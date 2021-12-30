Новий виток україно-ізраїльських відносин: чого очікувати у 2022 році

Між Україною та Ізраїлем склалися міцні політичні, військові, дипломатичні відносини, адже обидві країни зіткнулися зі спільним викликом: як жити, розвиватися та досягати успіху в умовах воєнного конфлікту.

Я вже писав про перспективи розвитку україно-ізраїльських відносин. Сьогодні головна тема – ключові напрями, які можуть бути в перспективі вигідними для обох країн саме у 2022 році.

Торгівля між країнами може збільшитися

Ми маємо потужну договірно-правову базу, яка складається з понад 40 угод. Цього року почала працювати Угода про зону вільної торгівлі.

Попри те, що договір набув чинності лише 1 січня 2021 року, на сьогодні зарано оцінювати його результати, тим більше, що рік припав на пандемію, що значно ускладнило торгівлю між двома країнами.

У 2022 році є дуже великий потенціал збільшення обсягу торгівлі. Зараз він близько $700 млн на рік.

Однак, ці показники можуть сягнути мільярда, а то й більше, за рахунок того, що існує величезний потенціал для збільшення експорту української продукції до Ізраїлю. Насамперед харчові продукти, сировину, будматеріали тощо. Товарів, щодо яких було знижено або взагалі скасовано мито. Це робить торгівлю між нашими країнами набагато вигіднішою.

Зі своєї сторони, Україна може купувати ізраїльські технології у більшому обсязі, ніж вона це робить сьогодні.

Розширення співпраці країн у сфері безпеки

Нам сьогодні вкрай важливий подальший розвиток співпраці у сфері безпеки.

Однією з ключових умов безпеки існування держави Ізраїль є наявність сучасної, розвиненої і добре підготовленої військової сили, що здатна до дій в умовах широкого кола загроз.

Одним з ключових елементів цієї військової сили є Сили спеціальних операцій.

Структура, завдання, особливості діяльності підрозділів спецпризначення Ізраїлю можуть бути цікавими для України у якості прикладу для побудови ефективної моделі сектору безпеки та оборони.

До того ж не забуваємо про досвід мобілізації жінок в Ізраїлі.Сьогодні ця тема вкрай актуальна для України, адже вже сьогодні розпочався військовий облік жінок.

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Податкові преференції для ІТ

У 2021 вже розпочали роботу над Угодою про вільну торгівлю у сфері послуг, що допоможе нашому бізнесу, насамперед IT, розвиватися потужніше.

Насамперед мова йде про фінансові послуги та послуги, пов'язані з IT.

IT-сектор – один з основних в останні роки напрямків співпраці між Ізраїлем та Україною, тому що більша частина аутсорсингу ізраїльського хайтеку сьогодні припадає на Україну.

В Україні, працює близько 30-40 тис. програмістів на ізраїльські компанії.

Тобто уявіть собі, що кожен із цих програмістів у середньому заробляє $3-4 тис. на місяць мінімум, а то й набагато більше –це ізраїльський внесок в економіку України, внесок ізраїльських компаній. З іншого боку, це український внесок у економіку Ізраїлю, де катастрофічно не вистачає програмістів.

Це наші країни зближує і це абсолютно взаємовигідна ситуація. І в наступному році це зблизить країни ще більше, адже зараз йдуть перемовини щодо додаткових податкових преференцій для ІТ-фахівців та компаній, які працюють з Ізраїлем.

Розвиток інвестицій у нерухомість

Останнім часом ізраїльські інвестори насправді зацікавлені українським ринком нерухомості.

Зокрема, інвестують у двох напрямках:

купівлю нерухомості в Україні;

ізраїльських девелоперів (розробників), які працюють на українському ринку дуже успішно.

Чому ізраїльтяни інвестують саме в нерухомість і чому в наступному році ця цифра зростатиме?

Ізраїльтяни бачать економічну вигоду від інвестицій в українську нерухомість, тому що сьогодні на українському ринку можна отримати дохід від здачі квартири в оренду у розмірі 8-9%, може бути навіть 10% річних. Це те, чого не можна отримати в Ізраїлі чи більшості країн Європи. Тому Україна – це ринок дуже привабливий у цьому сенсі.

Крім того, багато хто купує квартиру для власного користування. Наприклад, для відпочинку біля моря в Одесі.

Розширення співпраці у галузі медицини

В Києві та в інших містах відкриваються багато цікавих проектів, які вже здійснені або плануються в галузі медицини, наприклад, такі як LISOD. У 2022 році, ймовірно, таких проектів стане більше. До того ж не забуваємо про стрімкий зріст медичного туризму.

В перспективі, Україна продовжуватиме використовувати передовий досвід Ізраїлю в медицині та охороні здоров’я.

Українські агрокомпанії можуть перейняти досвід іригації

Є кілька ізраїльських компаній, перш за все це компанія Netafim, які працюють на українському ринку досить успішно, і є проекти та продаж ізраїльських технологій у сфері агропромисловості, зокрема, у сфері підведення води на поля.

Ізраїль, напевно, як ніхто інший, знає та вміє розв'язувати проблему, бо це країна з дуже сухим кліматом, де традиційно немає достатньо джерел прісної води. Країна зуміла розв'язувати цю проблему різними способами насамперед економним використанням води, краплинним зрошенням, масовим опрісненням води.

І в майбутньому Ізраїль може допомогти Україні впоратися із цією проблемою. Адже про це говорили навіть на рівні Президентів, вже не кажучи про очевидну співпрацю у цьому напрямку провідних агрокомпаній.

Реанімація туризму

Зараз Ізраїль зачинено для іноземних туристів, на жаль, але він відкриється, так чи інакше. Ймовірно, що українські туристи повернуться до Ізраїлю. Адже на піку сезону, до пандемії, до Ізраїлю приїжджало близько 200 тис. туристів з України.

Ймовірно, якщо цього року вдасться локалізувати пандемію, є вірогідність, що туристи з України все ж повернуться до улюблених курортів Ізраїлю.

Ізраїль увійшов до ТОП-15 країн за кількістю іноземців, що в'їхали до України. Зокрема. 96 250 (3,11%) ізраїльських туристів завітали до України у 2021 році. І це в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією.

Підсумовуючи, маю надію, що в наступному році співпраця між країнами стане міцнішими й справді "сімейними", адже нас об'єднує навіть більше, ніж ми думаємо.

Олег Вишняков