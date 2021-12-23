Головнокомандувач: у наказ про військовий облік жінок внесли сотню професій, бігти у військкомат не треба

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що наказ Міністерства оборони №313 про перебування жінок на військовому обліку виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.

Джерело: Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача ЗСУ 23 грудня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше 100 спеціальностей туди "вбили"...

Я хочу заспокоїти жінок, що я за гендерну рівність і повністю це підтримую: вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре".

Деталі: Напередодні в мережі з'явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов'язок та військову службу.

Документом затверджується перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

У Міноборони та командуванні Сухопутних військ не змогли прокоментувати УП вищезгаданий документ, пообіцявши подробиці на брифінгу, який заплановано на 15.00 23 грудня.