Будинки Медведчука – віддати біженцям
Мільйони українців змушені тікати від війни за кордон. Сотні тисяч людей з Півдня та Сходу переїджають у західні регіони.
За великим рахунком, люди їхали і продовжують їхати в нікуди – без будь-яких гарантій на дах. Аби лише перебувати подалі виїхати від ракет. І зберегти життя своїм дітям.
За офіційними цифрами, 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.
Ці цифри страшні. І за кожною цифрою є реальні люди з реальними зламаними долями.
До розв’язання повномасштабної війни без перебільшення причетний кум Путіна Віктор Медведчук, який є депутатом ОПЗЖ. Щоб переконатися в цьому послухайте плівки Медведчука.
Або згадаємо проросійські наративи, які транслювали 112, ZIK та NewsOne до їхнього блокування. Кінець кінцем, у нардепа є підозра у державній зраді.
В момент розв'язання Росією повномасштабної війни Медведчук мав бути у Києві. Не у СІЗО, а у своєму шикарному маєтку.
У столиці України він повинен був перебувати не з великої любові до Батьківщини, а через накладений на нього домашнього арешту. 27 лютого стало відомо, що кум Путіна міфічним чином щез. І тепер ніхто не знає, де він.
Наразі проводиться ціла спецоперація з пошуку кума Путіна. У правоохоронців немає даних, чи він перетнув кордон, тож не всі надії втрачені. Але ті, хто випустив його з поля зору – точно мають нести відповідальність.
Де б не був Медведчук, в Україні у нього залишається дуже багато нерухомості.
Наприклад, шикарний будинок у Києві на вулиці Медвинській, де він відсиджував домашній арешт.
Маєток у Пуща-Водиці, на території якого журналісти зі "Слідство.інфо" знайшли "золотий вагон".
Будинок з величезною територією у селі Жденієво, що на Закарпатті.
Туристична база у селі Волосянка Львівської області.
Люксовий котедж на Оболонській набережній у Києві....
Це, звісно, неповний перелік майна депутата-втікача.
Як показує розслідування "Bihus.info", Медведчука чи його сім’ї немає у жодному з цих маєтків.
Скоріш за все, сім’ї кума Путіна це майно в житті вже не знадобиться. Тож, чому б не передати його у тимчасове користування людям, які нагально потребують даху над головою?
Я не юрист, і не беруся брати на себе відповідальність за правові аспекти. Але як громадянин, вважаю за правильне звернути увагу органів влади на таку злісну несправедливість.
І, нагадаю, в Україні діє воєнний стан.
А в законі про воєнний стан написано, що військове командування разом із військовими адміністраціями мають право примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави.
Як казав класик сучасності: думай-те. І шукайте рішення.
Роман Кравець