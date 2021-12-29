Військовий облік жінок: чи варто пакувати валізи на службу?

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони України № 313, яким було розширено перелік спеціальностей та професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Раніше до нього входили працівники медичної сфери. Тепер же перелік професій поповнили юристки, програмістки, фотографині, кухарки, фінансистки та навіть бібліотекарки і ще близько 100 різних професій.

Відмітимо, що неважливо чи працює жінка за освітою. Сам факт отримання відповідної спеціальності вже відносить її до військовозобов’язаних громадян.

Крім того, можливий варіант, коли жінка взагалі немає спеціальності, але працевлаштована за певною професією яка входить до переліку. У такому випадку вона теж є військовозобовʼязаною.

Виключення становлять жінки непридатні до проходження військової служби за станом здоров’я або старші 60 років. Наявність дітей не впливає на ситуацію.

А як бути, якщо жінка ФОП?

В законодавстві не врегульовано питання визнання військовозобов’язаними жінок, що є фізичними особами підприємцями.Тому щодо них складається доволі цікава ситуація.

Уявимо, що жінка має свій ФОП, що надає послуги з комп’ютерного програмування, але самого диплому програмістки в неї немає. Тож виходить, що ні спеціальності, ні професії, яка належить до вищезазначеного переліку в такої жінки немає.

Виходить, такі жінки не є військовозобов’язаними за українським законодавством. Водночас якщо жінка є ФОП і має спеціальність із переліку Міноборони, вона визнається військовозобовʼязаною на рівні з іншими.

Чи означає це, що жінки мають проходити військову службу в армії?

Ні. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлює, що жінки можуть бути призвані на військову службу лише у воєнний час. У мирний час вони можуть піти на військову службу лише добровільно.

Тобто жінки на військову службу призиватися не будуть. У випадку війни вони будуть проходити військову службу разом з чоловіками.

Стосуватиметься їх і заборона виїзду з країни у воєнний час.

Читайте також: Що думають феміністки про військовий облік жінок?

Чи означає це, що жінкам треба вже від сьогодні йти до центрів комплектування і ставати на облік?

Ні. Законодавство не встановлює ніяких строків для постановки жінок на військовий облік.

23 грудня відбувся брифінг представників Міністерства оборони України, під час якого було оголошено строк постановки жінок на військовий облік – до кінця 2022 року. Проте, в нормативних документах цей строк ніде не закріплений. Тож, чекаємо.

Ймовірно, процедура постановки на облік частково спроститься за допомогою використання системи Дія, а можливо треба буде йти до центру комплектування особисто. Поки що алгоритм невідомий.

Міністерство оборони України обіцяє розробити його найближчим часом. В самому ж Наказі №313 встановлений строк – 6 місяців. Ймовірно, що жінкам доведеться проходити медичну комісію і за її результатами буде прийматися рішення чи буде жінка постановлена на військовий облік.

Чи будуть у жінок, які не дотримаються вимог закону і не стануть на військовий облік, проблеми?

Ймовірно, що будуть. Перш за все можливі проблеми з працевлаштуванням. Відтепер, роботодавець зобов’язаний контролювати наявність в жінок документів, що підтверджують взяття їх на військовий облік.

Крім того, за ухиляння від постановки на військовий облік на жінку може бути накладене адміністративне стягнення, а саме штраф у розмірі від 510 грн. до 850 грн. за перше порушення або у розмірі від 850 грн. до 1700 грн. за повторне порушення протягом року або порушення в особливий період.

Поряд з цим, може бути застосована і кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 5100 грн. до 8500 грн або виправних робіт на строк до одного року, у випадку, якщо жінка буде ухилятися від постановки на військовий облік навіть після отримання нею попередження від державних органів України.

Що ж робити роботодавцям?

Роботодавці мають проконтролювати, щоб жінки, які працюють на підприємстві і мають спеціальність/професію визначену в наказі Міністерства оборони України № 313, стали на військовий облік та отримали документи.

Якщо жінка лише працевлаштовується, роботодавець має перевірити у неї наявність таких документів.

Читайте також: Якщо завтра мобілізація: чого чекати військовозобов’язаним та керівникам підприємств?

Чи будуть проблеми у роботодавців, які не дотримаються вимог закону?

Ймовірно, що так. Для них передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3400 грн до 5100 грн за перше порушення та від 5100 грн до 8500 грн за повторне порушення.

Також для роботодавців передбачені додаткові санкції в Кодексі законів про працю, а саме штрафи у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на сьогодні 6500 грн) за кожне порушення.

Водночас представники Міністерства оборони України, на брифінгу, що відбувся 23 грудня зазначили, що до кінця 2022 року ніхто з військовозобов’язаних жінок чи роботодавців притягуватися до відповідальності за порушення не будуть. Поряд з цим в законодавстві таке "звільнення від відповідальності на рік" ніде не закріплено.

А переваги військовозобов’язаним жінкам будуть?

Намамперед нагадаємо, що проходити військову службу в мирний час в обов’язковому порядку жінки не будуть. Крім того, Міністерство оборони обіцяє, що у випадку воєнних дій, жінок в основному залучатимуть лише в медичні сфери, сфери зв’язку та логістики.

Але офіційно ніяких окремих переваг для жінок-військовослужбовців немає. У випадку проходження ними військової служби вони отримають всі переваги, встановлені для військовослужбовців: додаткові дні відпустки, грошові виплати, можливість стати на облік для отримання житла тощо.

А що в інших?

Постановка жінок на військовий облік – це не дивина для світу.

Найвідоміший приклад – Ізраїль, там жінки проходять військову службу і беруть участь у бойових діях на рівні з чоловіками. В Північній Кореї жінки служать в армії протягом 7 років. Військовозобов’язаними є і європейські жінки, зокрема в Норвегії і Швеції.

Як висновок, зазначимо, що органи державної влади України мають шість місяців на приведення нормативно-правових актів у зв’язку з новими положеннями про військовий облік. Тому варто чекати додаткових роз’яснень і можливих змін.

Алла Василенко