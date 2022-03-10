Смерть путина во вторник
Четверг, 10 марта 2022, 09:25
путін помре неочікувано раптово.
Це обов‘язково буде якийсь черговий вівторок. На крайняк, середа.
Смерть буде дурнуватою і доволі стидною. Перші днів три-чотири її приховуватимуть.
Люди, які називали його "другом", максимально швидко відречуться від нього.
Люди, які виконували його волю, будуть гнаними і нікому непотрібними.
Його діти до кінця днів приховуватимуть, хто їхній батько.
Все, що він будував – розвалиться. Все, що він любив – не існуватиме. Бо ніколи він не любив.
Він точно ввійде в історію. Як особа, яка краще б не народжувалася.
Якщо його поховають, а не спалять - його останкам ніколи не буде спокою.
Він буде стертим з лиця землі. Залишиться лише слово "путін". Воно означатиме приниження.
Роман Кравець
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