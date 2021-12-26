Головнокомандувач ЗСУ розповів більше про військовий облік жінок

Міноборони видало наказ з переліком понад 100 професій, що зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пояснив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію.

Джерело: пояснення Залужного у Facebook

Пряма мова: "Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська...

По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому".

Деталі: За його словами, протягом 2022 року всі відповідні процедури будуть "відкалібровані" таким чином, щоб для українок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

Влада також планує ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням.

Пряма мова: "Зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю".

Довідково: З переліком жіночих професій, які підлягають обов'язковому військовому обліку, можна за посиланням.

Нагадаємо:

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попереджав, що "не треба бігти у військкомат", чи шукати когось, хто допоможе стати на облік. Він пообіцяв, що робота в цьому напрямку проходитиме планово й поступово.

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