ПортретНардепа: як перевірити роботу депутата на сайті ВРУ

На початку 2021 року Рух ЧЕСНО спеціально для низки ЗМІ запустив серію матеріалів під назвою #ПортретНардепа з аналізом роботи народних депутатів у Верховній Раді.

У новому форматі ми демонструємо, як використовуючи офіційні дані з персональних сторінок народних депутатів на сайті парламенту, можна зрозуміти, як працює народний обранець, що лобіює у Раді та які має зв'язки.

У профілі депутата на сайті ВРУ публікується масив важливої інформації, після аналізу якої можна сформувати портрет нардепа та побачити ефективність його роботи, а саме:

фракція та обрання (округ/список);

посади та членство у Верховній Раді;

основні біографічні відомості;

голосування та реєстрація;

переходи по фракціях/групах;

хронологія та формат виступів (з місця/трибуни);

депутатські запити та відповіді на них;

законотворча діяльність – законопроєкти, подані нардепом та поправки до них;

громадські приймальні та помічники.

Завдяки аналізу стенограм із виступів депутатів, наприклад, можемо побачити, хто насправді є фракційним спікером, а хто мовчуном і уникає публічних обговорень у сесійній залі.

Наприклад, не зважаючи на те, що заступником голови фракції "Слуги народу" є відомий блогер та ексведучий Микола Тищенко, за два роки роботи ВРУ дев’ятого скликання він у парламенті виступав вкрай мало – лише чотири рази з перервами у майже рік. Водночас два його виступи – це репліки під час перепалки із Гео Леросом.

Натомість лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко наразі має 273 виступи – 151 виступ з місця та 122 з трибуни. Загалом її виступи в парламенті тривали понад сім годин, Тимошенко посіла 12 місце серед депутатів за часом виступів.

Однак, як показав аналіз виступів депутатів, у фракції "Батьківщина" основними спікерами є не лідерка фракції, а депутати Вадим Івченко та Сергій Власенко, які мають понад дев'ять годин промов. Очевидно, що велика кількість виступів та їхня тривалість пов'язана з обговоренням поправок до законопроєкту про землю, який став "наріжним каменем" для "Батьківщини".

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У свою чергу аналіз запитів демонструє напрямок інтересів депутата.

Так, наприклад, у Віктор Медведчук підтверджує реноме захисника "русского мира" та російської церкви. Він сфокусований на типовій для російського дискурсу тематиці — "почуття віруючих" і Почаївська лавра, іноземні гранти і фонд Сороса, кредити МВФ і навіть соцмережа TikTоk.

Наразі найбільшу кількість запитів – 24 –з проаналізованих профілів депутатів надіслав заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко (зокрема й у співавторстві). Найбільше запитів Корнієнка були до Кабміну (21), президентові (2) та голові правління "Укрзалізниці" (1).

Натомість його ексколега та попередник по партії "Слуга народу" Дмитро Разумков як народний депутат та голова Верховної Ради України не надіслав жодного запиту за весь час перебування на посаді.

Швидше за все, як інструмент він використовував офіційні листи голови парламенту або ж депутатське звернення.

Блок законотворчої діяльності може допомогти зрозуміти, яким законотворцем насправді є нардеп (визначити прохідність – який відсоток від поданих законопроєктів став чинними актами).

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Наразі серед проаналізованих профілів депутатів найбільшу законотворчу прохідність мають ініціативи ексспікера ВРУ Дмитра Разумкова (77,95%), найменшу – ініціативи кума Путіна Віктора Медведчука (співавтор 20 проєктів законів і 10 постанов, однак чинним актом стала лише постанова про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці).

Щодо поправок нардепів, то, наприклад, протягом двох років роботи парламенту Юлія Тимошенко подала до розгляду у другому читанні 31 законопроєкту 1 180 поправок, більшість з них (1 012) відхилили, 58 поправок Тимошенко врахували, ще 99 врахували частково та 11 врахували редакційно.

Найбільше поправок (445) Тимошенко подала до законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт (№1182-1-д)", більшість (369) відхилили, врахували лише 26.

Щодо "наріжного" для "Батьківщини" законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), то Юлія Тимошенко подала 37 поправок, усі відхилили.

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Ще одним важливим блоком даних є громадські приймальні депутата та помічники, які працюють або за трудовим договором, або ж на громадських засадах.

Наприклад, Віктор Медведчук має три громадські приймальні – одну у Києві та дві на Закарпатті (Мукачеве та Ужгород) – в регіоні, який привів Медведчука у Верховну Раду 2 та 3 скликань за округом №73.

Приймальня у столиці знаходиться на вул. Великій Васильківській 23-Б, за цією ж адресою розташовані офіси низки інших компаній, до яких причетний Віктор Медведчук.

Крім того, Медведчук загалом має 27 помічників (троє з них працюють за строковим трудовим договором на постійній основі та 24 на громадських засадах).

Серед помічників Медведчука на громадських засадах є засновник та охоронці "Детективної охоронної компанії "Шторм", яка охороняла Медведчука і раніше перешкоджала журналістам.

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За інформацією "Радіо Свобода", серед помічників Медведчука, ймовірно, є 14 його охоронців, які також є інспекторами Управління поліції охорони з фізичної безпеки. Натомість його колега по фракції ОПЗЖ Юрій Павленко має найбільше помічників у Верховній Раді — 31. На другому місці за кількістю помічників ще один нардеп ОПЗЖ — Віктор Чорний, у нього працює 30 помічників.

Рух ЧЕСНО писав раніше, що серед нардепів Верховної Ради 9-го скликання є депутати, які працюють без жодного помічника. Зокрема на початку нової каденції парламенту помічників не мав п’ятий президент України, чинний депутат із фракції "Європейської солідарності" Петро Порошенко, а також його колега Мустафа Джемілєв. Без помічників працює і голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

В той же час, не вся наявна інформація про роботу депутатів у Верховній Раді публікується на сайті парламенту та в особистих профілях. Зокрема, чомусь, немає відомостей про членство нардепів у міжфракційних депутатських об'єднань.

Рух ЧЕСНО напередодні звернувся з офіційним листом до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та керівника Апарату парламенту Вячеслава Штучного з проханням оприлюднити на сайті ВРУ відомості про створені у поточному скликанні парламенту міжфракційні депутатські об'єднання, мету їхньої діяльності, керівництво та членство.

Ще одним надзвичайно важливим джерелом інформації є депутатські звернення. На відміну від запитів, за які голосує Рада, депутатські звернення у профілях нардепів, чомусь, також не публікують, їх немає у відкритому доступі, хоча саме вони були причиною низки гучних антикорупційних розслідувань.

Відтак з метою підвищення відкритості та прозорості роботи Верховної Ради, значний суспільний інтерес, посилення громадського контролю та унеможливлення потенційного конфлікту інтересів у роботі нардепів Рух ЧЕСНО вимагає від керівництва парламенту розміщувати всю наявну інформацію про діяльність парламентарів на офіційному сайті Верховної Ради.

Олександр Саліженко

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Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.