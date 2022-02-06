Дії 2 роки! А Дія – це…?

6 лютого 2020 року в Парковому наша команда презентувала першу версію мобільного застосунку Дія з двома послугами – цифрове водійське посвідчення та техпаспорт на авто.

За цей час, здається, минуло ціле життя – реалізовано десятки складних проєктів та сервісів, а більшість українців вже добре знайомі з Дією. Утім, спілкуючись зі своїми друзями та знайомими, я зрозумів, що кожен під Дією розуміє щось своє, залежно від особистого досвіду користування.

Два роки – це гарна нагода спробувати відповісти на важливе питання: "А що ж таке Дія"?

Дія насамперед – це бренд цифрової держави, розроблений найкращими фахівцями своєї справи, маркетинговим агентством Fedoriv.

Добре пам’ятаю численні зустрічі наших команд влітку 2019 року, які тривали іноді по 4-6 годин у пошуках кращого бачення та ідей. У підсумку бренд отримав ім’я Дія – держава і я, а також чітку філософію, цінності й принципи побудови цифрової сервісної держави та нового формату взаємодії з громадянами.

"Ми будуємо цифрову державу, у центрі якої ти!", "Дія – зручно, непомітно, людяно"…

Сьогодні бренд Дія об’єднує більше ста проєктів цифрової трансформації країни – від будівництва та податків (наприклад, е-акциз) до соціального забезпечення та освіти.

Дія – це крутий дизайн та UX від справжніх митців дизайн-бюро Спіілка, який вже нагороджений двома преміями Red Dot (найпрестижніша премія з дизайну).

Ми мріємо, щоб користувач Дії кайфував від кожного дотику.

Дія – це топ українська експертиза. Архітектуру та перші послуги мобільного застосунку Дія розробила топ ІТ-компанія EPAM Україна.

До проєктування сервісів ми залучаємо найкращих експертів. Так, наприклад, співзасновник monobank Олег Гороховський, який чи не найкраще розуміє психологію клієнта, є постійним учасником щотижневого борду Дія.

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Під час проєктування послуги єПідтримка та платіжних сервісів ми взагалі проводили виїзні борди Дія на базі Visa та Альфа-банк відповідно, де отримали дуже круту експертизу з цих питань.

Дія – це потужна міжнародна підтримка: представництво ЄС, USAID, UK aid, SDС (Швейцарія), SIDA (Швеція), ПРООН, Фонди Східна Європа та Євразія, проєкти EGAP, TAPAS, EU4DigitalUA та IFES, Академія е-урядування Естонії, FIAPP (Іспанія) тощо з першого дня підставляють нам надійне партнерське плече.

Кількість міжнародних партнерів Дії постійно зростає. А окремі працівники цих організацій є повноцінною частиною нашої команди – вони з нами 24 на 7.

Дія – це великий антикорупційний та економічний ефект для держави. На замовлення міжнародних партнерів завершується проведення відповідного дослідження, але вже зараз ми можемо говорити про кілька десятків мільярдів гривень економічного ефекту на рік лише від електронних послуг у Дії. А цифрові проєкти в будівництві чи податковій мають ще більш вражаючі показники.

Бюджетні інвестиції в цифровізацію є найбільш ефективними!

І, звісно, Дія – це найкрутіша команда, яка працює в шаленому ритмі, навіть нереальному для державних інституцій. Це і топ-команда розробників-патріотів, кожен з яких міг би отримувати значно більше, а працювати набагато менше, без нічних та вихідних, як це відбувається зараз.

Це і групи реінжинірингу, мобільних послуг та порталу, які генерують найсміливіші ідеї та юридичні акти, без яких реформи неможливі. А узгодження та ухвалення таких ідей й актів – це чи не найскладніше в нашій роботі.

Це і група впровадження, яка має "теплі" контакти з усіма аеропортами, банками, ЦНАПами, готелями, магазинами тощо України та може вирішити будь-яку проблему миттєво та цілодобово.

За ці два роки я переконався в одному, що для нашої команди не існує нереальних проєктів.

Запустити програму єПідтримка з виплатою через віртуальні картки банків 6 млрд за останні три тижні року? – Будь ласка!

Запровадити ковідний сертифікат та першими приєднатися до ЄС за місяць? – Знову, будь ласка! Командо, ви круті! Дякую, що ви є!

І, очевидно, що Дія неможлива без надпотужного лідерства та візії, які забезпечує цифровий віцепрем’єр Михайло Федоров.

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І нарешті Дія – це перший у світі цифровий паспорт, з яким щодня мільйони українців подорожують, відкривають рахунки в банках чи отримують посилки.

Це можливість подорожувати Європою та світом з цифровим ковідним сертифікатом, це можливість сплатити податки та штрафи проактивно й в один клік.

Це найшвидша реєстрація бізнесу у світі та найбільш комплексна послуга єМалятко для родин з немовлятами, це можливість змінити місце реєстрації за 3 кліки.

А також це можливість реалізувати такі складні державні фінансові програми, як єПідтримка – 8 млн користувачів за 1,5 місяця (уявіть, скільки б потрібно було часу, фінансів та організаційних зусиль для запуску такої програми офлайн?).

Особисто для мене Дія – це потужна ідея як внутрішньої модернізації, так зовнішньої конкуренції, яка здатна об’єднувати українців та забезпечувати ефективний розвиток країни.

Єдине, про що я мрію в часи маленького 2-річного ювілею – щоб Дія залишилася поза політикою. Такі ідеї та продукти мають бути вище особистостей, політиків та партій.

Олексій Вискуб