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Валерія Іонан
заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

Як цифрова трансформація регіонів може збільшити інвестиційну привабливість всієї України? Досвід Естонії

Середа, 16 лютого 2022, 07:00

Сьогодні Естонія – перша країна в ЄС за рівнем цифровізації державних послуг та перша в світі за рівнем е-залученості громадян (дані е-Government опитування у ЄС у 2020 році). 

Ще в 2000 році естонці на рівні закону прирівняли електронний підпис до паперового. Тоді  ж Естонія стала першою країною в світі, яка запровадила е-урядування. 

Відтоді всі засідання естонського уряду стали paperless (всі документи зберігаються в веб-системі), а міністри можуть брати участь в засіданнях дистанційно. 

Які були передумови створення цифрової Естонії?

Історія цифрової трансформації Естонії почалась одразу після розпаду Радянського союзу. Одночасно три прибалтійські країни – Латвія, Литва та Естонія – тоді здобули незалежність.

Кожна з колишніх радянських республік після падіння СРСР мала два головні завдання: реанімувати економіку правильними ринковими реформами та заручитись підтримкою нових геополітичних партнерів.  

Через своє географічне розташування та меншу кількість російськомовного населення, ніж у литовських та латвійських сусідів, Естонія обрала собі в союзники скандинавські країни. 

Перша проблема, з якою вони зіткнулись – фінські та шведські підприємці вже вели ділову кореспонденцію електронною поштою, факс в країнах Скандинавії вже відходив в минуле. 

Це стало першим дзвоником для тодішнього молодого керівника уряду Естонії (прем’єр-міністру Марту Лаару було 32 роки) зробити цифрову трансформацію пріоритетною реформою в країні. 

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Друга причина – безпекова. Естонці боялись, що Росія може атакувати телевежу чи центральну радіостанцію, паралізувати інформаційне середовище в країні та вмить "відключити" Естонію від світу. 

Поширення інтернету та діджиталізація стали їхньою протидією можливим російським атакам. 

Тому окремим пріоритетом країни всі ці роки є захист персональних даних. За даними National Cyber Security Index, Естонія – на 5-му місці в світі за рівнем кіберзахисту (Україна посідає 24 місце). 

Результатом естонської реформи цифрової трансформації є те, що сьогодні Естонія – один зі світових лідерів цифровізації, всі державні послуги там доступні онлайн – навіть голосувати на виборах естонці можуть вдома з власних комп’ютерів. 

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Як цифровізація допомагає підвищити інвестиційну привабливість?

Відкрити бізнес в Естонії іноземець може так само не виходячи з дому. 

З 2014 року країна запровадила E-Residency – громадянин будь-якої країни може онлайн отримати статус е-резидента Естонії (тобто цифровий паспорт цієї країни). З цим паспортом можна так само онлайн зареєструвати бізнес в Естонії та працювати за європейським законодавством. 

Це дозволило країні залучити понад 75 тис е-резидентів із понад 170 країн світу, які відкрили бізнес та сплачують там податки. 

В останньому опублікованому рейтингу Doing Business Естонія – в першій двадцятці за інвестиційною привабливістю. В цьому ж рейтингу Україна – на 64 позиції. 

За даними естонського уряду, цифровізація країни щорічно заощаджує приблизно 2% ВВП. Ці кошти Естонія витрачає на оборону.

Якщо перекласти цей відсоток на українські реалії, то 2% ВВП України сьогодні – це приблизно $3 млрд. 

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До речі, вже сьогодні завдяки цифровізації державних послуг Україна заощаджує 3 млрд гривень щороку.

Цікаве дослідження зробили минулого року науковці з України та Словаччини. Вони проаналізували вплив у країнах ЄС цифрової трансформації на макроекономічну стабільність. 

З 2001 по 2020 роки один із найнижчих рівнів макроекономічної стабільності був у Нідерландах. І саме у Нідерландах зафіксований найнижчий індекс цифрової трансформації серед країн ЄС. 

Німеччина має один з найкращих рівнів макроекономічної стабільності в ЄС та одні з найвищих річних темпів зростання ВВП, а також – найвищий індекс цифрової трансформації. 

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Який урок має винести Україна з цього? 

Відкритість даних та їх захищеність, прозорість та легкість ведення бізнесу, відсутність зайвої бюрократії – чинники підвищення інвестиційної привабливості для підприємців. 

Україна почала свій шлях цифрової трансформації в 2019 році. 

За два роки роботи міністерство на чолі з Михайлом Федоровим має значні результати: понад 14 млн українців користуються застосунком Дія (13 цифрових документів), Україна стала першою країною світу, яка прирівняла е-паспорти до паперових, на порталі Дія доступні понад 70 онлайн послуг, найшвидше в світі можна зареєструвати ФОП онлайн – за 15 хвилин, ТОВ – за півгодини. 

Ми запустили "Дія. Цифрова освіта" – навичкам цифрової грамотності навчили вже 1,2 мільйона українців. 

Відкрили 11 центрів підтримки бізнесу в регіонах та запустили безкоштовні онлайн-консультації для бізнесу на порталі – Дія.Бізнес, щоб стимулювати розвиток підприємництва в Україні. 

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Пріоритет на цей рік – розвиток цифрової трансформації в регіонах. Але різниця між впровадженням цифровізації в Україні та згаданій  Естонії – у масштабності. 

Населення Естонії дорівнює населенню міста Дніпра, а площа всієї Естонії приблизно така ж, як площа Одеської та Миколаївської областей. 

Тому на те, щоб зробити реформу в Україні, нам знадобиться значно більше часу та людських ресурсів. 

В кожному місті та громаді нам потрібні свої "агенти цифровізації", які безпосередньо на місцях, в координації з міністерством, займатимуться впровадженням та контролем за виконанням реформи. 

Цими агентами будуть CTDO (Chief Digital Transformation Officer) або заступники з цифровізації, яких ми найближчим часом призначимо в кожній області. На сьогодні CTDO вже є в 17 областях. 

CTDO займатимуться в своїх регіонах розвитком базової інфраструктури (покриття швидким інтернетом в селах, впровадження paperless в держустановах), впровадженням електронних послуг, оцифруванням реєстрів, впровадженням е-документообігу та іншим. 

Крім цього, ми працюємо над запуском в кожному місті проектних офісів, на прикладі пілотного Digital Cherkasy. 

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В рамках  Digital Cherkasy ми минулого року вже розробили стратегію цифрової трансформації області, впроваджуємо доступний безкоштовний високошвидкісний Wi-Fi в місті та працюємо над створенням інвестиційного маркетплейсу Черкащини. 

Саме цей проект має на меті залучення в регіон інвестицій, як внутрішні, так і зовнішніх. 

За даними опитування Центру міжнародного приватного підприємництва, один з головних викликів та бар’єрів для українського підприємництва – немає стратегії залучення та ефективного розпорядження інвестиційними коштами в межах регіональних проектів. 

Тому завдання нашої команди на цей та наступні роки – створити цифрову інфраструктуру в кожному українському місті та громаді, а також забезпечити прозоре та безпечне середовище для підприємців та інвесторів.

Валерія Іонан

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: МінцифридіджиталізаціяДія
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