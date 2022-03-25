Будинки Медведчука – віддати біженцям

Мільйони українців змушені тікати від війни за кордон. Сотні тисяч людей з Півдня та Сходу переїджають у західні регіони.

За великим рахунком, люди їхали і продовжують їхати в нікуди – без будь-яких гарантій на дах. Аби лише перебувати подалі виїхати від ракет. І зберегти життя своїм дітям.

За офіційними цифрами, 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Ці цифри страшні. І за кожною цифрою є реальні люди з реальними зламаними долями.

До розв’язання повномасштабної війни без перебільшення причетний кум Путіна Віктор Медведчук, який є депутатом ОПЗЖ. Щоб переконатися в цьому послухайте плівки Медведчука.

Або згадаємо проросійські наративи, які транслювали 112, ZIK та NewsOne до їхнього блокування. Кінець кінцем, у нардепа є підозра у державній зраді.

В момент розв'язання Росією повномасштабної війни Медведчук мав бути у Києві. Не у СІЗО, а у своєму шикарному маєтку.

У столиці України він повинен був перебувати не з великої любові до Батьківщини, а через накладений на нього домашнього арешту. 27 лютого стало відомо, що кум Путіна міфічним чином щез. І тепер ніхто не знає, де він.

Наразі проводиться ціла спецоперація з пошуку кума Путіна. У правоохоронців немає даних, чи він перетнув кордон, тож не всі надії втрачені. Але ті, хто випустив його з поля зору – точно мають нести відповідальність.

Де б не був Медведчук, в Україні у нього залишається дуже багато нерухомості.

Наприклад, шикарний будинок у Києві на вулиці Медвинській, де він відсиджував домашній арешт.

Маєток у Пуща-Водиці, на території якого журналісти зі "Слідство.інфо" знайшли "золотий вагон".

Будинок з величезною територією у селі Жденієво, що на Закарпатті.

Туристична база у селі Волосянка Львівської області.

Люксовий котедж на Оболонській набережній у Києві....

Це, звісно, неповний перелік майна депутата-втікача.

Як показує розслідування "Bihus.info", Медведчука чи його сім’ї немає у жодному з цих маєтків.

Скоріш за все, сім’ї кума Путіна це майно в житті вже не знадобиться. Тож, чому б не передати його у тимчасове користування людям, які нагально потребують даху над головою?

Я не юрист, і не беруся брати на себе відповідальність за правові аспекти. Але як громадянин, вважаю за правильне звернути увагу органів влади на таку злісну несправедливість.

І, нагадаю, в Україні діє воєнний стан.

А в законі про воєнний стан написано, що військове командування разом із військовими адміністраціями мають право примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності для потреб держави.

Як казав класик сучасності: думай-те. І шукайте рішення.

Роман Кравець

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