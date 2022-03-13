Власть подонков держится на страхе

Когда я был подростком у нас "на районе" жил омерзительный мелкий гопник. Крысиная мордочка, белесые волосики – крыса крысой. До сих пор помню кличку – его звали Ганс.

Не знаю, что с ним стало, куда делся, но помню, что это мелкий подонок терроризировал всех, кто его боялся. Отнимал деньги на завтраки, сшибал мелочь – и не было на него управы. Говорили, что он таскает в кармане опасную бритву и готов пустить ее в ход.

Я хорошо помню его наркоманскую походку, сгорбленные плечики и водянистые, бессмысленные глаза. Мы тогда были в 6 или 7 классе, он был на несколько лет старше. Как я понимаю, он тщательно выбирал над кем глумиться и его репутация создавала ему ореол грозы района.

А потом ему банально дали пиздюлей. Такие же, как он приблатненные. Причем дали таких, что от репутации ничего не осталось. Его уже никто не боялся.

Потом в округе были другие мерзавцы, но от Ганса и памяти не осталось.

Власть таких подонков, как Ганс или Путин, держится на страхе. На том, что их боятся. На том, что их считают сильными.

Это магия зла – мы судим о его мощи с помощью своего интеллекта и воображения.

А надо банально дать пиздюлей.

Гопник не боится ничего, кроме силы. Грубой силы, которая ломает ему нос и выбивает зубы.

Европа, НАТО, США считали, что разошедшегося Ганса можно умиротворить. Что его нельзя злить и тогда он одумается. Что с ним можно договориться, пойти ему на уступки. А надо было сразу пиздить.

Тогда бы войны не было – ни в Украине, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Грузии, ни в Крыму и на Донбассе.

Наши дорогие союзники считают Путина политическим деятелем, лидером нации, а он – мелкий питерский гопник, которого бурлением российских говен вынесло на вершины власти.

Он – мелкий бандит, сколотивший себе банду из подобных ему трусов. Да, у него в кармане есть ядерная бритва, но он гопник и он подпитывается исключительно страхом потенциальных жертв. А сам, на самом деле, мелок и жалок, и это его самый большой секрет.

Вы пытаетесь договориться с тем, кто не договороспособен, с лжецом, который никогда не держит слова.

Рецепт очевиден: просто дать ему пиздюлей. И его соратнички-союзнички разберутся по углам, затихнут и не будут наносить удары по вашим консульствам и базам.

Я не призываю вас защитить нас, мы с вашей помощью справляемся сами.

Защитите себя. Это же совершенно очевидная необходимость.

Или все еще не очевидная, господа?

Ян Валетов

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