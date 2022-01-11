Премія відповідальності від Фонду Гаврилишина. Навіщо вона потрібна?

23 громадські організації (ГО) змагаються за Премію відповідальності від Фонду родини Богдана Гаврилишина. Цю премію вручатимуть вперше. Голосування триватиме до 15 січня.

Рух ЧЕСНО подав на Премію ролик на дуже важливу тему – збереження Біличанського лісу. Це – буферний щит столиці, який досі долає наслідки чорнобильської катастрофи. Саме тому ми домоглися для цього лісу найвищого природоохоронного статусу – національного парку. Але цього виявилося недостатньо, бо депутати, які працюють в інтересах забудовників, і далі намагаються його забудувати.

Про цю резонансну тему всі чують упродовж останніх 13 років. На активістів, які не дають рубати ліс, нападають, їм погрожують, палять машини.

Дуже багато людей, які усвідомлюють, навіщо нам захищати ліс, водночас не розуміють, навіщо потрібна участь у голосуванні за Премію відповідальності у Фонді. А це значить, що навіть свідомим громадянам варто це пояснити, бо є запит.

Хто такий Богдан Гаврилишин?

Економіст і співзасновник форуму в Давосі. Третину життя пропрацював за кордоном, зокрема у Міжнародному інституті менеджменту в Женеві (МІМ). Також обіймав посаду в Міжнародній академії довкілля в Женеві. І попри те, що був громадянином Канади, представлявся: "Богдан Гаврилишин, українець".

Працював радником провідних компаній світу, кількох президентів України та прем’єрів. Вірив, що якби у 1991 році в опозиції був єдиний кандидат, то переміг би Чорновіл. В Україні був одним з тих, хто відновлював роботу Пласту.

Всі ми ще зі школи знаємо про Декларацію прав людини. Але мало хто знає, що є Декларація відповідальності людини. Права не можуть бути без обов’язків.

Автором Декларації відповідальності є Богдан Гаврилишин. Написав він її під час Революції гідності. Помер Гаврилишин у 2016 році. В Україні продовжує працювати фонд його родини.

Торік парламент проголосив 19 жовтня Днем відповідальності. Це – день народження Гаврилишина.

Фонд родини Богдана Гаврилишина вперше вирішив провести конкурс на Премію відповідальності (Responsibility Award 2021) з-поміж громадських організацій. Щоб взяти участь, треба було подати відеоролик про роботу організації.

Що отримає переможець?

Найголовніше, що дає цей конкурс громадському сектору – можливість кожній громадській організації під час агітації донести до українців інформацію про свою роботу й поставити на порядок денний суспільства ту проблему, яку ГО намагається вирішити.

Відеоролик про збереження Біличанського лісу отримав найбільше переглядів з-поміж усіх роликів.

Ми залучили понад 100 громадян до активної агітаційної кампанії, зокрема і представників різних політичних сил. А з огляду на те, що рішення, які впливають на долю лісу, приймають у радах різних рівнів, то залученнях політиків і публічне фіксування позицій – стратегічно важливо.

Є три призових місця, які можуть отримати 25, 50 та 100 тисяч грн відповідно. У заявках організації визначали, на що витратять ці кошти.

Але той, хто розуміє комунікаційні процеси, знає, що на все – від написання сценарію, монтажу конкурсного відеоролика, часу людей, які будуть залучені в адвокаційний процес, дизайну, який створюється для залучення голосів громадян – потрібні ресурси.

Навіть якщо це роблять волонтери – це теж ресурс, просто не грошовий. Тому мова йде не про те, щоб отримати кошти.

Для кожної ГО – це реальна можливість винести якесь важливе питання на порядок денний і залучити підтримку суспільства і стейкхолдерів. Але зараз відбувається насправді дещо більше.

Що отримає Україна?

Йдеться не про перемогу кількох ГО. Треба дивитися значно ширше.

Зараз десятки громадських організацій, і ті, що беруть участь зараз, і ті, що братимуть участь у наступних роках в цьому конкурсі, мають можливість всі разом створити надпотужний інструмент, який за 3-5 років має бути впізнаваним на рівні всієї держави і з-поміж політиків, і в суспільстві.

І завдяки цьому інструменту активні українці мають отримати можливість формувати порядок денний для політиків та співгромадян і визначати нагальні питання, які потребують підтримки. І парламент, який офіційно призначив День відповідальності, фактично, вже визнав важливість Декларації відповідальності й Премії відповідальності.

І Пласт, і Повернись живим, і Сіріус, і Мотохелп, і всі ті громадські організації, які подали заявку на премію, – всі взяли на себе той величезний шмат роботи, де держава й громади ще не є ефективними. І тепер вони мають можливість донести до політиків і суспільства, чому важливо саме те, чим вони займаються.

Усі 23 ГО, які об’єднують свої аудиторії, роблять Премію більш впізнаваною і стають залученими до створення потрібного країні інструменту. Вони долучають до цього процесу громадян і політиків.

А коли політики будуть злагоджено діяти в інтересах громадян, коли вони будуть мати порядок денний, який буде сформований розумінням відповідальності за людські життя, довкілля, тварин – тоді будемо мати високорозвинену державу свідомих і відповідальних громадян.

Тому Премія відповідальності буде мати для суспільства значний призовий фонд, але вимірюватися він буде точно не грошима.

Якщо ви ще не скористалися своїм шансом взяти участь у голосуванні – обов’язково зробіть це.

Ірина Федорів

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.