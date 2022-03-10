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Роман Кравець
політичний оглядач, УП

Смерть путіна у вівторок

Четвер, 10 березня 2022, 10:25

путін помре неочікувано раптово.

Це обов‘язково буде якийсь черговий вівторок. На крайняк, середа.

Смерть буде дурнуватою і доволі стидною. Перші днів три-чотири її приховуватимуть.

Люди, які називали його "другом", максимально швидко відречуться від нього.

Люди, які виконували його волю, будуть гнаними і нікому непотрібними.

Його діти до кінця днів приховуватимуть, хто їхній батько.

Все, що він будував – розвалиться. Все, що він любив – не існуватиме. Бо ніколи він не любив.

Він точно ввійде в історію. Як особа, яка краще б не народжувалася.

Якщо його поховають, а не спалять - його останкам ніколи не буде спокою.

Він буде стертим з лиця землі. Залишиться лише слово "путін". Воно означатиме приниження.

Роман Кравець

Джерело

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Путін
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