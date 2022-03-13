Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop
Ян Валетов
письменник, блогер

Влада покидьків тримається на страху

Неділя, 13 березня 2022, 13:10

Когда я был подростком у нас "на районе" жил омерзительный мелкий гопник. Крысиная мордочка, белесые волосики – крыса крысой. До сих пор помню кличку – его звали Ганс. 

Не знаю, что с ним стало, куда делся, но помню, что это мелкий подонок терроризировал всех, кто его боялся. Отнимал деньги на завтраки, сшибал мелочь – и не было на него управы.  Говорили, что он таскает в кармане опасную бритву и готов пустить ее в ход. 

Я хорошо помню его наркоманскую походку, сгорбленные плечики и водянистые, бессмысленные глаза. Мы тогда были в 6 или 7 классе, он был на несколько лет старше. Как я понимаю, он тщательно выбирал над кем глумиться и его репутация создавала ему ореол грозы района. 

А потом ему банально дали пиздюлей. Такие же, как он приблатненные. Причем дали таких, что от репутации ничего не осталось. Его уже никто не боялся.

Потом в округе были другие мерзавцы, но от Ганса и памяти не осталось. 

Власть таких подонков, как Ганс или Путин, держится на страхе. На том, что их боятся. На том, что их считают сильными. 

Это магия зла – мы судим о его мощи с помощью своего интеллекта и воображения.

А надо банально дать пиздюлей. 

Гопник не боится ничего, кроме силы. Грубой силы, которая ломает ему нос и выбивает зубы.

Европа, НАТО, США считали, что разошедшегося Ганса можно умиротворить. Что его нельзя злить и тогда он одумается. Что с ним можно договориться, пойти ему на уступки. А надо было сразу пиздить.

Тогда бы войны не было – ни в Украине, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Грузии, ни в Крыму и на Донбассе. 

Наши дорогие союзники считают Путина политическим деятелем, лидером нации, а он – мелкий питерский гопник, которого бурлением российских говен вынесло на вершины власти. 

Он – мелкий бандит, сколотивший себе банду из подобных ему трусов. Да, у него в кармане есть ядерная бритва, но он гопник и он подпитывается исключительно страхом потенциальных жертв. А сам, на самом деле, мелок и жалок, и это его самый большой секрет. 

Вы пытаетесь договориться с тем, кто не договороспособен, с лжецом, который никогда не держит слова. 

Рецепт очевиден: просто дать ему пиздюлей. И его соратнички-союзнички разберутся по углам, затихнут и не будут наносить удары по вашим консульствам и базам.

Я не призываю вас защитить нас, мы с вашей помощью справляемся сами. 

Защитите себя. Это же совершенно очевидная необходимость.

Или все еще не очевидная, господа?

Ян Валетов

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: Путін
powered by lun.ua
Ян Валетов
Влада покидьків тримається на страху
13 березня 2022, 13:10
Війна Z
9 березня 2022, 15:10
Виборча реформа дасть шанс завести до парламенту нових людей
24 жовтня 2017, 18:10
Усі колонки автора
Колонки

Національна культура – дороговказ до розвитку чи довічний капкан: з чим світ має справу у війні з Росією

Марина Стародубська
ад'юнкт-професорка Києво-Могилянської Бізнес Школи (kmbs)

Яка ситуація у фінансовому секторі і на валютному ринку України

Богдан Данилишин
голова Ради НБУ, академік НАН України

Громади отримають часткову компенсацію від уряду за поселення переселенців

Олексій Чернишов
міністр розвитку громад та територій України

Що робити, якщо під час війни втратили житло чи транспорт

Ксенія Семенова
освітянка, депутатка Київради

Як швидко "перезапустити" економіку у воєнних умовах

Ярослав Жаліло
інститут суспільно-економічних досліджень

Як світ може заблокувати росію у повітрі, в морі і на суші

Владислав Криклій
міністр інфраструктури