
фото: Суспільне.Харків

Київський районний суд Харкова взяв під варту без права на заставу 16-річного винуватця смертельної аварії в Харкові Миколу Харківського.

Джерело: засідання суду, "Суспільне.Харків"

Деталі: Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб. 

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. 

Неповнолітній відмовляється від показів. У судовому засіданні він вибачився перед родиною загиблого та постраждалими.

Пряма мова Харківського: "Хочу попросити пробачення за те, що сталася дана ситуація. Не хотів, щоб таке сталося. Повністю шкодую, приношу свої вибачення потерпілим. Людині, який їхав на Chevrolet... Його родичам приношу вибачення. І повністю шкодую, що так вийшло".

Деталі: Обвинувачення відзначило, що автівку 16-річному хлопцю придбали батьки. На них, за словами прокурора, складуть адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. 

Батько Харківського був присутній у судовій залі. 

За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, автомобіль Інфініті рухався зі швидкістю 180 км за годину. 

Ознак сп'яніння у неповнолітнього водія не виявили. 

Адвокат хлопця відзначила, що поки не обговорювала питання оскарження запобіжного заходу. За її словами, вона отримує погрози через те, що виступає захисником Харківського у суді.

Захисниця сказала, що Харківський не пам'ятає обставин ДТП та чи був він за кермом. Сам підозрюваний заявив, що в автівки "відмовили гальма".

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

Передісторія:

  • Аварія сталася близько 20:40 26 жовтня в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської у Харкві.
  • 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.
  • Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів  Інфініті – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.
  • Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного водія Шевроле Анастасія Носова звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ДТПХарків


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