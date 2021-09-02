Два роки Мінцифри. Підсумки

Здавалося б, що можна встигнути зробити за два роки?

Для людини – це величезний трамплін для розвитку та зростання. Натомість у масштабі держави, два роки здаються мізерним терміном. Але навіть за цей час можна вирішити чимало питань, які роками допікали багатьом українцям.

Коли ми створювали Міністерство цифрової трансформації, ми поставили перед собою ціль: побудувати найзручнішу державу з точки зору отримання державних послуг.

Зараз наша команда вже може пишатися значними змінами в державній системі, які ще кілька років тому здавалися нереальними.

За кожною онлайн послугою стоять десятки людей і сотні годин роботи.

11 мільйонів користувачів Дії. Тобто, кожен четвертий українець. Ця цифра найкраще говорить про результат роботи Мінцифри за два роки.

11 документів у застосунку понад 70 держпослуг на порталі Дія. Поступово до 2024 року ми переведемо усі 100% послуг в онлайн.

Режим paperless – фундамент, який дозволить нам це втілити. І замість черг, паперових заяв та годин очікування буде Дія. Втім, Дія – тільки один із проєктів, яким ми займаємося.

Щасливий, що у день дворіччя Мінцифри можу з гордістю ділитися досягненнями нашої команди.

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Цифрові документи

Зручно мати документи завжди під рукою, а не вдома. І ділитися ними, коли завгодно, не шукаючи найближчий ксерокс. Тому ми створили застосунок Дія із цифровими документами та можливістю їх "шерити" за необхідності. Все робиться в декілька кліків, просто та зручно.

Але найголовніше – 23 серпня набув чинності закон про цифрові паспорти. Ваш найважливіший документ у Дії став офіційним і його прийматимуть всюди: від супермаркету – до Верховної Ради.

Ми перша держава світу, яка реалізувала проєкт такого рівня.

Цифрові документи – перший та найважливіший крок до режиму "без паперів". Paperless, скасовує довідки, автоматизує процеси та ламає стару систему, на чолі якої стоять бюрократичні монстри.

COVID-сертифікати

Декілька тижнів тому ми запустили COVID-сертифікати в Дії. Це були складні місяці втілення: треба було пробігти марафон зі швидкістю спринту. Нові виклики з’являлися майже кожного дня, але ми змогли реалізувати цей проєкт у найстисліші терміни.

Відтепер вакциновані українці у кілька кліків можуть отримати ковідний сертифікат у Дії і використати його на території ЄС.

Завдяки COVID-сертифікатам у Дії сполучення між країнами відновилось, а українці користуються ними не тільки під час проходження кордону. Нещодавній випадок з кафе у Франції тому приклад. І це лише один із проєктів, який наближає нас до цифрового ринку ЄС.

Наші COVID-сертифікати – ще один яскравий приклад цифровізації, як сталого тренду, якому Україна слідує останні два роки.

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Послуги для підприємців

Ми повністю автоматизували послугу реєстрації ФОП. Заповнення заяви – 10 хвилин, реєстрація – менше двох секунд. Максимально спрощуємо життя підприємців, адже бізнес допомагає державі розвиватися.

Також Мінцифра запустила портал Дія.Бізнес. Це one stop shop для підприємців – тут є абсолютно все про бізнес та його підтримку. Безкоштовні консультації фахівців, освітні курси, необхідні темплейти документів та навіть 100+ ідей для бізнесу.

Паралельно розвиваємо мережу офлайн центрів Дія.Бізнес. Поступово вони з’являються у кожному великому місті України.

Інтернет

За ці два роки, завдяки спільній роботі з операторами, понад 2,8 млн українців отримали 4G вперше. А 8 млн українців тепер можуть користуватися кращим 4G. Крім того, тепер у Київському метро також ловить 4G. Уже мало хто пам’ятає, але ще два роки тому, спускаючись у метро, ви втрачали будь-який зв’язок із реальним світом.

Цього року проводимо тендери, щоб у понад 3 тисячах сіл, де живуть понад 1 млн українців, вперше з’явився оптичний інтернет. За рахунок субвенції будуть підключені 11 тис. соціальних об’єктів – це школи, дитсадки, лікарні тощо. Реалізуємо цей проєкт максимально відкрито та прозоро.

Можна усе відстежувати на онлайн-дашборді в режимі реального часу. Тут усі заплановані тендери та детальна інформація про кожну закупівлю. Громади вже зараз отримують гроші з держбюджету та проводять прозорі тендери, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу.

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ЦНАПи

За першу половину 2021-го ЦНАПи по Україні надали більше 10 мільйонів послуг. Цифри говорять самі за себе. Якщо людині зручніше отримати послугу офлайн – вона може це зробити у ЦНАП.

Ми розширили мережу ЦНАПів до 2,3 тисяч точок, а до 2024 року плануємо збільшити їхню кількість до 3,5 тисяч. Впевнено наближаємося до цілі надавати якісні держпослуги українцям, незважаючи на те, де вони проживають – у великому місті чи маленькому селі.

Цьогоріч держава виділила субвенцію у 231 мільйон гривень 165 громадам для того, щоб 5 мільйонів українців змогли скористатися сучасним сервісом.

Ми почали відкривати ЦНАПи нової формації – Дія Центри, де комплексно можна вирішити всі питання, пов’язані із державою. Великі, функціональні та інклюзивні. Перші вже працюють в Житомирі, Мукачево та Нових Санжарах. Загалом, в планах відкрити 100 таких Дія Центрів.

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Що далі?

Два роки тому в Україні почалися перші цифрові зміни. Абсолютно нове міністерство почало модернізувати та змінювати державні процеси. Переводити їх в онлайн, робити зручними, зрозумілими та дієвими.

Навчати людей користуватися цими послугами. Збільшувати відсоток українців, які опанували цифрові навички за допомогою наших освітніх серіалів.

Допомагати боротись з корупцію на всіх рівнях – від побутового до загальнонаціонального, роблячи послуги автоматизованими та прозорими. Здавалося б що можна змінити на державному рівні за два роки? Але маючи чітке бачення, план та команду, яка втілює неймовірне у життя – можливо все.

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Мінцифра двічі провела Diia Summit, де презентували нові зручні сервіси. Уже цієї осені проведемо його втретє.

У кожному напрямку презентуємо найпопулярнішу онлайн-послугу. Це пенсії, субсидії, допомога одиноким матерям, довідки, пов’язані з ДРАЦСом тощо. Також ряд сервісів у судовій, будівельній та митній сферах. Це будуть топпослуги як для громадян, так і для бізнесу.

Разом ми втілюємо одну велику мрію – зробити Україну найзручнішою державою у світі. Для цього у нас є Дія. Головний інструмент змін та цифровізації. Лише за два роки нам вдалося зробити так, щоб Дія стала синонімом зручності, людяності та якості державних послуг.

Ми робимо так, щоб люди перестали боятися взаємодіяти з державою, а навпаки хотіли робити це. Адже держава не заважає, а допомагає.

Михайло Федоров

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.