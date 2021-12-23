Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головнокомандувач: у наказ про військовий облік жінок внесли сотню професій, бігти у військкомат не треба

Четвер, 23 грудня 2021, 14:11
Валерій Залужний. фото пресслужби ГШ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що наказ Міністерства оборони №313 про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

Джерело: Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача ЗСУ 23 грудня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше 100 спеціальностей туди "вбили"...

Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре".

Деталі: Напередодні в мережі з'явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов'язок та військову службу.

Документом затверджується перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

У Міноборони та командуванні Сухопутних військ не змогли прокоментувати УП вищезгаданий документ, пообіцявши подробиці на брифінгу, який заплановано на 15.00 23 грудня.

Теми: армія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП

фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

Комісія з обрання керівника САП знову не змогла обрати переможця

Єрмак анонсував переговори із заступником голови адміністрації Путіна

Опубліковані Reuters знімки показують, що РФ і далі нарощує сили біля України

Суд дозволив затримати Порошенка, в ОГП хочуть його арешту – джерело

Усі новини...
армія
У Міноборони пояснили, коли жінкам йти у військомати і що робити
Українській армії передали відремонтований МіГ-29
Данілов: Біля українських кордонів 100-тисячна армія Росії
Останні новини
23:50
Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово
23:12
Качинський заявив, що Німеччина хоче перетворити ЄС на "четвертий рейх"
22:37
"Динамо" та "Шахтар" оштрафували за расизм та образливі банери
22:11
Новини економіки: порт передали в концесію, обвал цін на газ у Європі
21:56
Новини 24 грудня: клопотання про арешт Порошенка, необрання голови САП
21:38
Регулятор зареєстрував емісію акцій національного авіаперевізника на 500 млн
21:24
фотоЗеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА
20:56
У БЕБ планують створити тренінговий центр: деталі
20:38
Справа Галантерника та Ко: заступник Труханова вийшов на волю – ЗМІ
20:21
У Німеччині анонсували переговори з РФ щодо України
Усі новини...